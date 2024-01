Marsz PiS w Warszawie. Protestujący dotarli pod KPRM. Kaczyński: W wiosenny dzień byłoby nas 3 razy więcej

„Chodzi o przeprowadzenie takiego planu, który będzie łączył dwie rzeczy. Chodzi o zniszczenie Polski jako kraju, to chce zrobić Unia Europejska. Ale my na to nie pozwolimy” – mówił pod Sejmem prezes PiS. „Miała być Europa, a jest Białoruś!” – wykrzyczał ze sceny były premier Mateusz Morawiecki. Warszawski ratusz: w zgromadzeniu wzięło udział ok. 35 tys. osób.

„Jest nas bardzo dużo, ale jakby to przeliczyć na piękny, wiosenny dzień, to byłoby nas nawet 2 czy 3 razy więcej” – rozpoczął swoje przemówienie prezes Prawa i Sprawiedliwości. „O Polskę tu dziś chodzi. My mówimy o wolnych mediach, które są dziś niszczone, oni że chcą mieć na nie monopol. My mówimy, że to łamanie konstytucji i łamanie prawa. (...) Jeśli wziąć pod uwagę ich zapowiedzi, to tak, oni mają zamiar wszystkie instytucje kontroli władzy zniszczyć albo przejąć, a w ostatecznym rachunku przejąć także urząd Pana prezydenta. (...) Chodzi o przeprowadzenie takiego planu, który będzie łączył dwie rzeczy. Chodzi o zniszczenie Polski jako kraju, to chce zrobić Unia Europejska. Ale my na to nie pozwolimy” – kontynuował Jarosław Kaczyński.

Podkreślał, że ostatecznym celem jest „strata wszelkich uprawnień, włącznie z polityką zagraniczną. Będziemy terenem zamieszkania Polaków. Następnie, jest to plan okradzenia Polski i Polaków, bo wprowadzenie euro to jest pełne uzależnienie finansowe od Niemiec”. „Jeśli chcemy zwyciężyć, to musimy zmienić tę władzę. Nawet nie minął miesiąc ich rządów, pamiętajmy, że to jest rząd 13 grudnia, co jest bardzo symboliczne. Musimy to za pomocą kartki wyborczej zmienić. Zmienić tak, żeby już nie mogli wrócić. Bo to nie jest polska władza, to jest władza niemiecka” – oznajmił Jarosław Kaczyński. „Kończę jednym wezwaniem. Kiedy będziemy Was zapraszać do Polski, czy w inne miejsca, to przyjdźcie, namawiajcie, bo tę walkę trzeba rozstrzygnąć, ale przy urnie. I my musimy tych urn mocno pilnować, bo jak to było w tych wyborach to nie wiadomo” – zakończył swoje wystąpienie prezes PiS. Jarosław Kaczyński wezwał także do krótkich protestów pod placówkami penitencjarnymi, w których wciąż są osadzeni Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.