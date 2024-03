Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Jak minęło sto dni rządów Tuska; aborcyjne piekło – wstrząsający wywiad; kto zostanie prezydentem Krakowa; choroby rzadkie, które niestety występują coraz częściej; wspomnienia ogrodnika Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz. To tylko wybrane tematy z najnowszej „Polityki”. Zapraszamy do lektury całego numeru.

• Bilans pierwszych stu dni rządu Donalda Tuska , jak wygląda ta „studniówka”, co się udało, a co nas czeka, w jakiej rzeczywistości politycznej mija ta pierwsza prosta rządzącej koalicji – piszą o tym w dwóch analizach Jerzy Baczyński i Rafał Kalukin.

W najnowszej „Polityce” proponujemy kolejną porcję aktualnych tematów z wielu dziedzin, pod różne zainteresowania, są to między innymi:

• Czy jesteśmy ludźmi kulturalnymi, na czym to dzisiaj polega, jakie są kryteria, co o tym decyduje – o tym w tekście Ewy Wilk.

• Co to są choroby rzadkie, które całkiem często występują, co czeka pacjentów, jak sobie radzi w tej kwestii służba zdrowia – pisze Joanna Cieśla.

• O tym, jak pewien rozwiedziony radny bronił tradycyjnych wartości rodzinnych – w reportażu Zbigniewa Borka.

• Czy jedzenie kupowane na bazarach może być groźne dla zdrowia? – sprawie przyjrzała się Joanna Solska.

• Raper Łona, laureat Paszportu czytelników „Polityki” odpowiada na ich pytania.

Ponadto w nowym numerze: • jak się przeprowadza aborcję we Francji; • mordercza Tamiza; • edukacja po azjatycku; • długa droga Finlandii do NATO, • wspomnienia ogrodnika Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz; • wnętrza specjalnie pod Instagram; • sekret księżnej Kate.

Zapraszam do przeczytania wymienionych, a także wszystkich innych tekstów w najnowszej „Polityce”. I życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego