Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Kościół z partią, partia z Kościołem – co z tego nawzajem mają? Jak zagłosują w wyborach kobiety. Smutny los in vitro, 50 lat wolnych sobót, a także wstrząsająca historia człowieka niewinnego, aresztowanego i zniszczonego. To tylko wybrane tematy z najnowszej „Polityki”, do poczytania jest znacznie więcej. Życzę miłego wypoczynku i inspirującej lektury!