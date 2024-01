Światełko dla Pawła Adamowicza. Donald Tusk: Już nigdy złe słowo nie zabije uczciwego człowieka

„Nie spoczniemy, dopóki nie będziemy pewni, że Polska i polski naród będą wolne od pogardy, nienawiści, kłamstwa. I że już nigdy złe słowo nie zabije żadnego uczciwego człowieka” – mówił w Gdańsku premier Donald Tusk podczas uroczystości „Światełko dla Pawła Adamowicza” w piątą rocznicę zabójstwa prezydenta Gdańska.

Dokładnie pięć lat temu, 13 stycznia 2018 r., doszło do zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas corocznej imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Starym Mieście w Gdańsku. Ugodzony na scenie nożem prezydent zmarł następnego dnia.

„W pogrzebie Pawła Adamowicza wzięły udział tłumy gdańszczan i gości z całego kraju, którzy poczuli potrzebę pożegnania zamordowanego prezydenta Gdańska. Ludzie zbierali się pod telebimami w wielu miastach, także za granicą. Co sprawiło, że Paweł Adamowicz stał się symboliczną postacią dla tak wielu ludzi, także na co dzień z Gdańskiem niezwiązanych? Prezydent miasta był w końcu przede wszystkim politykiem lokalnym, samorządowym, choć zabierał głos i w kwestiach związanych z całym krajem” – pisał wtedy Łukasz Lipiński, gdańszczanin, zastępca redaktora naczelnego „Polityki”.

W pamięci pozostaną tłumy ludzi, a w tle lecący utwór „The Sound of Silence” duetu Simon & Garfunkel.

Donald Tusk: Już nigdy złe słowo nikogo nie zabije

Głównym punktem uroczystości piątej rocznicy śmierci Pawła Adamowicza był sobotni wiec blisko miejsca tragedii – na Targu Węglowym. Udział w uroczystościach zapowiedział premier Donald Tusk. „Nigdy nie zapomnimy tej tragicznej lekcji. Nie pozwólmy, by nienawiść i kłamstwo znów zatriumfowały” – napisał na X (dawniej Twitter).

Wieczorem obok premiera na scenie stanęła prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, żona Magdalena Adamowicz, córki, brat, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, ministrowie, parlamentarzyści, samorządowcy. A przede wszystkim przyszły tu licznie gdańszczanki i gdańszczanie.

„Tęsknie za prezydentem, który był nie tylko szefem, ale i przyjacielem. Wciąż nie uporałam się z tą stratą. Pawle, pustki po tobie wciąż nie chcę przyjąć i zaakceptować” – mówiła Aleksandra Dulkiewicz. Wspominała ciche zgromadzenie na Długim Targu pięć lat temu, trumnę prezydenta wystawioną w Europejskim Centrum Solidarności, ostatni spacer prezydenta ulicami miasta, w którym tak licznie towarzyszyli mu mieszkańcy miasta. „Przepełniała nas życzliwość” – mówiła.

Przyznała, że unika zwrotu „testament Pawła Adamowicza”. „Chcemy tego samego dla naszego miasta. Żeby żyło się tu dobrze każdemu, żebyśmy traktowali się równo i wzajemnie szanowali swoją wolność”. I zakończyła: „Wiele dobrego może wyniknąć z odrzucenia publicznych i prywatnych praktyk, które doprowadziły do tego dramatu”.

Premier Tusk mówił, że Paweł Adamowicz chciałby, żebyśmy wszyscy w Gdańsku i w całej Polce byli uśmiechnięci. „A to nie jest łatwe. Zebraliśmy się dzisiaj w moim ukochanym mieście, żeby przypomnieć całej Polsce i Europie o tym tragicznym zdarzeniu. Powodem naszego spotkania jest brutalny zamach. Więc dlaczego mielibyśmy się uśmiechać? Paweł chciałby tego, jesteśmy mu to winni, aby spotykając się tu co roku, myśleć i mówić o przyszłości, nie tylko o tym co się zdarzyło” – wyjaśniał.

