Koniec okupacji PAP przez polityków PiS. Maciej Świrski zwołał pilne posiedzenie KRRiT

Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił postawienie TVP w stan likwidacji. W czwartek rano politycy PiS zaprotestowali przeciwko temu wchodząc do siedziby Polskiego Radia. Tego samego dnia zakończyli okupację PAP.

Zapewnił, że na media publiczne zostaną przeznaczone „małe środki”. „Media publiczne dostaną wsparcie, ale nie będzie to Bizancjum, Te miliardy, które potem przekładały się na kosmiczne zarobki, premie funkcjonariuszy pisowskich w tych mediach” – stwierdził Donald Tusk. I dodał: „Media publiczne pod rządami PiS zatruwały życie. To, co tam się działo jest poniżej wszelkiej krytyki”.

Wyjaśnił, że nowa ustawa okołobudżetowa wejdzie w życie z pewnym opóźnieniem. Zdaniem Tuska prezydent „zabawił się z ludźmi”. Premier wyraził nadzieję, że Duda nie będzie wetował ustawy, w której „te osławione 3 mld zł będą przeznaczone na dzieci oczekujące leczenia. Moje nadzieje wobec pana prezydenta bardzo zmalały przez to, co zrobił przed świętami” – dodał Tusk.

Premier odniósł się także do prezydenckiego weta ustawy okołobudżetowej. Zapowiedział, że nowa ustawa jest gotowa i jeszcze dziś trafi do Sejmu. „Od 1 stycznia wszystkie podwyżki będą obowiązywały. Żadne gry prezydenta tego nie zmienią. Chyba, że postanowił wetować wszystko, bez wyjątków i stać się narzędziem destrukcji państwa” – wyjaśnił.

Zapowiedział powołanie specjalnego międzyresortowego zespołu do zmiany systemu finansowania funduszu kościelnego. „Chcemy ucywilizować te relacje. Mówiłem paniom i panom ministrom. Są w wśród nich wierzący oraz sceptyczni wobec Kościoła. Nikt nie powinien ulec pokusie konfrontacji wokół religii czy Kościoła. Prace nad nowymi regulacjami będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje Kościoły. Mówimy o systemie dobrowolnego odpisu od podatków” – wyjaśnił Tusk. I podkreślił: „Musi to być decyzja wiernych, a nie państwa”.

Zarządy komisaryczne natychmiast przeprowadziłyby zmiany w PR i TVP, zaś ich kadencja potrwałaby aż do czasu, gdy nowej koalicji rządowej udałoby się przeprowadzić zmiany w prawie dotyczące mediów publicznych, czyli w najgorszym razie aż do końca kadencji Andrzeja Dudy w 2025 r.

„Uważamy, że takie działania nie mają legalnych podstaw i domagamy się wyjaśnień od pana Pawła Majchra (prezesa Polskiego Radia – red.), który, jak to wczoraj zostało ogłoszone przez »pułkownika« Sienkiewicza, został likwidatorem Polskiego Radia” – powiedział po wejściu do PR Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem spółka, skoro ma problemy finansowe, powinna zostać postawiona w stan restrukturyzacji, a nie likwidacji. Zaznaczył przy tym, że radio z pewnością nie ma żadnych problemów finansowych.

Głos w tej sprawie zabrał w środę wieczorem prezes PiS Jarosław Kaczyński. „Krótko mówiąc, mamy tu do czynienia z kolejnym, całkowicie arbitralnym aktem. Oni tak rozumieją prawo, że nie należy go przestrzegać. Nie ma takiego obowiązku, że oni rządzą i sami dyktują, co nim jest, a co nie” – oświadczył w telewizji Republika. Zapowiedział, że 11 stycznia odbędzie się demonstracja w „obronie niezależności mediów publicznych”. Prezes wyraził nadzieję, że będzie liczna.

„PiS walczy o telewizję jak o życie”

Przekazał też, że ministra ds. równości Katarzyna Kotula jest gotowa do przedstawienia projektu ustawy o związkach partnerskich. „Jeszcze tej zimy będziemy procedować projekt o związkach partnerskich” – mówił Tusk.

Poinformował o zrealizowaniu punktu o przystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej. Przekazał również sprawozdanie z wizyty w Ukrainie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. „Potwierdził to, co wszyscy wiemy. Że sytuacja na froncie jest trudna, a sytuacja w Ukrainie jest dramatyczna”. Wyjaśnił, że przygotowuje się do wizyty w Kijowie. Chciałby tam poruszyć też kwestię blokady na granicy. „Będę prosił kierowców, żeby nie blokowali przejścia ze względu na wojnę. Sytuacja jest dramatyczna” – dodał.

