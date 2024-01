Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czyszczenie państwa po rządach PiS, czym jest TV Republika, dwuprawie, a raczej bezprawie w Polsce – to główne tematy nowego numeru „Polityki”.

• Jak wygląda czyszczenie państwa po rządach PiS, kto politycznie zyskuje, kto może stracić, jak szybko uda się naprawić i zreformować instytucje – o tym w tekście Rafała Kalukina.

• Jeden z gmachów TVP jest wciąż okupowany przez stare kierownictwo, ale kadry przenoszą się do TV Republiki, stacji Tomasza Sakiewicza; co to jest więc za telewizja, z jaką historią, jak jest finansowana, czy jest w stanie zastąpić dawne TVP Info – o tym piszą Anna Dąbrowska i Violetta Krasnowska.

• Dwuprawie, a raczej bezprawie w Polsce, chaos w wymiarze sprawiedliwości, w Trybunale Konstytucyjnym, sprawę telewizji publicznej, przypadek Wąsika i Kamińskiego i zagadnienie, jak można próbować wybrnąć z tego ślepego zaułka – to wszystko analizuje Ewa Siedlecka.

• O wpływie sztucznej inteligencji na wiarę i o religijności, która zatraciła duchowość – mówi ks. prof. Tomáš Halík w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim.

• Starsi lekarze, już w mocno emerytalnym wieku, ratują polską służbę zdrowia; jak sobie radzą, w jakich specjalnościach dominują, jak długo jeszcze zamierzają pracować – o tym w tekście Juliusza Ćwielucha.

• Dlaczego wśród osób bezdomnych jest coraz więcej młodych ludzi, jak wygląda współczesna bezdomność – o tym pisze Dominika Tworek.

• Czy nowe techniki kryminalistyczne, czyli rekonstrukcja w 3D, pomagają śledczym, adwokatom i sądom – pisze, na podstawie konkretnych przypadków, Katarzyna Kaczorowska.

• E10 w dystrybutorach: jaka jest prawda o biopaliwach, kto na tym zarabia – opisuje Adam Grzeszak.

• Czy Stany Zjednoczone są już skazane na prezydenturę Donalda Trumpa, czy Joe Biden ma jeszcze szansę na wyrównaną walkę o Biały Dom pod koniec 2024 r. – rozważa Tomasz Zalewski.

• Czego środowiska twórcze oczekują od nowego rządu i ministra kultury – mówi, w rozmowie z Jerzym Baczyńskim, Miłosz Bembinow, kompozytor i dyrygent, prezes ZAiKS-u.

W najnowszej „Polityce” ponadto: • niespokojne Morze Czerwone; • jak w II RP burzono cerkwie prawosławne; • starożytna korespondencja kobiet; • jak Księżyc wykrywa fale grawitacyjne; • „Chłopiec i czapla” najnowszy film Miyazakiego; • symulacja przyszłości; • turystyka zagłady; • powrót arafatki.

