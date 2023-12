Odprawy u premiera i prezydenta. Z Ukrainy wleciał do Polski niezidentyfikowany obiekt

Niezidentyfikowany obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną rano. Był śledzony przez radary do momentu, w którym sygnał zniknął – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

„W godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju” – taki komunikat DORSZ opublikowało na portalu X (dawniej Twitter) w piątek przed godz. 11.

— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) December 29, 2023

Według informacji DORSZ „zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”. Szczątków obiektu w miejscu zaniknięcia sygnału radarów poszukuje 20 żołnierzy.

„Sprawdzamy wszystkie scenariusze”

Sygnał obiektu, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną, został utracony, a obecnie trwa ustalanie, co dokładnie się wydarzyło – potwierdził w TVN24 rzecznik Dowództwa Operacyjnego ppłk Jacek Goryszewski. Zapowiedział, że DORSZ będzie informowało o dalszych ustaleniach.

Ppłk Goryszewski zapewnił, że DORSZ podjęło wszelkie możliwe działania dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. „Wszystkim środkom obrony powietrznej została podniesiona gotowość bojowa, są też, jeżeli jest to konieczne, podnoszone dyżurne pary myśliwców. To wszystko zostało zrobione, procedury zostały zachowane, zarządzanie kryzysowe było bez zakłóceń”.

Rzecznik podał, że niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni pojawił się w okolicach Zamościa. Przypomniał, że w nocy miał miejsce zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. „To można z tym oczywiście wiązać” – stwierdził. „Musimy być przygotowani na wszelkie scenariusze i wszystkie scenariusze badamy” – dodał rzecznik DORSZ.

W nocy i rano w piątek miał miejsce zmasowany atak rakietowy Rosji na ukraińskie miasta. Jak podały ukraińskie władze, w wynikach ataków na m.in. Kijów, Odessę, Charków i Lwów zginęło co najmniej 12 osób, a 76 zostało rannych. Dowódca ukraińskich sił zbrojnych gen. Walerij Załużny poinformował, że Rosja zaatakowała Ukrainę 158 pociskami różnego typu.

„Badamy zarówno zapisy z naszych systemów geolokacyjnych, jak i trwają poszukiwania naziemne, w które zaangażowanych jest ponad 20 żołnierzy” – potwierdził ppłk Goryszewski. W akcji bierze udział także policja i żandarmeria wojskowa. „Utrata sygnału miała miejsce na południowy wschód od Zamościa i tam trwają teraz poszukiwania. Obiekt spadł lub kontynuował lot, nasze systemy radarowe są dokładnie sprawdzane”.

Do sytuacji odniósł się na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. „W związku z pojawieniem się niezidentyfikowanego obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej służby państwa zadziałały natychmiastowo. Za pośrednictwem BBN jestem w kontakcie z prezydentem, premierem, Szefem Sztabu Generalnego oraz Dowódcą Operacyjnym SZ. Państwo działa!”, podkreślił.

— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) December 29, 2023

Nie ma informacji o wybuchu

Informacje potwierdził wojewoda lubelski Krzysztof Komorski: „Na radarze pojawił się niezidentyfikowany obiekt w okolicach Hrubieszowa, po czym znikł; nie mamy potwierdzenia, że spadł na terenie naszego województwa” – podał w piątek agencji PAP. „Jesteśmy w stałym kontakcie z żandarmerią oraz Komendą Wojewódzką Policji”.

Rzecznik KWP w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek powiedział PAP, że policja weryfikuje informacje. „Na chwilę obecną nie mogę nic potwierdzić. Nie mamy informacji, żeby ktokolwiek ucierpiał i żeby zaistniał jakiś wybuch na terenie naszego województwa”.

To kolejny taki incydent; w maju niedaleko Bydgoszczy odnaleziono szczątki rosyjskiej rakiety, która wleciała do Polski jeszcze w grudniu 2022 r. Ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak próbował przerzucić winę za „zgubienie” rakiety na dowódców wojska. W listopadzie 2022 r. szczątki ukraińskiego pocisku obrony przeciwrakietowej wleciały do Polski i zabiły dwie osoby w przygranicznym Przewodowie.

Odprawy u premiera i prezydenta

O godz. 12 rozpoczęła się odprawa premiera Donalda Tuska z szefem Sztabu Generalnego, Dowódcą Operacyjnym RSZ, szefem MON i służb: ABW, SKW i SWW – poinformowało na platformie X Centrum Informacyjne Rządu.

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 29, 2023

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem; w piątek od godz. 13 w BBN odbywa się pilne spotkanie z ministrem obrony, szefem sztabu generalnego gen. Wiesławem Kukułą oraz Dowódcą Operacyjnym RSZ gen. Maciejem Kliszem – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Błaszczak żąda wyjaśnień

Były szef MON Mariusz Błaszczak (PiS) zwrócił się do ministra obrony z pytaniem, czy ukrywa przed Polakami, że w okolicach Tomaszowa Lubelskiego spadła rakieta. „Żądamy wyjaśnień” – dodał.

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 29, 2023

Do wpisu polityka PiS odniósł się wiceminister obrony Cezary Tomczyk (KO), który udostępnił też wcześniejszy komunikat DORSZ. „I tak powinna wyglądać i tak będzie wyglądać normalna procedura działania oraz informowania społeczeństwa” – podkreślił. „Przypomnę, że Pan Mariusz Błaszczak przez pół roku nie zauważył słynnego zdarzenia pod Bydgoszczą. Dobrze, że ludzie powiedzieli im dość”.