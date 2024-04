Do komisji czy do kosza? W Sejmie startuje sześciogodzinna debata o aborcji

Początek dyskusji o godz. 12:45. Sejm, zgodnie z ostatnią deklaracją marszałka Hołowni, zajmie się dziś czterema projektami aborcyjnymi złożonymi przez partie koalicyjne.

Przed nami ponad sześciogodzinna debata, która poprzedzi jutrzejsze głosowanie. Projekty − w kolejności składania, wedle której będą jutro głosowane − mówią o: ● dekryminalizacji aborcji (Lewica), ● liberalizacji prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży (Lewica), ● przywróceniu stanu sprzed wyroku trybunału Julii Przyłębskiej, czyli powrocie do tzw. kompromisu aborcyjnego (Trzecia Droga) oraz ● liberalizacji prawa do aborcji do 12. tygodnia (PO).

„Nie ma między nami zaufania”

Co się wydarzy? Scenariuszy jest kilka. Po pierwsze, do prac w komisji mogą przejść wszystkie projekty. To rozwiązanie, którego domagają się prawie wszyscy politycy koalicji rządowej. Prawie, bo drugi scenariusz przewiduje, że koalicji rządowej zabraknie większości – przeciw zagłosują Konfederacja oraz PiS, a nie ma pewności, czy posłowie koalicji wzajemnie poprą swoje projekty.

Pod znakiem zapytania stoi liczba posłów PSL i Polski 2050, którzy projektów liberalizujących nie poprą. Mowa o m.in. Marku Sawickim czy Ireneusz Rasiu. To również test dla PO, w którego ławach zasiadają konserwatywni politycy, tacy jak Roman Giertych.

Projekty Lewicy będą głosowane jako pierwsze. To bezpiecznik dla partii marszałka Włodzimierza Czarzastego, który w Sejmie mówił wczoraj: – W tej sprawie nie ma między nami zaufania.

Projekty pójdą do komisji?

Co się stanie jeśli projekty Lewicy nie uzyskają większości i zostaną odrzucone w pierwszym czytaniu? Politycy Lewicy sygnalizują, że odwdzięczą się tym samym, a to oznacza powrót do punktu wyjścia i awanturę.

Zapowiada się gorąca i ostra dyskusja. Opozycja z pewnością będzie atakować rząd, mówić o „mordowaniu dzieci” i próbować sprowadzić dyskusję to absurdu.

Czy koalicjanci powściągną emocje i Sejm wykona pierwszy krok w kierunku pozbycia się spuścizny trybunału Julii Przyłębskiej? To ważny test dla koalicji rządowej, Lewicy, wyborców oraz marszałka Szymona Hołowni − czy zapamiętamy wpis Anny Marii Żukowskiej z serwisu X („Wyp...laj”), czy żółte żonkile i przeprosiny?