Przypominał, jak pięć lat temu, kilka godzin po wiadomości o śmierci prezydenta miasta, odbyło się spotkanie przy gdańskim Dworze Artusa. „Powiedziałem wtedy przez ściśnięte gardło, że będę do końca życia pamiętał słowa jego i mojej ulubione pieśni. A była to też pieśń „Solidarności”, której Paweł był wierny. W tej pieśni wszyscy prosimy Boga, aby nas uchronił od pogardy i nienawiści. Paweł pomaga chronić nas od pogardy i nienawiści” – mówił Tusk.

Premier dodawał, że tragiczna śmierć Pawła Adamowicza nadała głęboki sens przekonaniu, że Gdańsk i cała Polska musi być miejscem dla ludzi, którzy wyzbyli się właśnie pogardy i nienawiści. „Paweł był zabijany nienawiścią, pogardą i złymi słowami przez wiele miesięcy” – mówił Tusk. „Tego dnia ślubowaliśmy, ze obronimy nasze miasto, ojczyznę i Europę od tego. Drogi Pawle, przyjacielu, prezydencie, jesteśmy wierni temu ślubowaniu”.

Mówił o wielkich pytaniach, jakie teraz stoją przed nami. „W jaką stronę pójdzie nasz naród? Czy ulegniemy pogardzie, nienawiści i kłamstwu? Czy przezwyciężymy ten dramatyczny moment w historii naszego kraju? Czy dziedzictwo Pawła okaże się silniejsze od zła, które rozpleniło się w ostatnich latach w naszej ojczyźnie. Nie spoczniemy, dopóki nie będziemy pewni, że Polska i polski naród będą wolne od pogardy, nienawiści, kłamstwa. I że już nigdy złe słowo nie zabije żadnego uczciwego człowieka”.

„Możesz być dumny z naszych dzieci, z naszego Gdańska, z naszej Polski”

„Tak, Paweł dzisiaj by się uśmiechał. Dlatego ja dziś już nie będę mówić o nienawiści, ale o miłości i dumie, które nienawiść mogą pokonać” – mówiła z kolei żona zabitego prezydenta Magdalena Adamowicz. Przypominała słowa córki Antoniny, która pięć lat temu mówiła m.in.: „Ciebie tatusiu kocham na zawsze, kocham to miasto tak jak ty, cała rodzina tak je kocha”.

„Dziś twoja największa miłość, nasze córki, dorastają. Są dobre, szanują innych, są otwarte, mądre i piękne. Są dokładnie takie, jak to sobie wymarzyliśmy. To już długie pięć lat, jak zostaliśmy bez Ciebie, ale one przy każdej rozterce pytają mnie, jak ty byś im doradził” – mówiła Magdalena Adamowicz.

Kontynuowała: „Twoja druga największa miłość, Gdańsk, wciąż pięknieje (…) Frekwencja w ostatnich wyborach przekroczyła tu ponad 80 proc. Możesz być Pawle z twoich ukochanych gdańszczan i gdańszczanek bardzo dumny. Również możesz być dumny z twojej ukochanej Polski”.

Brat Piotr Adamowicz mówił o procesie zabójcy, w którym już niedługo rozstrzygnięta będzie apelacja. Przypominał, że zabójca ma prawo skorzystać z wszystkich procedur, jakie przewiduje prawo. I stwierdził, że też nie chciał mówić o nienawiści, i że zastanawiał się, jak to powiedzieć. Zacytował anonimowe, hejterskie, niewyobrażalnie skandaliczne wypowiedzi (m.in.: „Biedny człowiek zrobił światu przysługę i siedzi niewinnie”).

Zakończył: „To jest twórczość, która jest publicznym pochwalaniem zbrodni zabójstwa. Wielokrotnie w najbliższej przeszłości zgłaszałem to, a po kilku miesiącach przychodziło umorzenie”. I zwrócił się do Donalda Tuska: „Słyszał pan zapewne ostatnio panów Pietrzaka i Króla, dwóch towarzyszy z PZPR. Państwo polskie przez osiem lat to tolerowało. Życzę powodzenia w przywracaniu normalności”.