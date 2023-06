Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czy władza obawia się przegranej, dlaczego tak słabo idzie jej kampania, co jeszcze trzyma w zanadrzu? Jak po marszu 4 czerwca wygląda układ sił w obozie „antypisu”? Poza tym w „Polityce” m.in. rozmowa z Jolantą Kwaśniewską, pokolenie Z, marna dieta szpitalna i norweskie interesy Obajtka.

W najnowszej „Polityce” opisujemy sytuację po wielkim marszu opozycji 4 czerwca: jakie będzie miał następstwa dla Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy, co to zmienia w ogólnym układzie sił przed wyborami, jak reaguje na to PiS, jak będzie wyglądać dalsza polityczna batalia? Zatem: czy władza obawia się przegranej, dlaczego tak słabo idzie jej kampania wyborcza, co jeszcze trzyma w zanadrzu – o tym pisze w okładkowym materiale Wojciech Szacki. O obozie „antypisu” pisze zaś Rafał Kalukin. Wątki „pomarszowe” znajdą Państwo także w Przypisach Łukasza Lipińskiego oraz w tekście Adama Bodnara w rubryce „Tydzień w polityce”.

Ponadto w nowym numerze:

• Pokolenie Z: kim są ci młodzi ludzie, jakie mają poglądy i pomysły na życie, na kogo zagłosują w najbliższych wyborach – pisze Marta Mazuś.

• Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem mówi o sytuacji politycznej i społecznej w Polsce, o tym, czy z obecną władzą da się wygrać i w jaki sposób.

• Dlaczego szpitale tak marnie karmią pacjentów, że dochodzi tam do niedożywienia – sprawdził Paweł Walewski.

• Dzikie zwierzęta wkraczają do miast, dlaczego to robią, jak na to reagować – o tym w tekście Krzysztofa Potaczały.

• Na czym polegają norweskie interesy Orlenu – piszą Mieszko Czarnecki i Anna Dąbrowska.