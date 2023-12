Kosmiczne zarobki „gwiazd” pisowskich mediów. TVP Info wróci, ale bez „pasków grozy”

Minister Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił postawienie TVP i innych mediów publicznych w stan likwidacji. Opinię publiczną rozpaliły doniesienia o zarobkach czołowych propagandystów PiS.

Poseł KO ujawnia zarobki „gwiazd” TVP. Kosmos

„Zapnijcie pasy! Oto wynik prawdziwej kontroli poselskiej. Miliony dla pisowskich szefów TVP. Już wiadomo dlaczego się tam zabarykadowali” – napisał na platformie X poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Do wpisu dołączył raport z kontroli, a w nim zarobki niektórych pupilów PiS z czasów, gdy partia Jarosława Kaczyńskiego przejęła media publiczne.

Nikogo już nie może dziwić decyzja @BartSienkiewicz pic.twitter.com/kk9blNyb65 — Dariusz Joński (@Dariusz_Jonski) December 28, 2023

O jakich kwotach mowa?

Michał Adamczyk , jako dyrektor TAI, otrzymać miał – od 25 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. – ponad 370 tys. zł brutto. Natomiast z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2023 zarobić miał 1 mln 127 tys. zł brutto.

, jako zastępca dyrektora TAI, w tym samym okresie zarobić miał ponad 439 tys. zł brutto.

, jako zastępca dyrektora TAI, w tym samym okresie zarobić miał ponad 439 tys. zł brutto. Maciej Tulicki , inny zastępca dyrektora TAI, miał zarobić od 26 maja do 31 grudnia 2023 r. ponad 417 tys. zł brutto. Z tytułu umów cywilnoprawnych – dodatkowe 296 tys. zł brutto.

, inny zastępca dyrektora TAI, miał zarobić od 26 maja do 31 grudnia 2023 r. ponad 417 tys. zł brutto. Z tytułu umów cywilnoprawnych – dodatkowe 296 tys. zł brutto. Wynagrodzenie Rafała Kwiatkowskiego, kolejnego zastępcy dyrektora TAI, wyniosło w 2023 r. ponad 360 tys. zł brutto.

Były dyrektor TAI Jarosław Olechowski z tytułu stosunku pracy miał zarobić w 2023 r. ponad 1 mln zł brutto, a z tytułu umów cywilnoprawnych ponad 400 tys. zł brutto.

Sprawę skomentował na Twitterze (dziś X) premier Donald Tusk: „Niektórzy zarabiali CZTERDZIEŚCI RAZY więcej od nauczycieli czy pielęgniarek. A lista hańby jest znacznie dłuższa. Czy pójdą na czele Marszu Milionerów Kaczyńskiego? Raczej nie. Czy będą musieli oddać państwu te pieniądze? Raczej tak”.

TVP Info wróci, ale znikną „paski grozy”

TVP Info wznowiło działanie w piątek 29 grudnia, według doniesień ma zacząć nadawać na żywo ok. 19:30. Nowa ekipa pracuje na razie przy Woronicza (siedziba TVP). Studio stacji informacyjnej mieści się przy pl. Powstańców Warszawy, ale zajmują je nadal poprzednicy ze wsparciem polityków PiS. Przypomnijmy: TVP Info przestało nadawać 20 grudnia, po decyzji ministra Sienkiewicza o wymianie szefów mediów publicznych. Od tamtej pory emitowane są tutaj programy innych stacji, m.in. TVP Polonia.

W czwartek wieczorem nowy dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajór i jego zastępcy Paweł Moskalewicz (zarazem nowy szef TVP Info) oraz Jan Ciszecki spotkali się z prawie setką pracowników TVP, z którymi chcą kontynuować współpracę. Chodzi głównie o pracowników działów technicznych, operatorów, wydawców i producentów. Nie ma mowy o kompletnej czystce. Była za to mowa o zmienionej koncepcji funkcjonowania kanału informacyjnego publicznej telewizji.

Z TVP Info przede wszystkim znikną słynne „paski grozy”. „Wiem, jak wyglądało przez ostatnie lata TVP Info, bo nie tylko je oglądałem, ale nieraz o nim pisałem – mówił na spotkaniu Grzegorz Sajór. – Chcielibyśmy to zmienić i znowu zacząć robić normalną telewizję. Tak jak powiedział Marek Czyż w krótkim przemówieniu parę dni temu: żeby tworzyć nie obraz malowany takimi czy innymi barwami, tylko fotografię tego, co przynosi każdy dzień. Tak będziemy chcieli to robić. Już zresztą to robimy w programie »19:30«. Ktoś parę dni temu napisał w jednej z recenzji: fajny, trochę nudnawy. I bardzo dobrze. Lepiej niech będzie nudny, ale pozbawiony złych emocji”.

„Z ramówki wylecą programy o mocnym zabarwieniu politycznym. Nie zastąpimy ich nowymi programami politycznymi ani kiepską wieczorową satyrą”, zapowiada szef TVP Info Paweł Moskalewicz. W ramówce pozostaną takie programy jak „Minęła 20”, „Forum” i „Woronicza 17”. Nazwa stacji się nie zmieni, przynajmniej na razie.

Członkowie KRRiT u Andrzeja Dudy

W piątek o godz. 11:30 rozpoczęło się spotkanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Dzień wcześniej przewodniczący KRRiT zwołał pilne posiedzenie w związku z decyzją ministra Sienkiewicza o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji. Według Wirtualnych Mediów o spotkanie z Dudą wnioskował właśnie Świrski.

Głos w tej sprawie zabrał jeszcze w środę wieczorem prezes Jarosław Kaczyński. „Krótko mówiąc, mamy tu do czynienia z kolejnym, całkowicie arbitralnym aktem. Oni tak rozumieją prawo, że nie należy go przestrzegać. Nie ma takiego obowiązku, że oni rządzą i sami dyktują, co nim jest, a co nie” – oświadczył w TV Republika, gdzie w znacznej mierze przenieśli się propagandyści władzy PiS. Kaczyński zapowiedział, że 11 stycznia odbędzie się demonstracja w „obronie niezależności mediów publicznych”. Wyraził nadzieję, że będzie liczna. Tusk nazwał ją „Marszem Miliarderów” po doniesieniach o zarobkach gwiazd pisowskich mediów.

Politycy PiS weszli do siedziby Polskiego Radia

Politycy PiS pojawili się w czwartek w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie. To ciąg dalszy „interwencji poselskiej” opozycji w sprawie zmiany władzy w mediach publicznych. Ich zdaniem działania ministra kultury (zwanego teraz przez PiS „pułkownikiem” Sienkiewiczem) są nielegalne.

W ten sam czwartek politycy PiS opuścili siedzibę PAP. Okupowali ją od zeszłej środy, gdy minister Sienkiewicz odwołał prezesów i członków rad nadzorczych mediów publicznych. W czwartek spotkali się z prezesem PAP Markiem Błońskim. Na czas okupacji dziennikarze PAP musieli pracować zdalnie. „Spotkanie z Markiem Błońskim było spokojne, merytoryczne. Mamy teraz pełen obraz, likwidator potwierdził, że według jego wiedzy PAP nie ma żadnych problemów finansowych” – stwierdził Przemysław Czarnek.

„Uważamy, że takie działania nie mają legalnych podstaw i domagamy się wyjaśnień od pana Pawła Majchra [prezesa Polskiego Radia – red.], który, jak to wczoraj zostało ogłoszone przez »pułkownika« Sienkiewicza, został likwidatorem Polskiego Radia” – powiedział po wejściu do PR Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem spółka, skoro ma problemy finansowe, powinna zostać postawiona w stan restrukturyzacji, a nie likwidacji. Zaznaczył przy tym, że radio z pewnością nie ma żadnych problemów finansowych.

