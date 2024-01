Żony Kamińskiego i Wąsika w Sejmie. Posłowie zajmują się budżetem i komisją ds. Pegasusa

To bardzo ważne i gorące posiedzenie Sejmu. Posłowie pracują nad budżetem na 2024 r., żeby zdążyć go przedstawić prezydentowi do podpisania w konstytucyjnym terminie. PiS nie jest to na rękę.

To posiedzenie miało odbyć się w zeszłym tygodniu, ale zostało przeniesione przez marszałka Szymona Hołownię. Powodem było zamieszanie wokół skazanych prawomocnie na więzienie dwóch byłych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Na sejmowej galerii pojawiły się ich żony. Zaś politycy PiS mają na klapach swoich marynarek przypinki z wizerunkami byłych szefów CBA. Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia informacji klubu PiS „w sprawie systemowego naruszania konstytucji przez rząd Donalda Tuska, zwłaszcza poprzez bezprawne przejęcie mediów publicznych i zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika”. Punkt zostanie rozpatrzony jutro. Ale przed tym posłowie pożegnali Iwonę Śledzińską-Katarasińską, najdłużej nieprzerwanie zasiadającą posłankę w polskim Sejmie po 1989 r., która zmarła 1 stycznia 2024 r. Pożegnano też byłą posłankę SLD Teresę Jasztal, zmarłą 31 grudnia 2023 r. PiS zakłóca posiedzenie Sejmu Posłowie PiS uniemożliwiają prowadzenie obrad. Po przemówieniu Mariusza Błaszczaka, który zapowiedział złożenie pisma z żądaniem umożliwienia wykonywania mandatów Kamińskiemu i Wąsikowi oraz złożenie wniosku o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez marszałka Hołownię, prawa strona sali zaczęła skandować: „Zwyciężymy” i „Uwolnić posłów”. Uniemożliwili zabranie głosu posłowi Mirosławowi Suchoniowi z Polski 2050. „Czy zechcą państwo umożliwić prowadzenie obrad” – zapytał marszałek. Posłowie PiS wstali i klaskali, żeby go zagłuszyć. Hołownia zarządził 10-minutową przerwę. Politycy PiS odśpiewali hymn Polski, następnie skandowali: „Precz z komuną”. Marek Suski w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że jego partia planuje dziś kolejne sejmowe protesty. Zdążyć z budżetem Najważniejszym tematem jest dziś budżet na 2024 r. Koalicja demokratyczna musi zdążyć przedstawić go prezydentowi Andrzejowi Dudzie do podpisania w konstytucyjnym terminie. Politycy PiS nie mają w tym interesu, będą więc próbowali je opóźniać. Czytaj też: Czy PiS i Duda szykują prawny cyrk z budżetem i rozwiązaniem Sejmu? To byłby zamach na państwo Trwają również prace nad ustawą okołobudżetową. Poprzednią, z zapisanymi m.in. podwyżkami dla nauczycieli, prezydent zawetował w reakcji na utratę przez PiS (partię, którą od początku prezydentury wspiera) zagarniętych w 2015 r. mediów publicznych. W ustawie zapisanych było dla nich 3 mld zł, które założył jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego nie spodziewając się, że przegra wybory utraci swoją tubę propagandową. Inną sprawą, którą zajmą się posłowie na tym posiedzeniu Sejmu, będzie drugie czytanie uchwały dotyczącej powołania komisji śledczej ds. Pegasusa. Komisja ma zbadać legalność inwigilowania tym systemem obywateli przez władze PiS, a „w szczególności działań podjętych w tym celu przez członków Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz prokuraturę i organy powołane do ścigania przestępstw, w tym szefa CBA Ernesta Bejdę". Poza tym posłowie mają m.in. powołać Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiedzenie potrwa dwa dni. Hołownia zdecydował w sprawie Brauna. Głosowanie o odwołanie Bosaka Marszałek Szymon Hołownia wydał w poniedziałek zarządzenie w sprawie posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który 12 grudnia użył gaśnicy proszkowej do zgaszenia świec podczas żydowskiej uroczystości w Sejmie. Hołownia zobowiązał straż marszałkowską do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa Brauna, w tym jego bagażu. Zarządzenie obowiązuje do 26 stycznia, czyli ostatniego posiedzenia Sejmu w tym miesiącu. Powód zarządzenia? Kilka dni temu gazeta.pl doniosła, że poseł Konfederacji pytał o możliwość deponowania broni palnej na terenie Sejmu w czasie obrad. Informację potwierdziła Kancelaria Sejmu. Szymon Hołownia zwrócił się do policji o informację w sprawie pozwolenia na broń dla Brauna. W związku z użyciem gaśnicy przez Brauna, Lewica złożyła wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Ma być on głosowany na dzisiejszym posiedzeniu. Prezydium Suwerennej Polski rekomenduje głosowanie przeciwko odwołaniu Bosaka. „Zachowanie pojedynczego posła nie może znieść prawa do posiadania przez klub poselski przedstawiciela w prezydium Sejmu” – czytamy na profilu X partii Zbigniewa Ziobry. Sejm ukarze Kaczyńskiego? Komisja Etyki Poselskiej zajmie się wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego, który 11 grudnia 2023 r. nazwał premiera Donalda Tuska „niemieckim agentem”. Posiedzenie KEP rozpoczęło się dziś (we wtorek 16 stycznia) przed południem. Decyzja ma zapaść tego samego dnia, zapowiedziała w rozmowie z „Faktem” przewodnicząca komisji Izabela Mrzygłocka z KO. Dodała, że nagana to najwyższa kara, jaka grozi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Komisja może również zwrócić uwagę lub udzielić upomnienia prezesowi PiS.