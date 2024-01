5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Rusza czyszczenie spółek Skarbu Państwa; Bodnar odwołuje z delegacji prokuratorów Ziobry; kolejna próba powołania członków RDS; Turcja wpuszcza Szwecję do NATO i kupuje F-16; administracja Bidena zapowiada odwet za śmierć żołnierzy w Jordanii.

1. Sprzątanie w Enei. W kolejce Obajtek

Rusza machina zmian kadrowych w spółkach i podmiotach kontrolowanych przez Skarb Państwa. Na przełomie stycznia i lutego w większości z nich odbędą się walne zgromadzenia akcjonariuszy, które umożliwią wprowadzenie zmian w radach nadzorczych, a te następie wymienią zarządy kluczowych koncernów.

Na dziś, wtorek 30 stycznia, zaplanowane jest nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Enei, spółki energetycznej z 52-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Już w poniedziałek decyzją ministra aktywów państwowych Borysa Budki ze stanowiskiem w jej radzie nadzorczej pożegnał się Łukasz Ciołko, dotychczasowy przewodniczący. Zgodnie ze wskazaniem ministra zastąpi go Agata Ewa Michalska-Olek.

Ze stanowiskiem prezesa zarządu na pewno pożegna się Paweł Majewski, człowiek, który jako PiS-owski nominat od lat zmienia prezesowskie fotele w państwowych spółkach, ostatnio głównie energetycznych. Eneą zarządza od kwietnia 2022 r., wcześniej przez 9 miesięcy był prezesem Lotosu (od lutego 2020 r., w czasach, gdy Komisja Europejska opiniowała fuzję z Orlenem), a następnie PGNiG.

Majewski zresztą z własnej inicjatywy zrezygnował wczoraj z innego stanowiska – tym razem w radzie nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości, jednej z największych spółek sektora nieruchomości komercyjnych. Skarb Państwa ma w niej 71,9 proc. udziałów.

Po Enei nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy zaplanowały podmioty takie, jak:

PGE – 31 stycznia,

PKO BP – 2 lutego,

GPW – 5 lutego,

Orlen – 6 lutego,

KGHM – 13 lutego,

Grupa Azoty – 14 lutego,

PZU – 15 lutego.

2. Bodnar odwołuje z delegacji prokuratorów Ziobry

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał w poniedziałek z delegacji do prokuratur wyższego szczebla dziesiątkę prokuratorów nagrodzonych delegacjami przez Zbigniewa Ziobrę, w większości ludzi do zadań specjalnych, czyli spraw politycznych. Wywołało to protest zbuntowanych zastępców Bodnara z Prokuratury Krajowej, którzy twierdzą, że zarządzenie, które zmienia organizację pracy Prokuratury Krajowej, a które Bodnar wydał kilka dni temu, co jest jego wyłączną kompetencją, „jest bezskuteczne” i zawiera „wady prawne”. Buntownicy wezwali ministra sprawiedliwości do uchylenia tego zarządzenia, choć ich oburzenie – jak wynika z przedstawionego pisma – wzbudzają przede wszystkim obowiązki, jakie im przydzielono.

Jak opisuje nasza publicystka Ewa Siedlecka, „dziesięciu prokuratorów, których Adam Bodnar i Jacek Bilewicz teraz wycofali z delegacji, to osoby szczególnie zasłużone dla państwa PiS i samego Zbigniewa Ziobry. Umarzali postępowania wobec ludzi władzy lub odmawiali ich wszczęcia, za to byli kreatywni w wymyślaniu zarzutów przeciwko politykom ówczesnej opozycji”.

Cofnięcie prokuratorów Ziobry z delegacji to, jak można się spodziewać, początek zmian służbowych w prokuraturze. W piątek 26 stycznia minister sprawiedliwości przywrócił z kolei do Prokuratury Krajowej sześcioro z kilkudziesięciu zdegradowanych w 2016 r. przez Zbigniewa Ziobrę prokuratorów Prokuratury Generalnej, którzy zostali zesłani do prokuratur rejonowych i okręgowych.

3. Kolejna próba powołania składu RDS

Dziś o godz. 9 w Pałacu Prezydenckim będzie miała miejsce kolejna próba powołania Rady Dialogu Społecznego. To organ, który ma za zadanie umożliwienie przedstawicielom różnych grup społecznych, takich jak pracodawcy, pracownicy oraz rząd, wspólną dyskusję i podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących polityki społecznej, gospodarczej czy zatrudnienia. Rada nie może wznowić pracy, bo prezydent Andrzej Duda wciąż nie powołał do niej nowych ministrów pracy, finansów czy rozwoju. Pierwsza próba miała miejsce w zeszły czwartek, ale zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego członkowie rządu nie pojawili się na uroczystości. Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wskazał, że choć wniosek do prezydenta o powołanie ministrów w skład Rady premier Donald Tusk skierował 5 stycznia, Andrzej Duda zwlekał, aż wreszcie ustalił termin uroczystości na dzień, w którym trwały obrady Sejmu. „Nasi ministrowie uczestniczą w posiedzeniach komisji. Większość z nich jest posłami i musi być do dyspozycji Sejmu, w każdej chwili mogą mieć miejsce głosowania” – tłumaczył nieobecność ministrów Grabiec.