Premier Tusk mówił także: „Nie podoba się Kaczyńskiemu to, co się dzieje teraz w mediach publicznych, szczególnie w telewizji. Nie dziwię się, przez 8 lat przyzwyczajał siebie, Polskę, swoją partię do tego, że media publiczne są własnością polityczną i finansową PiS. Tak nie jest. Dzisiaj reagują na podjęte przez nas decyzje z furią, wściekłością, walczą jak o życie. Niedługo dowiecie się, dlaczego walcząc o TVP, PiS walczy jak o życie”.

Premier odniósł się później do prawomocnych wyroków wydanych na Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jego zdaniem, ułaskawienie polityków PiS przez prezydenta, bardzo ich rozzuchwaliło. „Pan prezydent ma inne zdanie. Uważa, że są niewinni i zasługują na ułaskawienie. Jeżeli naprawdę uważa, że są niewinni, powinien ich ułaskawić, tym razem skutecznie. Chyba że tak naprawdę nie wierzy, że są niewinni i pozostawi ich samym losowi” – stwierdził Tusk. I wyjaśnił, że nie jemu rozstrzygać, czy ułaskawienie było skuteczne. „To rola sądów i trybunałów”.

„Chcemy odbudować zaufanie pomiędzy środowiskami ekspertów i lekarzy a władzą. Jest to główne zadanie pani ministry zdrowia Izabeli Leszczyny” – zapowiedział Donald Tusk.

Nie zgodził się z twierdzeniami, że nowy rząd robi z mediami to, co PiS. „Czy państwo pamiętacie, w jaki sposób, niezgodny z Konstytucją, PiS obsadzał media swoimi ludźmi? My nie zgadzaliśmy się z tym, ale czy widzieliście, by posłowie i posłanki KO wjeżdżali ze swoimi asystentami i Bąkiewiczami i szarpali się z szeregowymi pracownikami PAP” – pytał. I wyjaśnił: „Zobaczcie jak wyglądają dziś przekazy, nie są idealne, ale doceńcie to, ci ludzie są terroryzowani przez PiS. Nie ulegli pokusie, by robić media PiS na odwrót. Nie mam żadnych wątpliwości, że te pierwsze dni pokazały, że zadanie, którego się podjęliśmy, to przywrócenie normalności i przyzwoitości w mediach publicznych. Łamanie dobrych obyczajów jest po stronie PiS”.

Projekt Dudy

Najważniejsze w planie dzisiejszego posiedzenia rządu Tuska było przeniesienie 3 mld zł z finansowania mediów publicznych na onkologię dziecięcą. Przypomnijmy: prezydent Andrzej Duda 23 grudnia zawetował ustawę okołobudżetową, która m.in. przewidywała finansowanie TVP, Polskiego Radia i PAP. Te środki miały zostać przeznaczone na onkologię dziecięcą. Ustawa jednocześnie wprowadza podwyżki dla nauczycieli i budżetówki.

Duda obiecał przedstawić po świętach „własny projekt dotyczący m.in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej”. Dokument ukazał się na stronie kancelarii prezydenta w środę rano. Jak czytamy: „Projekt ustawy zawiera rozwiązania tożsame w zakresie celu, treści i o skutkach finansowych jak ustawa z dnia 21 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, z wyłączeniem zakwestionowanych przepisów dotyczących finansowania mediów publicznych (art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2023 r.)”.

Prezydent wyraził oczekiwanie, że projekt będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 r. (tego dnia miały wejść w życie m.in. podwyżki dla nauczycieli). Ale to by wymagało zorganizowania na szybko posiedzenia Sejmu, na co nie ma zgody w koalicji demokratycznej. „Żadnych nagłych prac nad propozycjami prezydenta nie będzie, podobnie jak dodatkowego posiedzenia Sejmu”, zapowiada w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” jeden z wiceministrów w rządzie Donalda Tuska. I dodaje: „Wszystko jest pod kontrolą. Nie będzie Sejmu, nie będzie żadnych prac nad tym, co zaproponuje prezydent. To nie on kreuje politykę finansową państwa, nie jest też od układania prac Sejmowi. Pieniądze na podwyżki są zapisane w budżecie na 2024 r., którego zawetować nie może”.