Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czy Donald Tusk ma plan na „Konfę” po wyborach? Może go potrzebować. Wielkie upały i wielkie pożary – tak już będzie? O zachowaniu polskich policjantów. Czy Trzecia Droga przetrwa do wyborów? Polskie elity: jakie są. I o płodobusach, akcjach radykalnych środowisk antyaborcyjnych. To wybrane tematy z najnowszej „Polityki”. Polecam Państwu cały numer i życzę miłej lektury.