Minister kultury ogłosił postawienie TVP w stan likwidacji

„Podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA oraz Polskiej Agencji Prasowej SA” – poinformował minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Swoją decyzję uzasadnił wetem prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy okołobudżetowej.

„W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela” – czytamy w uzasadnieniu decyzji ministra.

W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji… pic.twitter.com/gXXQMxNMrS — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) December 27, 2023

O postawieniu TVP w stan likwidacji, jako sposobie na odbicie mediów publicznych, mówiło się już przed wyborami 15 października. Polskie Radio, TVP i PAP należą w 100 proc. do skarbu państwa, a funkcję ich jednoosobowego właściciela pełni minister kultury, który po postawieniu medialnych spółek w stan likwidacji może wprowadzić zarządy komisaryczne, a tych Rada Mediów Narodowych nie ma prawa odwołać.

Zarządy komisaryczne natychmiast przeprowadziłyby zmiany w PR i TVP, zaś ich kadencja potrwałaby do czasu, gdy nowej koalicji rządowej udałoby się przeprowadzić zmiany w prawie dotyczące mediów publicznych, czyli w najgorszym razie aż do końca kadencji Andrzeja Dudy w 2025 r.

Tusk: Będzie nowa ustawa okołobudżetowa. To, co się działo w TVP, jest poniżej krytyki

Premier odniósł się także do prezydenckiego weta ustawy okołobudżetowej. Zapowiedział, że nowa ustawa jest gotowa i jeszcze dziś trafi do Sejmu. „Od 1 stycznia wszystkie podwyżki będą obowiązywały. Żadne gry prezydenta tego nie zmienią. Chyba że postanowił wetować wszystko, bez wyjątków, i stać się narzędziem destrukcji państwa” – wyjaśnił.

Zgodnie z zapowiedziami 3 mld zł, które były zaplanowane na finansowanie mediów publicznych, zostaną przeznaczone na onkologię, psychiatrię dziecięcą i choroby rzadkie. „Co do weta prezydenta, które kasuje pieniądze dla mediów publicznych, każę podjąć stosowne decyzje ministrowi kultury. Dziś, najpóźniej jutro, będziecie państwo poinformowani” – powiedział.

Wyjaśnił, że nowa ustawa okołobudżetowa wejdzie w życie z pewnym opóźnieniem. Zdaniem Tuska prezydent „zabawił się z ludźmi”. Premier wyraził nadzieję, że Duda nie będzie wetował ustawy, w której „te osławione 3 mld zł będą przeznaczone na dzieci oczekujące leczenia. Moje nadzieje wobec pana prezydenta bardzo zmalały przez to, co zrobił przed świętami” – dodał Tusk.

Zapewnił, że na media publiczne zostaną przeznaczone „małe środki”. „Media publiczne dostaną wsparcie, ale nie będzie to Bizancjum. Te miliardy, które potem przekładały się na kosmiczne zarobki, premie funkcjonariuszy pisowskich w tych mediach” – stwierdził Donald Tusk. I dodał: „Media publiczne pod rządami PiS zatruwały życie. To, co tam się działo, jest poniżej wszelkiej krytyki”.

„PiS walczy o telewizję jak o życie”

Przekazał też, że ministra ds. równości Katarzyna Kotula jest gotowa do przedstawienia projektu ustawy o związkach partnerskich. „Jeszcze tej zimy będziemy procedować projekt o związkach partnerskich” – mówił Tusk.

Poinformował o zrealizowaniu punktu o przystąpieniu Polski do Prokuratury Europejskiej. Przekazał również sprawozdanie z wizyty w Ukrainie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. „Potwierdził to, co wszyscy wiemy. Że sytuacja na froncie jest trudna, a sytuacja w Ukrainie jest dramatyczna”. Wyjaśnił, że przygotowuje się do wizyty w Kijowie. Chciałby tam poruszyć też kwestię blokady na granicy. „Będę prosił kierowców, żeby nie blokowali przejścia ze względu na wojnę. Sytuacja jest dramatyczna” – dodał.

