Mariusz Janicki poleca świąteczny numer „Polityki”

O zmorze bezwnuczności; jak nowy rząd przejmuje władzę; pamiętnik Donalda Tuska; o dwóch sejmowych małżeństwach; prof. Leder o Polsce po wyborach; dzieje dziewictwa oraz wydumane raje – to wybrane tematy z najnowszej, świątecznej „Polityki”. Czytelniczkom i Czytelnikom składamy życzenia radości i nadziei na lepszą przyszłość w nowej rzeczywistości.

W powiększonym numerze świątecznym „Polityki” (132 strony) proponujemy kilkadziesiąt tekstów z wielu dziedzin, pod każde zainteresowania. Znajdziecie zatem Państwo w naszym tygodniku między innymi:

• O zjawisku „bezwnuczności”, czyli o tym, jak zapaść demograficzna w Polsce powoduje, że wielu seniorów nie może się cieszyć rolą babci i dziadka, bo wnucząt jest coraz mniej albo nie ma ich wcale; ponadto kobiety rodzą wyraźnie później niż jeszcze dekadę, dwie temu, a więc czasu na „dziadkowanie” nie jest tyle co kiedyś. Co to oznacza dla rodzin – pisze Ewa Wilk.

• Polityczne podsumowanie roku przełomowych wyborów, o przeplataniu się nadziei i zwątpienia, o kluczowych wydarzeniach ostatnich miesięcy i fenomenie 15 października – o tym w tekście Rafała Kalukina.

• Skąd się wzięła wielka polityczna zmiana, jakie procesy polityczne, społeczne i psychologiczne stoją za utratą władzy przez PiS, czy mobilizacja nowego elektoratu, zwłaszcza młodych ludzi i ich zainteresowanie sprawami publicznymi, okaże się trwała – mówi filozof kultury Andrzej Leder w rozmowie z Joanną Podgórską.

• Jak demokratyczna koalicja przejmuje władzę od PiS, od czego nowi ministrowie rozpoczęli swoje urzędowanie, na czym polega przekazywanie rządów, co się zmieni w gabinetach, kadrach i wielu państwowych instytucjach – pisze Anna Dąbrowska z zespołem reporterów.

• Dwa sejmowe małżeństwa z różnych politycznych stron: Kariny i Krzysztofa Bosaków z Konfederacji oraz Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy z Koalicji Obywatelskiej – opisują Agata Szczerbiak i Aleksandra Żelazińska.