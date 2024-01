Jacek Sasin zeznaje przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych

Trwa przesłuchanie byłego ministra aktywów państwowych przed komisją śledczą ds. wyborów korespondencyjnych. „Mamy bardzo dużo pytań, dlatego rozważam dwudniowe przesłuchanie Jacka Sasina” – oświadczył przewodniczący komisji Dariusz Joński (KO).

W środę przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych stanął Jacek Sasin. Były wicepremier zamierzał wygłosić w ramach tzw. swobodnej wypowiedzi oświadczenie, ale takiej szansy jednak nie dostał. Dariusz Joński jako przewodniczący komisji śledczej uchylił możliwość swobodnej wypowiedzi przesłuchiwanego Jacka Sasina. To wybieg w związku z poprzednim przesłuchaniem Artura Sobonia, który po swoim wystąpieniu nie chciał odpowiadać na pytania. „Nie pozwolę, żeby ktokolwiek torpedował prace tej komisji. Świadek będzie mógł odpowiadać na pytania. Nie pozwolę, by były tu wygłaszane tyrady czytane z kartek” – oświadczył Joński.

Sasin złożył odwołanie od decyzji przewodniczącego komisji, ale wniosek został odrzucony w głosowaniu.

Joński podkreślał przed przesłuchaniem, że w 2020 r. Sasin, jako szef MAP, nadzorował organizującą w tym czasie wybory kopertowe Pocztę Polską. „Mamy bardzo dużo pytań, dlatego rozważam dwudniowe przesłuchanie Jacka Sasina” – zapowiedział.

Co zeznał Jacek Sasin przez komisją śledczą

Były wicepremier po raz pierwszy o pomyśle wyborów kopertowych usłyszał od posła Adama Bielana, a powierzenie ich przeprowadzenia Poczcie Polskiej zlecił premier Mateusz Morawiecki. „To nie jest żadna tajemnica. Nie usłyszałem tego od posła Bielana, ale posiadłem takie informacje, że on taką ideę przedstawił, odnosząc się do już obowiązującej ustawy z 31 marca i do już obowiązujących za granicą regulacji, m.in. w Niemczech” – oświadczył Sasin.

Drukiem kart wyborczych zajmowała się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). „Podjęła tę decyzję na podstawie decyzji prezesa Rady Ministrów. Szczegółów nie mogę podać, bo ta instytucja mi nie podlegała, tylko MSWiA” – relacjonował polityk PiS. Koszt przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych określono na 65 mln zł. Za kontakt operacyjny z Pocztą Polską ws. wyborów kopertowych odpowiadał Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. Na pytanie, czy Poczta Polska była przygotowana na przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych, Sasin odpowiedział: „Byłem informowany, że tak. (...) Żaden z moich współpracowników nie wyrażał wątpliwości ws. organizacji wyborów korespondencyjnych”.

Pierwsza komisja śledcza, która ma rozliczyć PiS

W 2020 r., gdy w najlepsze trwała pandemia covid-19, a zbliżały się wybory prezydenckie, PiS wymyślił, aby przeprowadzić je korespondencyjnie, z pomocą Poczty Polskiej. Pomysł ten forsowano w przekonaniu, że taka forma wyborów będzie korzystna dla Andrzeja Dudy, a „covidowa” kampania wyborcza zapewni mu łatwą reelekcję.

Rozpoczęto więc przygotowania, których głównym elementem było przedwczesne, wyprzedzające proces legislacyjny wydrukowanie za kwotę ok. 76 mln zł pakietów wyborczych, które miała rozesłać wyborcom, a potem je od nich odebrać Poczta Polska.

„Wiadomo było, że jest to od strony prawnej bardzo kontrowersyjne i niemal niewykonalne organizacyjnie, a jednak władza brnęła w ten projekt, co doprowadziło do zmarnowania całej góry wydrukowanych już pakietów i znacznej kwoty wydanej na ich druk. Bezpośrednio winni byli temu premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jacek Sasin. W maju 2021 r. NIK zawiadomiła nawet prokuraturę o możliwości popełnienia przez tego ostatniego przestępstwa nadużycia uprawnień, jednakże śledztwo umorzono, podobnie jak wcześniejsze śledztwo wszczęte na wniosek osoby prywatnej” – pisał w „Polityce” prof. Jan Hartman.