Premier Tusk mówił także: „Nie podoba się Kaczyńskiemu to, co się dzieje teraz w mediach publicznych, szczególnie w telewizji. Nie dziwię się, przez 8 lat przyzwyczajał siebie, Polskę, swoją partię do tego, że media publiczne są własnością polityczną i finansową PiS. Tak nie jest. Dzisiaj reagują na podjęte przez nas decyzje z furią, wściekłością, walczą jak o życie. Niedługo dowiecie się, dlaczego, walcząc o TVP, PiS walczy jak o życie”.

Premier odniósł się później do prawomocnych wyroków wydanych na Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jego zdaniem ułaskawienie polityków PiS przez prezydenta bardzo ich rozzuchwaliło. „Pan prezydent ma inne zdanie. Uważa, że są niewinni i zasługują na ułaskawienie. Jeżeli naprawdę uważa, że są niewinni, powinien ich ułaskawić, tym razem skutecznie. Chyba że tak naprawdę nie wierzy, że są niewinni, i pozostawi ich samym losowi” – stwierdził Tusk. I wyjaśnił, że nie jemu rozstrzygać, czy ułaskawienie było skuteczne. „To rola sądów i trybunałów”.

Nie zgodził się z twierdzeniami, że nowy rząd robi z mediami to, co PiS. „Czy państwo pamiętacie, w jaki sposób, niezgodny z Konstytucją, PiS obsadzał media swoimi ludźmi? My nie zgadzaliśmy się z tym, ale czy widzieliście, by posłowie i posłanki KO wjeżdżali ze swoimi asystentami i Bąkiewiczami i szarpali się z szeregowymi pracownikami PAP?” – pytał. I wyjaśnił: „Zobaczcie, jak wyglądają dziś przekazy, nie są idealne, ale doceńcie to, ci ludzie są terroryzowani przez PiS. Nie ulegli pokusie, by robić media PiS na odwrót. Nie mam żadnych wątpliwości, że te pierwsze dni pokazały, że zadanie, którego się podjęliśmy, to przywrócenie normalności i przyzwoitości w mediach publicznych. Łamanie dobrych obyczajów jest po stronie PiS”.

Projekt Dudy

Najważniejsze w planie dzisiejszego posiedzenia rządu Tuska było przeniesienie 3 mld zł z finansowania mediów publicznych na onkologię dziecięcą. Przypomnijmy: prezydent Andrzej Duda 23 grudnia zawetował ustawę okołobudżetową, która m.in. przewidywała finansowanie TVP, Polskiego Radia i PAP. Te środki miały zostać przeznaczone na onkologię dziecięcą. Ustawa jednocześnie wprowadza podwyżki dla nauczycieli i budżetówki.

Duda obiecał przedstawić po świętach „własny projekt dotyczący m.in. podwyżek dla nauczycieli i pozostałych wydatków zaplanowanych w ustawie okołobudżetowej”. Dokument ukazał się na stronie Kancelarii Prezydenta w środę rano. Jak czytamy: „Projekt ustawy zawiera rozwiązania tożsame w zakresie celu, treści i o skutkach finansowych jak ustawa z dnia 21 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, z wyłączeniem zakwestionowanych przepisów dotyczących finansowania mediów publicznych (art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2023 r.)”.

