Marsz PiS w Warszawie. Kaczyński liczy na tłumy. I może się przeliczyć

PiS skrzyknął swoich zwolenników w obronie „wolnych mediów”, wzywa też do uwolnienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których określa na wyrost mianem „więźniów politycznych”. Zgłoszono udział nawet 50 tys. osób.

„Protest Wolnych Polaków” – taką nazwę nosi czwartkowa manifestacja PiS, do której partia wzywa od tygodni w sieci i przychylnych sobie mediach. Rozpoczęła się o godz. 16 przed Sejmem, a dokładnie przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Przejdzie pod siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na pl. Powstańców w Warszawie. Wokół Sejmu znów są barierki, które zniknęły w dniu inauguracji nowego parlamentu. Rzeczniczka marszałka Szymona Hołowni wyjaśniła, że zostały ustawione na prośbę policji. Po proteście znów mają być demontowane.

Po godz. 16.00 pod budynkiem Sejmu na ul. Wiejskiej w Warszawie zebrało się kilka tysięcy osób. Są transparenty: „Ruda wrona orła nie pokona”, „Precz z kołtuństwem koalicji 13 grudnia”, „Won obce watahy szczujni”. Skanduje się „Niech żyje Polska”, „Rudy, całego narodu nie zamkniesz”, „Nie uznaję Tuska racji, ani jego demokracji”, „Zwyciężymy” i „Cześć i chwała bohaterom” – nawiązując do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

„Wzywamy wszystkich, którym bliskie są ideały wolności, by wzięli udział w Proteście Wolnych Polaków!” – taki apel można przeczytać w opisie wydarzenia w mediach społecznościowych. Na manifestacji oprócz prezesa PiS mają przemawiać także Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS.

„Wolne media”, uwięzieni Kamiński i Wąsik

PiS początkowo chciał demonstrować przed Sejmem przeciwko „zawłaszczaniu wolnych mediów przez koalicję 13 grudnia”. „Ta demonstracja będzie w obronie polskiej demokracji, polskich mediów, wolności słowa, ale też przyszłości Polski jako suwerennego państwa” – zapowiadał Jarosław Kaczyński. Data 11 stycznia miała pierwotnie związek z odbywającymi się tego dnia obradami, ale marszałek Hołownia przełożył je na następny tydzień. Nie ze względu na protest, ale niejasny status Kamińskiego i Wąsika – posłowie PiS mogliby kwestionować wyniki głosowań, a w Sejmie ważą się m.in. istotne losy budżetu.

Dodatkowym paliwem do manifestowania dla PiS okazało się aresztowanie Kamińskiego i Wąsika, byłych szefów CBA, prawomocnie skazanych za nadużycie władzy w tzw. aferze gruntowej. Obaj zostali ujęci we wtorek wieczorem w Pałacu Prezydenckim.

Do tej pory spontaniczne protesty wobec zmian w TVP i wtorkowe pod Pałacem Prezydenckim i komendą, do której przewieziono Wąsika i Kamińskiego, gromadziły niewiele osób.

PiS ściąga ludzi do Warszawy

Partia Kaczyńskiego długo przygotowywała się do swojego pierwszego powyborczego marszu. Posłowie i senatorowie PiS w całym kraju organizowali autokary i zapisywali chętnych. Potraktowano to z powagą – jako sprawdzian zdolności do politycznej mobilizacji po przegranych wyborach z 15 października. I swoista rywalizacja z marszami organizowanymi przez Donalda Tuska w ubiegłym roku. Marsz Miliona Serc przed wyborami zgromadził w Warszawie blisko milion osób.

PiS z frekwencją może mieć kłopot. Jak pisaliśmy w „Polityce”, sekretarz generalny partii Piotr Milowański dogadał się nawet z szefem „Solidarności” Piotrem Dudą, żeby związkowcy przyjechali do Warszawy i zadbali o tłumy. Niektórzy związkowcy odebrali to jako afront: – Co innego, gdyby to była akcja wsparcia zwalnianych niesłusznie pracowników TVP – członków naszego związku, a nie „milionerów z TVP” – komentował jeden z nich, zauważając, że to „niedopuszczalne angażowanie struktur związku zawodowego w akcję polityczną niezwiązaną z zakresem działalności związku”.

Politycy PiS mówili w „Gazecie Wyborczej”, że spodziewają się 20 tys. osób pod Sejmem. Dość ostrożnie, pewnie w strachu przed niewypałem. Na wszelki wypadek rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek zarzucił nowej władzy, że próbuje przeszkodzić manifestacji, „zanieczyszczając” powietrze w stolicy i wysyłając alerty RCB z informacją o złej jakości powietrza.