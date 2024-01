Tusk: „Sienkiewicz nie potrzebuje mojej pomocy”. Minister kultury dumny ze stopnia pułkownika

Premier Donald Tusk w Sejmie broni ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, wobec którego PiS domaga się wotum nieufności. Uderza też w media publiczne za rządów PiS. „Waszą wiarą jest chciwość, waszym bożkiem jest mamona” – mówi.

Głosowanie o odwołanie Bosaka. Hołownia zdecydował w sprawie Brauna

Posłowie rozpatrywali wniosek Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Izby. To pokłosie wydarzeń z grudnia, kiedy poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił świece chanukowe, a potem wygłosił z sejmowej mównicy antysemickie wystąpienie. Bosak przewodniczył wówczas obradom.

PSL nie poprze wniosku. Zagłosowanie przeciwko odwołaniu Bosaka zapowiedział też marszałek Hołownia. Tymczasem Radio Wnet donosi, że poprzeć wniosek zamierza klub PiS. Podobno wielu posłów chce złamać dyscyplinę w tej sprawie.

Wiceprzewodnicząca Lewicy Marcelina Zawisza oceniła, że głosowanie przeciw będzie oznaczało normalizację patologii w Sejmie. KO, Polska 2050 i PiS nie podjęły jeszcze decyzji w tej sprawie. Posłowie rozpatrzą też wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Wobec polityka sformułowano siedem zarzutów związanych z czynami popełnionymi w latach 2022–23.

Marszałek Hołownia zobowiązał Straż Marszałkowską do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa Brauna, w tym jego bagażu. Zarządzenie obowiązuje do 26 stycznia, czyli ostatniego posiedzenia Sejmu w tym miesiącu. Kilka dni temu Gazeta.pl doniosła, że poseł Konfederacji pytał o możliwość deponowania broni palnej na terenie Sejmu w czasie obrad. Informację potwierdziła Kancelaria Sejmu. Szymon Hołownia zwrócił się do policji o informację w sprawie pozwolenia na broń dla Brauna.

Błaszczak do Sienkiewicza: Pan jest tchórzem!

Dyskusja nad wotum nieufności wobec Bartłomieja Sienkiewicza. Mariusz Błaszczak zwrócił się do ministra kultury: „Pan jest tchórzem, panie pułkowniku służb specjalnych Sienkiewicz”. Zarzucił mu ignorancję, lenistwo i bezczelność. „Przez miesiąc nie znalazł pan w sobie odwagi, by wytłumaczyć Polakom, dlaczego media publiczne przerwały nadawanie. Nie miał pan prawa wprowadzać zmian w zarządach ani radach nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Uprawnienia do tego posiada jedynie Rada Mediów Narodowych” – stwierdził, uzasadniając wniosek o wotum nieufności.

Wytknął Sienkiewiczowi też, że nie wstał w czasie hymnu narodowego, który posłowie PiS odśpiewali we wtorek w Sejmie, zakłócając obrady. „Pan nie ma szacunku dla Polski i dla swoich przodków. Co jeszcze musi się stać, żeby zrozumiał pan, że nie nadaje się pan do polityki i w ogóle do pełnienia funkcji publicznych?”.

Michał Kobosko z kolei oznajmił, że Trzecia Droga zagłosuje przeciwko wotum nieufności dla Sienkiewicza. Argumentował, że odwołanie ministra zaledwie dwa tygodnie po powołaniu rządu jest nieodpowiedzialne. Oraz, że niszczenie mediów publicznych można przypisać akurat poprzedniej ekipie rządzącej.

Sienkiewicz: Jestem dumny z wysokiego oficerskiego stanowiska

Głos zabrał minister Sienkiewicz. Zaczął od wspomnienia Pawła Adamowicza i Mikołaja Filiksa. Jego zdaniem ich tragedi odpowiedzialne są media publiczne pod wodzą PiS. „Jako minister kultury miałem wybór: wejść na trwającą miesiące, albo nawet lata, drogę ustawodawczą, żeby ten hejt mógł się jeszcze sączyć, albo zakończyć to od razu. Działając w stanie wyższej konieczności podjąłem działania w ramach prawa i weryfikowalne” – powiedział.

Na koniec wyznał, że pomimo szyderstw PiS jest dumny ze swojego wysokiego oficerskiego stanowiska.

Tusk: Bartłomiej Sienkiewicz nie potrzebuje mojej pomocy

„Byłem przekonany od samego początku, że pan minister Bartłomiej Sienkiewicz nie potrzebuje mojej pomocy, ani opieki, w dniu, w którym PiS postanowił złożyć wniosek o wotum nieufności wobec niego” – powiedział z mównicy sejmowej premier Donald Tusk. „Nic lepiej nie broni jego dobrego imienia i jego służby Rzeczpospolitej, niż jego czyny i działania” – dodał.

