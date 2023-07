Witold Pawłowski poleca nowy numer „Polityki”

Koty, na dużą skalę, umierają na ptasią grypę, a państwowe służby weterynaryjne udają, że nic wielkiego się nie dzieje. Czy to może zagrozić także ludziom?

Przyznam, że rzadko goszczą na naszych okładkach koty. Tym razem ranga tematu oraz skala zagrożenia i emocji absolutnie na to zasługują. Koty na dużą skalę umierają na ptasią grypę, a państwowe służby weterynaryjne udają, że nic wielkiego się nie dzieje – pisze Agnieszka Sowa. Ptasia grypa podlega obowiązkowi zwalczania, ale – jak utrzymują – sprawa kotów ich nie dotyczy. Opisujemy, jak w tej sytuacji żywiołowo zrodziła się sieć współpracy naukowców i weterynarzy, która wzięła na siebie badania i diagnozy dotyczące źródeł tej kociej zarazy. I czekamy na odruch państwa. W tle przecież pojawia się najważniejsze pytanie: czy to może zagrozić także ludziom? Do kategorii szokujących należy inny temat tygodnia: kraina Orlenland. Pod Płockiem – relacjonuje Marcin Kołodziejczyk – powstaje kontenerowe miasteczko dla 13 tys. pracowników z Azji, którzy będą rozbudowywać płocki kombinat, a kolejne tysiące zamieszkają w okolicznych gminach. Już zaczynają się pojawiać, budząc zainteresowanie połączone z konsternacją: czym właściwie ci azjatyccy przybysze różnią się od tych, których zatrzymuje mur na wschodniej granicy, a wielu z nich ginie przy próbie sforsowania zasieków? Jak odróżnić dobrego, przydatnego muzułmanina według prezesa Obajtka z Orlenu od złego, którym straszy Polaków w ramach kampanii wyborczej prezes Kaczyński? Kanikuła kanikułą, ale ta kampania i u nas na łamach jest nadal obecna. Cezary Michalski, „Soliści na solo”, analizuje, jak to się stało, że wspomniany Jarosław Kaczyński zdecydował się na pojedynek z Donaldem Tuskiem, a Anna Dąbrowska przybliża dwie postacie z listy milionerów „dobrej/dojnej zmiany” Małgorzatę Sadurską i Andrzeja Jaworskiego. Ich pisowskie drogi życiowe są bardzo pouczające i symboliczne. Na kanwie zakończonej tragicznie wyprawy batyskafem do wraku „Titanica” piszemy o coraz modniejszej turystyce ekstremalnej. Popyt na ekstra wrażenia rośnie i to bez względu na zasobność portfela.