Wiec Donalda Tuska w Poznaniu. „Żeby PiS i prezes stali się urojoną rzeczywistością”

Donald Tusk spotka się o godz. 18 w piątek z wyborcami w Poznaniu. Wiec na placu Wolności to pierwsze z wielu wydarzeń zapowiadanych przez Platformę Obywatelską po sukcesie marszu 4 czerwca, w którym – w proteście przeciw rządom PiS – przeszło ulicami stolicy pół miliona osób.

„Będziemy 16 czerwca w Poznaniu, aby PiS i jego prezes stali się jak najszybciej »urojoną rzeczywistością«. Cała Wielkopolska na placu Wolności! Z Polską w naszych sercach!” – napisał lider opozycji na Twitterze w czwartek.

To było nie tylko zaproszenie do Poznania, ale też reakcja Tuska na słowa Jarosława Kaczyńskiego w dniu ogólnopolskich protestów po kolejnej dramatycznej śmierci ciężarnej kobiety w polskim szpitalu. 33-letnia Dorota trafiła do szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu z powodu przedwczesnego odpłynięcia wód płodowych. To był 20. tydzień jej pierwszej ciąży. Potwierdzono bezwodzie, a następne trzy doby kobieta spędziła z nogami w górze, bo wedle pracujących w szpitalu tak wody mogłyby „wrócić”.

Manifestacje zorganizowano w środę w kilkudziesięciu miejscowościach. Ludzie stali z transparentami: „Przestańcie nas zabijać”, „Martwe rodzić nie będziemy”, „Chcemy lekarzy, nie policjantów”, „Chcę aborcji rządu PiS i episkopatu”.

Tymczasem zapytany na sejmowym korytarzu przez Justynę Dobrosz-Oracz o to, jak traktowane są kobiety w szpitalach i czy żałuje wniosku do TK w sprawie zaostrzenia aborcji, prezes PiS rzucił do dziennikarzy: „To jest jedno wielkie oszustwo z waszej strony”. I dodał, że w głośnym orzeczeniu Trybunału Julii Przyłębskiej nie było mowy o zagrożeniu zdrowia i życia kobiet, więc to wszystko „urojona rzeczywistość”. Na pytanie, skąd zatem tak wiele przypadków śmierci ciężarnych w Polsce w ostatnich latach w sytuacji, gdy powinny mieć przeprowadzoną aborcję, już nie odpowiedział.

Tusk na poznańskim placu Wolności

Miejsce spotkania Donalda Tuska z wyborcami jest nieprzypadkowe. W Poznaniu na pl. Wolności przy większości protestów – przeciw łamaniu praw kobiet, w obronie niezależnych sędziów czy przeciw naruszaniu przez PiS oraz prezydenta Andrzeja Dudę konstytucji – zawsze zbierało się mnóstwo osób. Tak też było właśnie 4 czerwca, gdy w stolicy szedł półmilionowy marsz, a w Poznaniu zebrał się tłum przeciwników obecnej władzy, która skłóca Polskę z Unią Europejską, nie radzi sobie z drożyną, razi nepotyzmem.

Organizatorzy poznańskiego spotkania z Tuskiem apelują, by do centrum miasta w trakcie wiecu nie próbować dostać się samochodem – lepiej dojść pieszo lub skorzystać z komunikacji miejskiej. „Informujemy, że w związku z odbywającą się w centrum miasta imprezą masową tramwaje na liniach 8, 9, 13 i 16 w godz. 18.30–21 kursować będą co 10 minut” – podaje MPK Poznań.

Po Poznaniu Platforma Obywatelska zaplanowała kolejne otwarte wiece ze swoim liderem. W następnym tygodniu dwa mają odbyć się na Dolnym Śląsku – w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Zwłaszcza to drugie wydarzenie ma mieć bardzo duży oddźwięk, Tusk spotka się z wrocławianami 24 czerwca, czyli w dniu, kiedy swoje wyborcze konwencje zaplanowały zarówno PiS, jak i Konfederacja.

„Spodziewam się bardzo dużej liczby osób, bo chcą przyjechać ludzie nie tylko z Wrocławia, ale z całego regionu” – mówił Interii Michał Jaros, szef PO na Dolnym Śląsku.

Sukces wielkiego marszu 4 czerwca

To właśnie po marszu 4 czerwca Platforma zapowiedziała zmianę formatu spotkań ze swoim liderem – już nie w halach czy aulach, ale w otwartej przestrzeni, w formie wieców, na które może przyjść znacznie więcej ludzi.

Marsz w rocznicę wyborów 1989 r. pokazał siłę spotkań Tuska z wyborcami i kompletny brak pomysłu Zjednoczonej Prawicy, jak na nie odpowiedzieć. PiS posunął się nawet do skandalicznego spotu, w którym połączył marsz 4 czerwca ze zdjęciami b. obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. A w reakcji na pół miliona uczestników jedyne, co przyszło do głowy premierowi z PiS Mateuszowi Morawieckiemu, to stwierdzenie: „Śmieszy mnie trochę, kiedy stare lisy, siedzące w polityce wiele lat, organizują marsz antyrządowy i przedstawiają go jako spontaniczny protest obywatelski”.

Hasło na wiecu w Poznaniu pozostaje bez zmian: „Z Polską w naszych sercach”. „Nasze dzieci przygotowały ten symbol marszu, biało-czerwone serduszko. To znaczy, że wszyscy mamy Polskę w sercach, naszą ojczyznę, to jest najważniejsze. (…) Nic nas nie podzieli, nic nas nie zniszczy, bo mamy Polskę w sercach. Szczęśliwej Polski nadszedł czas. Chcieli wam wmówić, że nie macie już szans, powtarzali kłamstwa na nasz temat. Ich nadzieją był brak naszej nadziei, ich siłą – brak siły u nas. Skończyło się. Jeszcze Polska nie zginęła. Idziemy do zwycięstwa, znaleźliśmy w sobie siłę” – mówił 4 czerwca na warszawskim pl. Zamkowym Tusk.

I dodał: „Dzisiaj Polska, Europa i świat zobaczyli, ze jeszcze Polska nie zginęła. Że nie zginęła wolność, że potrafiliśmy jej bronić. Nigdy nie musieliśmy się wstydzić siebie. Jak to jest możliwe, że musimy się wstydzić władzy? Jak to możliwe, żeby najlepsi ludzie na świecie mieli najgorszą władzę? (…) Idziemy do tych wyborów, żeby zwyciężyć, rozliczyć i naprawić ludzkie krzywdy. I żeby w konsekwencji pojednać polskie rodziny. Ślubuję wam: zwycięstwo, rozliczenie zła, zadośćuczynienie krzywdom i pojednanie między Polakami”.