„Nie mam wątpliwości, że pan minister napisał więcej mądrych rzeczy, niż wnioskodawca przeczytał w życiu” – ironizował. Jego zdaniem „nikt na świecie nie ma wątpliwości, że ten system, który zbudował Kaczyński był oparty na kłamstwie, tylko po to, aby utrzymać władzę”.

Następnie przypomniał o pieniądzach, jakie zarabiano w mediach publicznych za rządów PiS. Głównie o osławionych już 500 zł za wypowiedzi „ekspertów”. „Oni musieli im płacić, bo nawet we własnych kręgach nie umieli znaleźć ludzi, którzy mówiliby takie brednie” – wytknął.

Przypomniał przypadek Pawła Gajewskiego, byłego szefa młodzieżówki Solidarnej Polski i byłego asystenta Jacka Kurskiego z czasów prezesury w TVP. Gajewski miał zarobić trzy mln zł w ciągu trzech lat.

Zacytował też słowa Marcina Horały z PiS: „Jeżeli ktoś cokolwiek ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać”. I podsumował: „Bartłomiej Sienkiewicz dobrze przysłużył się Rzeczpospolitej i nadal dobrze będzie służył Rzeczpospolitej”.

Zakończyła się dyskusja na temat wotum nieufności wobec Bartłomieja Sienkiewicza. Do głosowania Sejm przystąpi podczas bloku głosowań.

Sejm powołał komisję ds. Pegasusa

Marszałek Hołownia wznowił obrady o godz. 9. Na rozgrzewkę posłowie odrzucili wnioski o przerwę złożone przez polityków PiS i Kukiz ′15. Następnie przeszli do ważniejszego głosowania – nad powołaniem komisji ds. Pegasusa. Padły 432 głosy „za”. Nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał. 25 posłów było nieobecnych. Wśród nich premier Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Po głosowaniu posłowie PiS opuścili salę plenarną.

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Jak donosi PAP, wśród kandydatów na członków komisji są Joanna Kluzik-Rostkowska, Witold Zembaczyński i Marcin Bosacki z KO, Magdalena Sroka z PSL-TD, Paweł Śliz z Polski 2050-TD, Tomasz Trela z Lewicy i Przemysław Wipler z Konfederacji.

Zbigniew Kuźmiuk z PiS zapowiedział, że Jarosław Kaczyński stawi się przed komisją, jeżeli zostanie wezwany. „Nie mamy nic do ukrycia” – stwierdził.

Kosiniak-Kamysz: Podsłuchiwanie polityków to zamach na demokrację

„Komisja śledcza ds. Pegasusa jest najważniejszą z trzech powołanych komisji. Może pokazać rzeczy najbardziej bulwersujące” – powiedział w środę w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz. „Jeżeli ktoś podsłuchiwał polityków, działał i fabrykował – tak, jak w przypadku pana Brejzy – zmieniał SMS-y, grał tym oprzyrządowaniem antyterrorystycznym wobec przeciwników politycznych, jest to zamach na demokrację w najczystszej postaci, zamach na wolność wyborów i równość startu w tych wyborach” – dodał szef ludowców.

Wyraził nadzieję, że członkowie komisji będą mieli ekspercki dostęp do „materiałów, których nie da się zniszczyć”. „Te decyzje, które były wydawane, jeżeli one były gdzieś wydawane, muszą gdzieś być. Jeżeli nie były wydawane, a będą dowody, to jest już złamanie coraz większej liczby przepisów” – wyjaśnił.

Żony Kamińskiego i Wąsika w Sejmie

Wtorkowe posiedzenie miało odbyć się w zeszłym tygodniu, ale zostało przeniesione przez marszałka Szymona Hołownię. Powodem było zamieszanie wokół skazanych prawomocnie na więzienie dwóch byłych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Na sejmowej galerii pojawiły się ich żony. Zaś politycy PiS mają na klapach swoich marynarek przypinki z wizerunkami byłych szefów CBA.

Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia informacji klubu PiS „w sprawie systemowego naruszania konstytucji przez rząd Donalda Tuska, zwłaszcza poprzez bezprawne przejęcie mediów publicznych i zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika”. Punkt zostanie rozpatrzony jutro.

Ale przed tym posłowie pożegnali Iwonę Śledzińską-Katarasińską, najdłużej nieprzerwanie zasiadającą posłankę w polskim Sejmie po 1989 r., która zmarła 1 stycznia 2024 r. Pożegnano też byłą posłankę SLD Teresę Jasztal, zmarłą 31 grudnia 2023 r.

