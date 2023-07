PZPN: afera niskich lotów

Sportowe dno, po którym właśnie szoruje reprezentacja Polski – niedawna sensacyjna porażka z Mołdawią, jedną z najsłabszych europejskich drużyn, mocno skomplikowała awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy – to niejedyne zmartwienie Polskiego Związku Piłki Nożnej. W powietrzu wisi exodus sponsorów. Jeden z nich, producent kabanosów Tarczyński, przyznał, że prawnicy firmy pochylają się nad możliwością wypowiedzenia umowy z PZPN. Także Rafał Brzoska, prezes InPostu, zapowiedział poddanie krytycznej analizie dalszych związków biznesowych z federacją.

Burza rozpętała się po ujawnieniu, że na pokładzie lecącego do Kiszyniowa samolotu z piłkarzami znalazł się Mirosław Stasiak – skazany za notoryczne łapówkarstwo w rodzimym futbolu na trzy lata więzienia w zawieszeniu. PZPN dożywotnią karę wykluczenia ze swoich struktur skrócił mu do 10 lat. Stasiak trzymał się z dala od głównego piłkarskiego nurtu, ale odkąd ster w PZPN objął Cezary Kulesza (były prezes i właściciel Jagiellonii Białystok, który zbił majątek na lansowaniu zespołów disco polo), musiał wyczuć, że może wrócić na salony. Sponsorzy oburzyli się, bo w oficjalnym komunikacie PZPN próbowano zrzucić winę za zaproszenie niesławnego działacza właśnie na partnerów biznesowych. Jako że nie wskazano, o kogo chodzi, firmy jedna po drugiej były zmuszone zapewniać, że to nie one. Wszak wiązały się z polskim futbolem po to, by korzystać z blasku, którym emanuje (fakt, że coraz słabiej) Robert Lewandowski, a nie odcinać się od podejrzeń o znajomości z korupcyjnym skazańcem. W końcu do załatwienia Stasiakowi wyjazdu przyznała się mało znana porównywarka ubezpieczeń Inszury – świeżo upieczony sponsor PZPN.

Prezes Kulesza oznajmił, że „sytuacja jest taka, że gdzieś tam się komuś wymknęła”.