Partyjna wielka sobota. Gdzie i jak wystąpią Tusk, Kaczyński i inni?

Wszystkie główne partie polityczne w Polsce zapowiedziały swoje konwencje i spotkania na ten sam dzień – sobotę. PiS organizuje swoją konwencję w Bogatyni, w okolicy kopalni Turów, a Donald Tusk spotka się z wyborcami we Wrocławiu.

W piątek zakończył się rok szkolny, ten weekend to dla partyjnych przywódców ostatnia szansa, żeby dotrzeć do wyborców, zanim rozjadą się na wakacje. Dlatego wszystkie ugrupowania zapowiadają swoje wydarzenia w ramach „prekampanii” przed jesiennymi wyborami do Sejmu. Będą one ciekawe także dlatego, że mogą dać odpowiedź na kluczowe pytania. Czy Donald Tusk podtrzyma dobrą passę? Czy Jarosław Kaczyński zresetuje kampanię PiS? Czy Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia dokonają reanimacji słabnącej Trzeciej Drogi? Czy Sławomir Mentzen z Konfederacją dalej będą maszerowali po 15 proc. w sondażach?

Kaczyński w Bogatyni zamiast w Łodzi

Jarosław Kaczyński liczy, że sobotnia konwencja PiS w Bogatyni pozwoli się wizerunkowo odbić partii po ostatnich ciosach: marszu 4 czerwca i chłodnym przyjęciu obietnicy 800 plus. Pierwotny plan zakładał, że wydarzenie odbędzie się z pompą w łódzkiej Atlas Arenie (pokaz jedności Zjednoczonej Prawicy, działacze zwożeni z całego kraju), ale Joachim Brudziński, nowy szef kampanii PiS, zdecydował się je przenieść do niewielkiej miejscowości w województwie dolnośląskim, żeby sprawić wrażenie, że „PiS zawsze jest blisko ludzkich spraw i problemów Polaków”.

Jest jeszcze coś: decyzja o przeniesieniu konwencji w okolice kopalni Turów zbiegła się w czasie z decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zakwestionował koncesję na wydobycie po 2026 r. z powodu braku stosownych opinii środowiskowych. Ten sam WSA w przeddzień konwencji zareagował na złożone przez PGE GiEK zażalenie na decyzję o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej dla kopani w Turowie odmową wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia i przekazał sprawę do rozpoznania przez NSA. Temperatura wokół kopalni więc rośnie i partia Kaczyńskiego z pewnością nie odpuści sobie okazji do nakręcenia w tym rejonie antyniemieckich i antyunijnych emocji, bo wcześniej wydobycie w Turowie kwestionował unijny trybunał – po skardze złożonej przez Czechów.

Tusk we Wrocławiu, Konfederacja w Nadarzynie

W tym samym czasie Donald Tusk spotka się z mieszkańcami Wrocławia. Będzie to kolejne miasto (po Poznaniu, Kłodzku i Jeleniej Górze), w którym lider Koalicji Obywatelskiej zaprezentuje wyborczą siłę odkrytą podczas warszawskiego marszu 4 czerwca. Jego ugrupowanie ma w niektórych sondażach ponad 30 proc. poparcia, niewiele mniej od PiS. Wyborcze spotkania Tuska mają na celu utrzymać entuzjastyczne emocje elektoratu opozycji.

Pozostałe znaczące ugrupowania także zapowiedziały swoje wydarzenia na tę sobotę. Konwencja Konfederacji odbędzie się w podwarszawskim Nadarzynie. Jej gwiazdami będą Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak – dwie najbardziej rozpoznawalne twarze partii. Głównymi tematami mają być rolnictwo, system podatkowy i Unia Europejska.

Lewica w Warszawie, Trzecia Droga w Grodzisku Mazowieckim

Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 i PSL, zaprezentuje się w Grodzisku Mazowieckim. Wiceprezes ludowców Dariusz Klimczak zapowiedział, że konwencja będzie miała „przełomowe znaczenie”. Poza tym można się spodziewać, że liderzy sojuszu – Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz – próbując ukryć niepokój związany z sondażowymi spadkami, zapewne po raz kolejny podkreślą zmęczenie części elektoratu „polaryzacją sceny politycznej”.

Ostatnią spośród sobotnich imprez politycznych będzie spotkanie Lewicy w Warszawie dotyczące praw kobiet i praw reprodukcyjnych. Konwencja programowa tej partii odbyła się tydzień temu.

