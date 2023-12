Rząd się kompletuje

Przyszedł czas na mianowanie sekretarzy i podsekretarzy stanu w nowym rządzie.

Po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska przyszedł czas na mianowanie sekretarzy i podsekretarzy stanu, czyli wiceministrów. Formalnie nominacje podpisuje premier na wniosek właściwego ministra, w praktyce o obsadzie kierownictw resortów zdecydowały rozmowy koalicyjne. Wiceministrów będzie ok. 80, wielu z nich to obecni parlamentarzyści KO, Polski 2050, PSL i Lewicy. Część nominacji już jest, następne to kwestia kilku kolejnych tygodni. Do rządu weszła grupa młodszych posłów Platformy. Aleksandra Gajewska została wiceministerką w resorcie rodziny, a Arkadiusz Marchewka – infrastruktury. Cezary Tomczyk wszedł do MON, a Arkadiusz Myrcha został jednym z zastępców Adama Bodnara w Ministerstwie Sprawiedliwości. Posady dostali też reprezentanci ugrupowań sojuszniczych, których kandydaci startowali z list KO: Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna) to nowa wiceministerka edukacji, Urszula Zielińska (Zieloni) trafiła do resortu klimatu, a lider AgroUnii Michał Kołodziejczak został wiceministrem rolnictwa.

Aż 17 wiceministrów będzie miała Nowa Lewica (w rządzie jest 10 z 19 posłów należących do tej partii). To m.in. Krzysztof Śmiszek (sprawiedliwość), Andrzej Szejna (MSZ), Marcin Kulasek (aktywa państwowe) i Joanna Scheuring-Wielgus (kultura). Wiceministrem został też senator Wojciech Konieczny (zdrowie), przedstawiciel Polskiej Partii Socjalistycznej. PSL reprezentują m.in. posłowie Paweł Bejda (MON), Stefan Krajewski (rolnictwo) oraz Bożena Żelazowska (kultura). Joanna Mucha z Polski 2050 została wiceministerką edukacji. Wiceministrami zostali także politycy, którzy w ostatnich wyborach nie dostali się do Sejmu. To np. Maciej Gdula (nauka) i Paulina Piechna-Więckiewicz (edukacja) z Lewicy czy Ignacy Niemczycki (rozwój) z Polski 2050. Ekspert think tanku Polski 2050 Jan Szyszko będzie natomiast jednym z wiceministrów w resorcie funduszy.