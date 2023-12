Co z TVP i podwyżkami dla nauczycieli? Duda składa swój projekt ustawy okołobudżetowej

Na środowym posiedzeniu rządu premier Donald Tusk i ministrowie zajmą się m.in. ustawą nowelizacji o szkolnictwie wyższym i nauce oraz pomocą publiczną dla niektórych przedsiębiorców. Ale głównym problemem jest finansowanie mediów publicznych w obliczu weta Andrzeja Dudy.

Przede wszystkim rząd Donalda Tuska zajmie się dziś przeniesieniem 3 mld zł z finansowania mediów publicznych na onkologię dziecięcą. Przypomnijmy: prezydent Andrzej Duda 23 grudnia zawetował ustawę okołobudżetową, która m.in. przewidywała finansowanie TVP, Polskiego Radia i PAP. Te środki miały zostać przeznaczone na onkologię dziecięcą. Ustawa jednocześnie wprowadza podwyżki dla nauczycieli i budżetówki.

Duda obiecał przedstawić po świętach „własny projekt dotyczący m.in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej”. Dokument ukazał się na stronie kancelarii prezydenta w środę rano. Jak czytamy: „Projekt ustawy zawiera rozwiązania tożsame w zakresie celu, treści i o skutkach finansowych jak ustawa z dnia 21 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, z wyłączeniem zakwestionowanych przepisów dotyczących finansowania mediów publicznych (art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2023 r.)”.

Prezydent wyraził oczekiwanie, że projekt będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 r. (tego dnia miały wejść w życie m.in. podwyżki dla nauczycieli). Ale to by wymagało zorganizowania na szybko posiedzenia Sejmu, na co nie ma zgody w koalicji demokratycznej. „Żadnych nagłych prac nad propozycjami prezydenta nie będzie, podobnie jak dodatkowego posiedzenia Sejmu”, zapowiada w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” jeden z wiceministrów w rządzie Donalda Tuska. I dodaje: „Wszystko jest pod kontrolą. Nie będzie Sejmu, nie będzie żadnych prac nad tym, co zaproponuje prezydent. To nie on kreuje politykę finansową państwa, nie jest też od układania prac Sejmowi. Pieniądze na podwyżki są zapisane w budżecie na 2024 r., którego zawetować nie może”.

Posiedzenie rządu Tuska

Rada Ministrów na swoim posiedzeniu ma też przyjąć projekt noweli przepisów wprowadzających Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ma też rozpatrzyć projekty rozporządzeń: w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli (przygotowanego przez ministra aktywów państwowych); zmieniającego rozporządzenie ws. pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (przygotowanego przez ministra rozwoju i technologii).

Ma się też zająć wnioskiem ministra ds. Unii Europejskiej o wycofanie przez rząd decyzji o zatwierdzeniu kandydatów Polski na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE oraz na urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej. W sprawach bieżących wysłucha informacji na temat finansowania Funduszu Kościelnego w 2024 r.

Drugi „prezes” TVP

Sprawa mediów publicznych jest zarazem najgorętsza. W ubiegły wtorek Sejm przyjął uchwałę „w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności w mediach publicznych i Polskiej Agencji Prasowej”, zaś minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów zarządów mediów publicznych.

Minister błyskawicznie powołał nowe rady nadzorcze spółek, te zaś powołały nowe zarządy. PiS i jego zwolennicy nie zaakceptowali tej decyzji – politycy zaczęli de facto okupację siedziby telewizji przy ul. Woronicza w Warszawie, tłumacząc, że pilnują „niezależności TVP”. Zbierają się też w siedzibie PAP.

Nowa rada nadzorcza TVP powołała na stanowisko prezesa Tomasza Syguta. Jednak Rada Mediów Narodowych, w której PiS ma większość, po wtorkowym posiedzeniu ogłosiła, że na prezesa TVP powołała Michała Adamczyka, który przez lata był twarzą pisowskich „Wiadomości”.

Członkini RMN i posłanka PiS Joanna Lichocka napisała w serwisie X (dawniej Twitter): „Jego głównym zadaniem jest przywrócenie ładu korporacyjnego i zatrzymanie działań na szkodę spółki. Mamy nadzieję, że minister kultury zaprzestanie łamania prawa”. Michał Adamczyk był do niedawna szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Został odsunięty od prowadzenia „Wiadomości”, gdy we wrześniu serwis Onet opisał, że miał przed laty pobić swoją kochankę.

Towarzystwo Dziennikarskie protestuje

„To, że TVP nadaje w święta, jest normalne, ale to, że politycy w tym czasie okupują jej siedzibę, niedziałająca Rada Nadzorcza powołuje nowego prezesa, a Rada Mediów Narodowych zwołuje swoje posiedzenie – na pewno normalne nie jest. To pucz przegranej władzy w obronie swojego aparatu propagandy” – czytamy w liście Towarzystwa Dziennikarskiego.

I dalej: „Uważamy, że okupacja TVP i PAP przez PiS powinna być jak najszybciej zakończona; zatrudnieni w nich powinni odzyskać normalne warunki pracy, a nowa ustawa powinna zapewnić, że kolejne nominacje w mediach publicznych będą zgodne z zasadami konkursowego wyłaniania kandydatów na podstawie ich wiedzy i kompetencji, przy uwzględnieniu woli powrotu osób wyrzuconych. Apelowaliśmy o to już 9 listopada 2023 r. Świąteczna aktywność polityków PiS i RMN źle wróży wolności słowa. Pucz jej fałszywych obrońców nie może być tolerowany bez końca. 15 października obywatele zdecydowali, że chcą odzyskać media publiczne – pluralistyczne, bezstronne, wyważone i niezależne, tak jak stanowi prawo”.