WOŚP po raz 32. Tu wszystko gra OK! Na koncie już ponad 67 mln zł

Już 32. raz na ulicach całej Polski – i w wielu miejscach poza jej granicami – można spotkać wolontariuszy z charakterystycznymi czerwonymi serduszkami na puszkach. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w tym roku dla „Płuc po pandemii”. Padają kolejne rekordy.

Od rana w niedzielę 28 stycznia pod hasłem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całym kraju odbywają się koncerty, happeningi i akcje charytatywne. Na ulicach po raz kolejny kwestuje 120 tys. wolontariuszy, kilkaset aukcji odbywa się w internecie. Rekord padł już na start niedzielnego Finału, kiedy to licznik skarbonki wskazał 42 mln zł - tyle, ile uzbierano podczas całego finału w 2010 r. i więcej niż było na start w zeszłym roku. Po godz. 17 na koncie fundacji znalazło się już ponad 67 mln zł. Cel tegorocznej zbiórki to „Płuca po pandemii”.

– 120 tys. ludzi, wolontariuszy, nie tylko w kraju, ale na całym świecie, którzy chcą być z nami po raz 32., to jest coś niebywałego – podkreślał rano Jerzy Owsiak. Bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra także za granicą: m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Singapurze, Tajlandii i Egipcie. Gra choćby na Kasprowym Wierchu, najwyżej w Polsce – na wysokości 1987 m n.p.m. A także na... obu biegunach.

– Pulmonologia, dla której gramy „Płuca po pandemii”, to jest 15 oddziałów dziecięcych i 49 dla dorosłych, ale to się może zmienić i na pewno się zmieni, (...) bo płuca po pandemii wymagają leczenia i rehabilitacji, my to chcemy robić z udziałem najnowocześniejszych urządzeń – mówił Owsiak na konferencji prasowej o 14:30.

W ramach Finału WOŚP po raz 18. odbył się bieg „Policz się z cukrzycą”. Wzięło w nim udział blisko 5 tys. biegaczy w Warszawie i 5,7 tys. biegaczy... wirtualnych.

Koncert na błoniach Narodowego i powrót WOŚP do TVP

Finałowy koncert w ramach 32. Finału WOŚP rozpoczął się już o godz. 14 na błoniach przy Stadionie Narodowym PGE w Warszawie. W jego gmachu ulokowało się także tegoroczne studio festiwalowe. – W centrum się już nie mieścimy – tłumaczył na jednej z konferencji prasowych Owsiak. – To miejsce nam się szalenie podoba, dziękujemy miastu, dziękujemy panu ministrowi sportu i turystyki – mówił.

Finałowy koncert zagra na błoniach PGE Narodowego! Bądźcie z nami od 14:00! #wosp2024 pic.twitter.com/nmB2JAuH7O — WOŚP (@fundacjawosp) January 28, 2024

Jak co roku od ośmiu lat nadawcą Finału jest stacja TVN: prowadzi transmisje ze studia Orkiestry, łączy się ze sztabami w kraju i za granicą, pokazuje licytacje prowadzone przez Jerzego Owsiaka. Co znamienne jednak, w tym roku Finał WOŚP wrócił do TVP. – Nasz główny partner, TVN, podzielił się sygnałem, kiedy otwieraliśmy o 8:25 32. Finał, z telewizją publiczną, która także jest z nami, za co bardzo dziękujemy, bo to jest po 8 latach niesamowita tuba, aby opowiadać Polakom, co robimy. Co się dzieje nie tylko tego dnia, bo ten dzień jest tylko zapowiedzią tego, co robimy przez cały rok – mówił Owsiak na konferencji prasowej. Jak zapowiedział, wejścia z finału zaplanowane są w TVP2 o godz. 16:10, 19:20 i 21.

Czytaj także: WOŚP po ośmiu latach pisowskiej szczujni. Wszystkiego próbowali, Orkiestra i tak grała

By Polacy mogli oddychać

Hasło 32. edycji WOŚP brzmi: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Fundusze zebrane w ramach dzisiejszego finału zostaną przekazane na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Dlaczego ten cel jest ważny?

„Pulmonologia była w Polsce dotąd dziedziną nieco zaniedbywaną. To nie kardiologia, neonatologia, kardiochirurgia, onkologia dziecięca czy nawet anestezjologia, na które w poprzednich latach najczęściej zbierano pieniądze, by wyposażyć oddziały szpitalne w najnowocześniejszy sprzęt. Ponieważ populacja pacjentów z chorobami płuc stale się powiększa, a tendencję tę przyspieszyła ostatnia pandemia – tegoroczny wybór jest najlepszy z możliwych” – przekonuje nasz publicysta Paweł Walewski.

Największa orkiestra świata

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od lat łączy tysiące osób, które chcą wesprzeć wspólny cel charytatywny, zwykle jest to zbiórka środków na rzecz poprawy warunków leczenia dzieci w polskich szpitalach, ale Orkiestra gra także dla osób dorosłych, w tym seniorów. Wolontariusze, z charakterystycznymi czerwonymi serduszkami na ubraniach, zbierają datki na ulicach, a liczne instytucje, firmy i osoby prywatne organizują różnorodne wydarzenia na rzecz fundacji.

Do tej pory w ramach finałów WOŚP zebrała niemal 2 mld zł, za które zakupiła 71,5 tys. urządzeń. W styczniu minionego roku (2023) na walkę z sepsą udało się zgromadzić fundusze w wysokości 243 259 387,25 zł.