Fasadową za czasów PiS Radę czeka wiele pilnych zadań – to choćby omówienie kwestii podwyżek dla nauczycieli i sfery budżetowej, wakacje ZUS-owskie czy cofnięcie niekorzystnych reform tzw. Polskiego Ładu – a bez uzupełnienia jej o nowych ministrów RDS nie może funkcjonować.

4. Administracja Bidena zapowiada odwet za śmierć żołnierzy w Jordanii

Za niedzielny atak na amerykańską bazę Tower 22 w Jordanii, w którym zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a 40 odniosło obrażenia, odpowiada najprawdopodobniej Kataib Hezbollah – a w każdym razie trop tej irackiej bojówki, wielokrotnie wcześniej atakującej siły USA, bada Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych. Pentagon przypomniał w poniedziałek, że niedzielny incydent to jeden z wielu – ponad 170 – ataków na wojskowe bazy USA na Bliskim Wschodzie, jakie miały miejsce od 7 października, czyli od ataku Hamasu na Izrael i zamordowaniu ponad 1,3 tys. izraelskich cywilów.

Prowadzone są one przez zbrojne ugrupowania z Syrii, Iraku i innych krajów regionu przy istotnym wsparciu Iranu. „Wiemy, że ich wspierają. Wiemy, że dostarczają im zasobów. Wiemy, że ich szkolą” – mówił na poniedziałkowym briefingu w Białym Domu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Zaznaczył jednak, że USA nie dążą do eskalacji napięć i nie szukają wojny z Iranem. Co nie oznacza bierności. „To był bardzo poważny atak, który miał śmiertelne konsekwencje. Odpowiemy, i to odpowiemy odpowiednio” – podkreślił Kirby.

„Nie miejcie wątpliwości: winnych pociągniemy do odpowiedzialności w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób”, oświadczył prezydent Joe Biden. Sytuacja stawia go w trudnej sytuacji. W USA odezwał się chór republikańskich jastrzębi wzywający do odwetowego uderzenia na Iran, co mogłoby wywołać eskalację trwających już od października walk na Bliskim Wschodzie. Co ciekawe, od haseł, by atakować Iran, odcina się tak republikańska większość, jak i sam Donald Trump, choć ten tradycyjnie wykorzystuje okazję do oskarżania Bidena o słabość.

„Wśród komentatorów panuje jednak przekonanie, że ekipa Bidena nie zaryzykuje atakowania celów w Iranie. Wojna z Iranem groziłaby znacznymi stratami w poległych i rannych, wywołała nagłą podwyżkę cen ropy naftowej i mogłaby skłonić reżim w Teheranie do bezpośrednich ataków rakietowych na Izrael. Eksperci namawiają natomiast do zaatakowania rozproszonych w krajach Bliskiego Wschodu, przede wszystkim w Iraku, irańskich dowódców rozmaitych terrorystycznych ugrupowań” – relacjonuje z Waszyngtonu Tomasz Zalewski.

Według dziennika „The Wall Street Journal” powodem, dla którego obrona powietrzna Tower 22 nie zestrzeliła wrogiej maszyny, było to, że leciała on za amerykańskim dronem, który właśnie wracał do bazy.

5. Turcja daje zielone światło na wejście Szwecji do NATO. I kupi F-16

Turcja ostatecznie zgodziła się na przyjęcie Szwecji do NATO. Umożliwił to Departament Stanu USA, który zatwierdził sprzedaż Turcji olbrzymiego pakietu samolotów F-16 i uzbrojenia do nich, sankcjonując tym samym polityczny sojusz między Waszyngtonem, Sztokholmem a Ankarą. Ma on ogromne znaczenie nie tylko dla samej Turcji, regionu, w którym maszyny będą operować, ale także dla rywalizacji mocarstw. Teraz ostatnim krajem blokującym wejście Szwecji do NATO pozostają Węgry.

„Turcja oczywiście nie dostanie F-16 z USA w prezencie – tłumaczy Marek Świerczyński z Polityki Insight. – Waszyngton udzielił jedynie zgody na sprzedaż 40 nowych i modernizację 79 starszych, już posiadanych przez Ankarę samolotów do najnowszej wersji produkcyjnej Block 70. Te liczby czynią potencjalne zamówienie bardzo znaczącym, ale prawdziwie astronomiczna jest jego wartość wyrażona w dolarach – maksymalnie 23 mld”. Poza niemal 120 nowymi i odnowionymi myśliwcami „Turcy mają zyskać dostęp do setek i tysięcy sztuk precyzyjnego uzbrojenia rakietowego, bombowego, środków jego naprowadzania i zapasów na utrzymanie, by ich flota F-16, jedna z największych na świecie poza USA, była jeszcze silniejsza i posłużyła kolejnych wiele dekad” – opisuje Świerczyński.

Dla zrównoważenia strategicznego wpływu transakcji USA zgodziły się także, by 40 myśliwców nowej generacji F-35 zakupiła Grecja.