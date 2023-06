Marciniak na spotkaniu z Mentzenem. UEFA chce wyjaśnień

Najlepszy polski sędzia Szymon Marciniak był gościem specjalnym Sławomira Mentzena, lidera Konfederacji, na tzw. spotkaniu networkingowym. Impreza odbyła się kilka dni temu w Katowicach. UEFA żąda wyjaśnień od sędziego, który ma poprowadzić tegoroczny finał Ligi Mistrzów.

Uznawany za najwybitniejszego obecnie sędziego piłkarskiego Szymon Marciniak po świetnie ocenianej pracy w finale katarskiego mundialu, a przed spełnieniem kolejnego marzenia – poprowadzenia finałowego meczu Ligi Mistrzów – pił piwo (co w tym przypadku dodatkowo źle się kojarzy) z liderem skrajnie prawicowej partii Sławomirem Mentzenem z Konfederacji. Był reklamowany jako „genialny mówca” i największa atrakcja „konferencji Everest”. Wspomniany networking to modne dziś określenie imprez mających na celu budowanie relacji biznesowo-towarzyskich. Wszystko to w sytuacji, gdy rośnie wyborcza gorączka.

UEFA chce wyjaśnień od Szymona Marciniaka

Alarm wszczęło zasłużone w walce z rasizmem stowarzyszenie „Nigdy więcej”. Znane choćby z niegdysiejszej kampanii „Let’s kick racism out of the stadiums” („Wykopmy rasizm ze stadionów”). Stowarzyszenie powiadomiło europejską federację piłkarską. W przesłanym Onetowi oświadczeniu UEFA domaga się wyjaśnień od Marciniaka, podkreśla, że „brzydzi się „wartościami” promowanymi przez wspomnianą grupę i traktuje te doniesienia poważnie”. Kolejny komunikat futbolowej federacji ma się ukazać w piątek.

Wszyscy zadają sobie pytanie, czy Szymon Marciniak ze swoim zespołem zostanie odsunięty od sędziowania finału Champions League, który odbędzie się 10 czerwca. To zresztą jest pytanie nie tylko o ten jeden mecz, a o dalszą karierę arbitra. Dla mnie odpowiedź na to pytanie nie jest kluczowa.

Istotniejsze jest to, dlaczego Marciniak był uczestnikiem tej imprezy. Nie wiedział, jakie są poglądy Mentzena i jego partyjnych kolegów z Konfederacji – np. Grzegorza Brauna i Roberta Winnickiego? Nie słyszał o pięciu programowych punktach obecnego przywódcy Konfederacji sprzed kilku lat, który głosił wtedy: „stoimy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom i Unii Europejskiej”? Ewentualne tłumaczenie się niewiedzą wcale go zresztą nie tłumaczy.

Szymon Marciniak wydał oświadczenie

A może Marciniak nie znalazł się tam przypadkiem, może dał wyraz swoim sympatiom politycznym? Utożsamiłby się w ten sposób z kibolami, których duża część sympatyzuje z poglądami Konfederacji. Wystarczy popatrzeć na stadionowe sektory przez nich zajmowane.

Inteligentny człowiek, który na co dzień biega po boiskach, wokół których na reklamowych bandach bije w oczy napis „No Racism”, ogląda protestujących na klęcząco piłkarzy, nie wiedział, w co się pakuje? Trudno mi uwierzyć. Byłaby wielka szkoda, gdyby trzeba było zweryfikować opinię o człowieku, który dotychczas wzbudzał sympatię kompetencjami i sposobem bycia. Panie Szymonie, naprawdę?

Późno w piątek Szymon Marciniak wydał oświadczenie: „Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym. Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu, antysemityzmu i braku tolerancji, co pokazuję w meczach, na których sędziuję. Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem”.