Mafia śmieciowa wciąż ma się dobrze. Za utylizację zapłacimy my wszyscy

Ta wiadomość zelektryzowała nie tylko mieszkańców Lubuskiego, bo przypomniała o problemie od lat zamiatanym pod dywan. W sobotę w Przylepie w Zielonej Górze wybuchł pożar składowiska substancji niebezpiecznych położonego blisko podziemnego ujęcia zaopatrującego miasto w wodę. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu została skażona okolica. To składowisko o pow. 5 tys. m sześc. zostało porzucone przez spółkę Awinion z Budzynia (woj. wielkopolskie). Spółka z kapitałem 5 tys. zł ma na swoim koncie też inne opuszczone składowiska – m.in. w Adamowie koło Wolsztyna (1,4 tys. 200-litrowych beczek rakotwórczych substancji), w Parkowie w gminie Rogoźno (19 ton substancji niewiadomego pochodzenia w rozszczelnionych beczkach, skażona woda gruntowa), w Poznaniu, Łosińcu, Mielżynie, Kleszczewie, Pile i Kaliszu.

W całej Polsce, według danych departamentu zwalczania przestępczości środowiskowej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, takich tykających bomb ekologicznych mamy aż 424. Więcej niż połowa z nich – 271 – to miejsca, gdzie znajdują się wyłącznie odpady niebezpieczne. 152 to miejsca, gdzie leżą odpady zmieszane: niebezpieczne z komunalnymi. Ale zgłoszeń o takich miejscach jest o wiele więcej – w jednym tylko półroczu 1129. Dotyczą każdej części Polski. W ubiegłym roku NIK, kontrolując postępowania władz danego terenu z takimi wysypiskami, wskazywał na brak narzędzi do odszukiwania sprawców i zmuszenia ich do pokrycia kosztów utylizacji.

Gdy w 2018 r. wybuchło w Polsce 120 pożarów wysypisk (dane za GIOŚ), Mateusz Morawiecki w swoim stylu obwieścił, że „miarka się przebrała” i że „wygonimy mafię śmieciową”. ABW, policji i prokuraturze zlecił pilne zajęcie się problemem „mafii śmieciowej”.