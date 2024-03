Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Szpica Kaczyńskiego; jak Lidl i Biedronka biją się o Polskę; 25 lat w NATO; o współczesnej epidemii samotności; jak osiem lat rządów prawicy zmieniło nasze erotyczne życie – to tylko wybrane tematy z najnowszej „Polityki”. Zapraszamy i życzymy interesującej lektury!

W najnowszej „Polityce” poruszamy wiele aktualnych, nośnych tematów, znajdziecie zatem Państwo m.in. następujące pozycje:

• O co chodzi w wojnie handlowej, na ceny i promocje, Biedronki z Lidlem, co zyskują na tym te sieci, jakie to ma znaczenie dla klientów, a także dostawców towarów – wyjaśnia Cezary Kowanda.

• Panowie Czarnek, Tarczyński, Kurski, czyli aktualna szpica prezesa Kaczyńskiego. Jakie odgrywają role w partii, czy ta radykalna frakcja zdominuje PiS i wyznaczy ideowe trendy na najbliższe lata – analizują Anna Dąbrowska i Wojciech Szacki.

• Jerzy Koźmiński, były ambasador w Stanach Zjednoczonych, w rozmowie z Jerzym Baczyńskim – o tym, jak Polska 25 lat temu była przyjmowana do NATO, jakich to wymagało zabiegów, a także korzystnych okoliczności w polityce międzynarodowej.

• Kim jest Magdalena Biejat, kandydatka lewicy na prezydentkę Warszawy, co oznacza jej kandydatura dla lewicowych środowisk i układu sił w tej formacji – pisze Jakub Majmurek.

• Prof. Zbigniew Izdebski, seksuolog, w rozmowie z Malwiną Dziedzic mówi o tym, jak ośmioletnie rządy prawicy zmieniły życie erotyczne Polaków.