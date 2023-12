Trzecia noga

Jeszcze na początku roku Donald Tusk miał nadzieję, że uda mu się w końcu namówić partnerów z opozycji, w tym przede wszystkim PSL i Polskę 2050, na budowę wspólnej wyborczej listy. Jednak tylko lewica deklarowała gotowość do zjednoczenia, co nie satysfakcjonowało lidera PO. I kiedy wydawało się, że do wyborów wszyscy pójdą na osobnych listach, dogadać udało się Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i Szymonowi Hołowni. Ich ugrupowania połączyły siły w ramach wspólnego koalicyjnego komitetu wyborczego Trzeciej Drogi, centrowego i chadeckiego z założenia. Niemal do samego końca, czyli do dnia wyborów, wydawało się, że to ogromne ryzyko, ponieważ koalicję obowiązuje nie 5-, ale 8-proc. próg wyborczy, a sondaże TD były różne, nie zawsze gwarantowały miejsce w Sejmie. Jednak świetny występ Szymona Hołowni podczas przedwyborczej debaty w TVP podbudował notowania TD. Politycy KO są przekonani, że apele Donalda Tuska na ostatniej kampanijnej prostej do wyborców opozycji, aby „głosowali na swoich”, także pomogły konkurentom. Kosiniak z Hołownią zagrali va banque – wszak ryzykowali też powodzenie całej prodemokratycznej opozycji – i osiągnęli świetny efekt. Trzeci wynik Trzeciej Drogi – 14,4 proc. głosów – dał jej liderom mocną kartę w negocjacjach z Donaldem Tuskiem. Tym sposobem fotel wicepremiera i ministra obrony przypadł prezesowi PSL, zaś szef Polski 2050 objął fotel marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie – choć nie jest tajemnicą, że Hołowni marzy się stanowisko głowy państwa, więc za dwa lata marszałkowanie zobowiązał się oddać Włodzimierzowi Czarzastemu.