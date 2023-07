Nerwowo w PiS. Jakie nowe chwyty szykuje sztab partii Kaczyńskiego

Obóz władzy szuka nowego startu kampanii wyborczej. Żadne dotychczasowe chwyty i obietnice nie podniosły poparcia dla PiS, a jeszcze urosła Konfederacja.

Coś się oczywiście dzieje, sztab wyborczy PiS się zbiera, politycy spotykają się z wyborcami na piknikach pod hasłem „Z miłości do Polski”, odbywają się konferencje prasowe i tradycyjne utarczki z opozycją. Ale to wszystko raczej pozory działania. Coś trzeba robić, coś trzeba mówić, ale w wakacje PiS gra wyłącznie znane od lat melodie, przemówienia utkane są z cytatów z przemówień dawniejszych, w końcówce prekampanii rządzi rutyna. Politycy i akolici PiS regularnie zarzucają Platformie brak programu, ale partia rządząca też swojego nie przedstawiła, wedle najnowszych zapewnień ma to zrobić „w okolicach 1 września”.

Na razie jest trochę tak, jakby PiS nie zauważył, że mamy 2023 r., i toczy wojnę według wzorców z lat 2015 i 2019. A więc uchodźcy, straszenie Donaldem Tuskiem, wojenka z Niemcami i Unią oraz trochę socjalu – i jakoś to będzie. Ale – co zgodnie pokazują sondaże – stare chwyty nie są już tak skuteczne jak kiedyś, poparcie dla PiS od miesięcy się nie zmienia. Ok. 35 proc. głosów to za mało, by marzyć o samodzielnej większości.

Rzut oka na inne badania pokazuje zaś, że w porównaniu z ostatnią dużą kampanią – wyborami prezydenckimi w połowie 2020 r., gdy w pierwszej turze Andrzej Duda miał 43,5 proc. głosów – sporo się w Polsce zmieniło. Zwolenników rządu ubyło, a przeciwników przybyło. Spadło zaufanie do wszystkich prominentnych polityków obozu władzy, a piątkę budzących największą nieufność tworzą prezes NBP Adam Glapiński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński (czerwcowy sondaż CBOS). Większość Polaków uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku, optymistów jest niecałe 30 proc.