Prezydent wyraził oczekiwanie, że projekt będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 r. (tego dnia miały wejść w życie m.in. podwyżki dla nauczycieli). Ale to by wymagało zorganizowania na szybko posiedzenia Sejmu, na co nie ma zgody w koalicji demokratycznej. „Żadnych nagłych prac nad propozycjami prezydenta nie będzie, podobnie jak dodatkowego posiedzenia Sejmu”, zapowiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” jeden z wiceministrów w rządzie Donalda Tuska. I dodał: „Wszystko jest pod kontrolą. Nie będzie Sejmu, nie będzie żadnych prac nad tym, co zaproponuje prezydent. To nie on kreuje politykę finansową państwa, nie jest też od układania prac Sejmowi. Pieniądze na podwyżki są zapisane w budżecie na 2024 r., którego zawetować nie może”.

Posiedzenie rządu Tuska

Rada Ministrów na swoim posiedzeniu ma też przyjąć projekt noweli przepisów wprowadzających Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ma też rozpatrzyć projekty rozporządzeń: w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli (przygotowanego przez ministra aktywów państwowych); zmieniającego rozporządzenie ws. pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (przygotowanego przez ministra rozwoju i technologii).

Ma się też zająć wnioskiem ministra ds. Unii Europejskiej o wycofanie przez rząd decyzji o zatwierdzeniu kandydatów Polski na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE oraz na urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej. W sprawach bieżących wysłucha informacji na temat finansowania Funduszu Kościelnego w 2024 r.

Drugi „prezes” TVP

W ubiegły wtorek Sejm przyjął uchwałę „w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności w mediach publicznych i Polskiej Agencji Prasowej”, zaś minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów zarządów mediów publicznych.

Minister błyskawicznie powołał nowe rady nadzorcze spółek, te zaś powołały nowe zarządy. PiS i jego zwolennicy nie zaakceptowali tej decyzji – politycy zaczęli de facto okupację siedziby telewizji przy ul. Woronicza w Warszawie, tłumacząc, że pilnują „niezależności TVP”. Zbierają się też w siedzibie PAP.

Nowa rada nadzorcza TVP powołała na stanowisko prezesa Tomasza Syguta. Jednak Rada Mediów Narodowych, w której PiS ma większość, po wtorkowym posiedzeniu ogłosiła, że na prezesa TVP powołała Michała Adamczyka, który przez lata był twarzą pisowskich „Wiadomości”.

Członkini RMN i posłanka PiS Joanna Lichocka napisała w serwisie X (dawniej Twitter): „Jego głównym zadaniem jest przywrócenie ładu korporacyjnego i zatrzymanie działań na szkodę spółki. Mamy nadzieję, że minister kultury zaprzestanie łamania prawa”. Michał Adamczyk był do niedawna szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Został odsunięty od prowadzenia „Wiadomości”, gdy we wrześniu serwis Onet opisał, że miał przed laty pobić swoją kochankę.

Towarzystwo Dziennikarskie protestuje

„To, że TVP nadaje w święta, jest normalne, ale to, że politycy w tym czasie okupują jej siedzibę, niedziałająca Rada Nadzorcza powołuje nowego prezesa, a Rada Mediów Narodowych zwołuje swoje posiedzenie – na pewno normalne nie jest. To pucz przegranej władzy w obronie swojego aparatu propagandy” – czytamy w liście Towarzystwa Dziennikarskiego.

I dalej: „Uważamy, że okupacja TVP i PAP przez PiS powinna być jak najszybciej zakończona; zatrudnieni w nich powinni odzyskać normalne warunki pracy, a nowa ustawa powinna zapewnić, że kolejne nominacje w mediach publicznych będą zgodne z zasadami konkursowego wyłaniania kandydatów na podstawie ich wiedzy i kompetencji, przy uwzględnieniu woli powrotu osób wyrzuconych. Apelowaliśmy o to już 9 listopada 2023 r. Świąteczna aktywność polityków PiS i RMN źle wróży wolności słowa. Pucz jej fałszywych obrońców nie może być tolerowany bez końca. 15 października obywatele zdecydowali, że chcą odzyskać media publiczne – pluralistyczne, bezstronne, wyważone i niezależne, tak jak stanowi prawo”.