Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Imigranci: stary i nowy wróg PiS; kto się kryje za plecami Mentzena; problem z Giertychem i Petru; skąd się bierze zjawisko kazirodztwa oraz kulisy giełdowej afery związanej z elektrociepłownią Będzin – to wybrane tematy z najnowszej „Polityki”. Zachęcam do lektury całego numeru, życzę miłej i inspirującej lektury!

W najnowszym numerze „Polityki” znajdziecie Państwo wiele interesujących i aktualnych tematów, w tym:

• Spór o imigrantów w Polsce, czyli stary i nowy wróg PiS. Po co władzy ten temat? Ilu jest imigrantów zarobkowych w Polsce, jak żyją, gdzie mieszkają, gdzie pracują, czyli rzeczywistość kontra mity – o tym w obszernym, okładkowym raporcie Katarzyny Kaczorowskiej. A o politycznych aspektach tego problemu także w Przypisach Mariusza Janickiego.

• Do wyborów zostało już mniej niż 100 dni, jak zatem będzie przebiegał kalendarz wyborczy: kiedy zgłaszanie komitetów, kiedy listy kandydatów, podpisy, w jakim momencie zapadnie klamka w kwestii koalicji wyborczych oraz co po wyborach – z premierem i rządem – szczegółowo analizuje temat Wojciech Szacki.

• Konfederacja ma dzisiaj twarz Sławomira Mentzena, ale na zapleczu z powodzeniem funkcjonują i dostają na spotkaniach brawa dwaj schowani na czas kampanii politycy: Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun. O ich osobliwych poglądach na życie i świat pisze Przemysław Witkowski.

• Roman Giertych i Ryszard Petru chcą kandydować do Senatu z list demokratycznej opozycji w ramach tzw. paktu senackiego, co stanowi pewien problem, ponieważ obaj dźwigają bagaż przeszłości, nie zawsze wygodnej w dzisiejszej skomplikowanej sytuacji politycznej. Co z tym zrobi opozycja – o tym w tekście Rafała Kalukina.