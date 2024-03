Sejm. Ślubowanie Pawłowskiej bez PiS. Posłanki Lewicy ubrane na czarno

Sejm zajmie się dziś pierwszym czytaniem projektu ustawy o KRS. Będzie też mowa o Trybunale Konstytucyjnym i możliwości popełnienia przestępstwa zaniechania urzędniczego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Nie będzie za to ustaw aborcyjnych.

Siódme posiedzenie Sejmu rozpoczęło się w środę o godz. 10 od ślubowania poselskiego Moniki Pawłowskiej. Przypomnijmy: Pawłowska przyjęła mandat po Mariuszu Kamińskim, który przestał być posłem po ogłoszeniu prawomocnego wyroku sądu za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej.

Na sali plenarnej nie było w tym momencie posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Weszli, gdy Pawłowska skończyła ślubowanie. Zapytana przez dziennikarzy, potwierdziła, że będzie chciała wstąpić do klubu PiS. Jeżeli nie zostanie przyjęta, będzie posłem niezrzeszonym. „Nie może być posłem klubu ktoś, kto nie jest posłem” – skomentował jej deklarację Przemysław Czarnek.

Później, o godz. 12, ma się odbyć pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o KRS zmieniającego sposób wyboru jej członków. Będzie też mowa o orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w 2022 r. i o możliwości popełnienia przestępstwa zaniechania urzędniczego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego i ministra ds. europejskich, co doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z KPO (4,7 mld euro).

Siódme posiedzenie bez aborcji

Po długich oczekiwaniach Sejm miał się też zająć pierwszym czytaniem czterech ustaw aborcyjnych – dwóch Lewicy i po jednej Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi (o tym, co zawierają projekty, pisze Agata Szczerbiak). Wypadły z porządku obrad, bo marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia uznał, że w związku z toczącą się kampanią do wyborów samorządowych mogłyby upaść w pierwszym czytaniu. Sejm ma do nich wrócić po pierwszej elekcyjnej rundzie, czyli 11 kwietnia.

Marszałek postulował, by projektami zajęła się zbiorczo nadzwyczajna komisja sejmowa, ale nie udało mu się przekonać klubów i zapewne będą procedowane osobno. „Ostatnich kilka tygodni poświęciłem na konsultacje, rozmowy, próby mediacji i doprowadzenia do tego, żeby zminimalizować ryzyko, że wszystkie projekty, które dzisiaj są w Sejmie, zostaną odrzucone w ramach tej przedwyborczej kanonady w pierwszym czytaniu. Że umowna lewica wystrzela projekty tych bardziej na prawo, ci bardziej na prawo wystrzelają projekty tych bardziej na lewo i zostaniemy z ugorem, zostaniemy ze spaloną ziemią” – wyjaśniał Hołownia w TVN24.

Decyzja zapadła we wtorek podczas wieczornego posiedzenia Prezydium Sejmu. Wicemarszałek Sejmu i szef Lewicy Włodzimierz Czarzasty złożył wniosek o głosowanie, donosi Onet. Wynik był 3:3. Za procedowaniem projektów opowiedzieli się Czarzasty i wicemarszałkinie z Koalicji Obywatelskiej: Monika Wielichowska i Dorota Niedziela. Przeciw byli marszałek Hołownia, Piotr Zgorzelski z PSL i Krzysztof Bosak z Konfederacji. Przy remisie decydujący jest głos marszałka.

Kotula: Dzisiaj projekty do zamrażarki chowa marszałek Hołownia

W reakcji na decyzję Hołowni posłanki i ministry Lewicy przyszły w środę do Sejmu ubrane na czarno. „W wielu polskich domach odbywa się codziennie referendum nad testem ciążowym i kobiety podejmują tę decyzję samodzielnie” – powiedziała Katarzyna Kotula podczas konferencji prasowej, która odbyła się przed rozpoczęciem obrad. Przypomniała, że polityczki Lewicy od lat składały projekty ustaw aborcyjnych. „Ale wtedy pani marszałek Elżbieta Witek chowała je do sejmowej zamrażarki. Dzisiaj projekty do zamrażarki chowa marszałek Szymon Hołownia” – zauważyła.

I dodała, że „jeśli Szymonowi Hołowni wydawało się, że odsuwając procedowanie tych ustaw, sprawi, że wybory samorządowe nie będą o aborcji, to bardzo się mylił”. Polityczki oświadczyły, że złożą wniosek o uzupełnienie porządku obrad i procedowanie ustaw dot. aborcji.

Żukowska do Hołowni: Ta błyskawica będzie wymierzona w pana

Wniosek złożyła Anna Maria Żukowska z Lewicy. I zarzuciła Hołowni z mównicy: „Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Chowa pan projekty”. Zaznaczyła, że na projekty dot. aborcji „nigdy nie jest dobry czas dla mężczyzn rządzących tym krajem”. „A to wejście do NATO, a to wejście do UE, a to wybory. Dla was nigdy nie jest dobry czas dla kobiet. Dlatego składam wniosek o zamknięcie posiedzenia Sejmu celem uzupełnienia porządku obrad o projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży” – dodała posłanka Lewicy. Po czym wskazała na symbol Strajku Kobiet na swoim ubraniu i krzyknęła: „A ta błyskawica, panie marszałku, będzie wymierzona w pana”.

„Dobrze, przyjąłem to do wiadomości” – odpowiedział Szymon Hołownia. Dodał, że „Sejm jest od tego, aby wychodziło z niego prawo, a nie zadowoleni ze swoich występów politycy”. Oraz, że przebieg debaty na temat ustaw aborcyjnych utwierdza go w przekonaniu, że decyzja o odroczeniu prac nad nimi była słuszna.

Minister rolnictwa: Protesty rozpoczęły się jesienią

W czasie obrad na ulicach Warszawy odbywa się protest rolników. Przed kancelarią premiera odpalono race, palono śmieci i unijne flagi, rzucano petardami w policję. „Pamiętajcie państwo, że protesty rozpoczęły się jesienią. To była reakcja na to, co działo się wcześniej. Proszę, żeby sprawiedliwie oceniać sytuację” – powiedział z mównicy sejmowej minister rolnictwa Czesław Siekierski. Dodał, że w czwartek pojawi się informacja premiera ws. działań rządu w związku z protestem. „Szef rządu spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Kontynuacja tej rozmowy będzie w sobotę, żebyśmy mieli czas nieograniczony” – przekazał Siekierski.