Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

W najnowszej „Polityce” proponujemy wiele nowych i interesujących tematów z wielu dziedzin i pod różne gusta czytelnicze. Oto ich wybór: • Ile kosztują nas tegoroczne wyjazdy urlopowe i dlaczego tak dużo, czy przypadkiem nie są to najdroższe wakacje w dziejach III RP? – o tym problemie przeczytacie Państwo w okładkowym raporcie z wybrzeża, gór i jezior, napisanym przez Violettę Krasnowską i Norberta Frątczaka. • Ostatnie tragiczne wypadki drogowe znowu skupiły uwagę na umiejętnościach i zachowaniach polskich kierowców; kto najczęściej powoduje wypadki, w jakich okolicznościach, czy w statystykach jest lepiej, czy gorzej – o tym w artykule Juliusza Ćwielucha. • Jakie nastroje są w PiS, jak ma wyglądać dalsza kampania wyborcza, zwłaszcza w terenie, jakie chwyty przygotowuje sztab obozu władzy – pisze Wojciech Szacki. • Trzy scenariusze dla demokratycznej opozycji w najbliższych tygodniach: na czym polegają, jakie mogą mieć skutki, kiedy to wszystko się rozstrzygnie – o tym pisze Cezary Michalski.