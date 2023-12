Dobra wiadomość z Brukseli

Do końca roku Polska dostanie 5 mld euro z puli unijnego Funduszu Odbudowy na transformację energetyczną.

Tuż po nominacji na premiera Donald Tusk pojechał do Brukseli – obiecał, że przywiezie „dobre wiadomości”, i obietnicy dotrzymał. Do pełnego odblokowania ponad 120 mld euro unijnych funduszy dla Polski droga jeszcze daleka, ale nowy rząd rozpoczął proces, który do tego w końcu doprowadzi.

Co mamy w ręku? Tusk potwierdził, że Polska do końca roku dostanie 5 mld euro z dodatkowej puli unijnego Funduszu Odbudowy na transformację energetyczną (tzw. REPowerEU). To zaliczka, która nie jest powiązana ze zobowiązaniami Polski wobec unijnych instytucji, tzw. kamieniami milowymi. Dostalibyśmy je niezależnie od tego, czy doszłoby do zmiany rządu, czy nie. Premier poinformował ponadto, że rząd wystąpił o wypłatę 7 mld euro z głównej części naszego Krajowego Planu Odbudowy (34 mld euro w dotacjach i tanich pożyczkach). Pieniądze były zablokowane, ponieważ rząd Mateusza Morawieckiego nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań wobec Brukseli. Gabinet PiS nigdy nie złożył wniosku o wypłatę funduszy.

Teraz w końcu złożyliśmy wniosek, ale to nie oznacza, że automatycznie dostaniemy pieniądze. Polska musi zacząć spełniać warunki wynikające z kamieni milowych (dwa najważniejsze dotyczą tzw. testu niezawisłości i postępowań dyscyplinarnych sędziów). Część zmian można przeprowadzić na poziomie rządowym, ale te najważniejsze będą wymagały uchwalenia ustaw, a tu na końcu całego procesu stoi możliwe weto prezydenta. Ale fundusze z KPO można podzielić na kolejne transze, wraz z postępami w przywracaniu praworządności.

To, co się zmieniło, to nastawienie rządu do współpracy z Brukselą. Nowy premier ma to, czego nie miał jego poprzednik: wiarygodność i determinację. Rząd Morawieckiego od miesięcy „gonił króliczka”, czyli opowiadał, że stara się o pieniądze, i narzekał, że zła Unia nam ich nie wypłaca.