PiS zakłóca posiedzenie Sejmu

Posłowie PiS uniemożliwiają prowadzenie obrad. Po przemówieniu Mariusza Błaszczaka, który zapowiedział złożenie pisma z żądaniem umożliwienia wykonywania mandatów Kamińskiemu i Wąsikowi oraz złożenie wniosku o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez marszałka Hołownię, prawa strona sali zaczęła skandować: „Zwyciężymy” i „Uwolnić posłów”. Uniemożliwiło to zabranie głosu posłowi Mirosławowi Suchoniowi z Polski 2050.

„Czy zechcą państwo umożliwić prowadzenie obrad” – zapytał marszałek. Posłowie PiS wstali i klaskali, żeby go zagłuszyć. Hołownia zarządził 10-minutową przerwę. Politycy PiS odśpiewali hymn Polski, następnie skandowali: „Precz z komuną”.

Marek Suski w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że jego partia planuje dziś kolejne sejmowe protesty.

Kaczyński ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej

Komisja Etyki Poselskiej ukarała naganą Jarosława Kaczyńskiego za nazwanie premiera Donalda Tuska „niemieckim agentem”.

Posiedzenie KEP rozpoczęło się dziś (we wtorek 16 stycznia) przed południem. Izabela Mrzygłocka z KO wyjaśniła wcześniej w rozmowie z „Faktem”, że nagana to najwyższa kara, jaka grozi Kaczyńskiemu. Komisja mogła również zwrócić uwagę lub udzielić upomnienia prezesowi PiS.

Zdążyć z budżetem

Najważniejszym tematem był wczoraj budżet na 2024 r. Koalicja demokratyczna musi zdążyć przedstawić go prezydentowi Andrzejowi Dudzie do podpisania w konstytucyjnym terminie. Politycy PiS nie mają w tym interesu, będą więc próbowali je opóźniać.

Czytaj też: Czy PiS i Duda szykują prawny cyrk z budżetem i rozwiązaniem Sejmu? To byłby zamach na państwo

Podczas dyskusji o ustawie budżetowej na mównicę weszła posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. „Chciałam zadać pytanie, czy naprawdę państwo uważacie, że możemy spokojnie dyskutować na inne tematy, wiedząc, że część z nas, dwaj posłowie, zostali potraktowani w taki sposób. Innej grupie posłów odmawiano ich praw, a marszałek Hołownia bagatelizuje sprawę. Wychodzi przed kamery i jako człowiek niewykształcony pozwala sobie opowiadać o własnych interpretacjach prawa” – powiedziała.

I zapytała: „Czy możecie spojrzeć sobie w twarz? Społeczeństwo was kiedyś z tego rozliczy”. Na koniec zaapelowała: „Ogarnijmy się i nie doprowadzajmy do dalszego chaosu w państwie, z niedouczonym marszałkiem na czele”.

„Zbrodnia przeciwko interesowi narodowemu”

Trwają również prace nad ustawą okołobudżetową. Poprzednią, z zapisanymi m.in. podwyżkami dla nauczycieli, prezydent zawetował w reakcji na utratę przez PiS (partię, którą od początku prezydentury wspiera) zagarniętych w 2015 r. mediów publicznych. W ustawie zapisane były dla nich 3 mld zł, które założył jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego, nie spodziewając się, że przegra wybory i utraci swoją tubę propagandową.

„Proceder, który został wymyślony i przeprowadzony przez rząd PiS jest niespotykany na skalę europejską. Co trzeba mieć w głowie, by do bieżącej i twardej polityki wprowadzić takie mechanizmy. Trzeba nie wierzyć w swoje umiejętności i kompetencje, by posługiwać się takimi zagraniami” – mówił poseł Lewicy Tomasz Trela.

Zaś Michał Wawer z Konfederacji powiedział: „To, co PiS robił z Pegasusem w obszarze inwigilacji obywateli woła o pomstę do nieba. Informacje pozyskiwane najprawdopodobniej trafiały prosto w ręce izraelskiej firmy. To zbrodnia przeciwko interesowi narodowemu”.

Inną sprawą, którą zajmą się posłowie na tym posiedzeniu Sejmu, będzie drugie czytanie uchwały dotyczącej powołania komisji śledczej ds. Pegasusa. Komisja ma zbadać legalność inwigilowania tym systemem obywateli przez władze PiS, a „w szczególności działań podjętych w tym celu przez członków Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro oraz prokuraturę i organy powołane do ścigania przestępstw, w tym szefa CBA Ernesta Bejdę”.

Poza tym posłowie mają m.in. powołać Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Posiedzenie potrwa dwa dni.