Organizatorzy marszu 4 czerwca spodziewają się nawet 300 tys. osób. Czym najlepiej dojechać na pl. Na Rozdrożu i czego się spodziewać?

Miejscem zbiórki przed niedzielnym marszem 4 czerwca jest warszawski pl. Na Rozdrożu. To właśnie tam o godz. 12 rozpocznie się manifestacja, która wyruszy później w 3,5-kilometrową trasę. Uczestnicy przejdą Al. Ujazdowskimi w kierunku pl. Trzech Krzyży, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy pod kolumnę Zygmunta.

Tam nastąpi kulminacyjny moment manifestacji. Wówczas do zgromadzonych przemówią m.in. Donald Tusk oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Marsz 4 czerwca – jak dojechać na miejsce zbiórki?

Na pl. Na Rozdrożu lepiej nie jechać samochodem – brak tam miejsc do zaparkowania. Organizatorzy polecają zostawić auto przy jednej ze stacji metra z parkingiem P+R (parkuj i jedź) – Młociny, Wawrzyszew, Marymont, Wilanowska, Ursynów, Stokłosy – i pojechać metrem na Politechnikę. Stamtąd należy przejść kilkaset metrów al. Armii Ludowej do pl. Na Rozdrożu.

Z Dworca Wschodniego najlepiej wsiąść do stacji metra Stadion Narodowy, stamtąd drugą linią metra na stację Świętokrzyska i przesiąść się do pierwszej linii, a następnie dojechać do do Politechniki. Wysiadający z autokarów na Dworcu Gdańskim mają łatwiej – metrem bezpośrednio na Politechnikę. Z Dworca Zachodniego zaś odjeżdżają autobusy – 523, 182, 187 – które jadą do Politechniki albo prosto na pl. Na Rozdrożu. Z lotniska Chopina można podjechać autobusem linii 188, który zatrzymuje się na pl. Na Rozdrożu.

KO spodziewa się nawet 300 tys. osób

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zapewniła w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, że wszystkie służby są gotowe na marsz. Szefowa sztabu wyborczego PO Wioletta Paprocka-Ślusarska poinformowała, że na całej trasie manifestacji pojawią się karetki i straż marszu, która ma pilnować porządku. Będzie również rozdawana woda. Natomiast rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza Monika Beuth wyjaśniła, że w związku z marszem powstał sztab, który jest postawiony w stan pełnej gotowości. Na miejscu będą też obserwatorzy z miasta, którzy będą reagować na bieżąco.

Uczestnictwo w marszu zapowiedziało wielu artystów, dziennikarzy i polityków. Wśród nich Janusz Gajos, Daniel Olbrychski, Krystyna Janda, Krzysztof Materna, Wojciech Mann, prof. Adam Strzembosz, Lech Wałęsa i Władysław Frasyniuk.

W sumie organizatorzy z Koalicji Obywatelskiej spodziewają się nawet 300 tys. osób, kilkakrotnie więcej, niż pierwotnie zakładali.

