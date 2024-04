Sikorski obala mity PiS. 5 ważnych tematów, o których warto dziś wiedzieć

Exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego; listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego; Iga Świątek w Madrycie; Ukraina otrzyma potężną pomoc od USA; Instytut Adama Mickiewicza żegna niesławną dyrektorkę.

1. Radosław Sikorski wygłosi exposé

Minister Radosław Sikorski o godz. 9 wygłosi w Sejmie exposé i nakreśli w nim kierunki polityki zagranicznej. Tezy wystąpienia są w części znane: Polska ma być silna w Unii Europejskiej, odbudować służbę dyplomatyczną (w marcu Sikorski odwołał ambasadorów), zadbać o lepsze relacje z UE i Ameryką. Treść exposé poznają wcześniej prezydent Andrzej Duda i komisja spraw zagranicznych. Przemówienie potrwa godzinę, a na debatę w Sejmie przewidziano ich aż dziewięć. Sikorski zapewnia, że odpowie na wszystkie pytania – w przeciwieństwie do jego poprzednika Zbigniewa Raua, który po wystąpieniu opuścił gmach parlamentu. Jak wynika z medialnych doniesień, minister ma się rozprawić z „sześcioma mitami”, na których PiS oparł swoją politykę zagraniczną.

2. Z rządu do Parlamentu Europejskiego

Partie stopniowo ujawniają kandydatów, którzy wezmą udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca. Do wzięcia są w sumie 53 mandaty, listy muszą być gotowe do 2 maja. Platforma Obywatelska w środę 24 kwietnia opublikowała kompletne listy jako pierwsza. Wśród kandydatów są m.in. aktualni ministrowie: Marcin Kierwiński (resort spraw wewnętrznych), Borys Budka (resort aktywów państwowych) i Bartłomiej Sienkiewicz (resort kultury), i europosłowie: Bartłomiej Arłukowicz, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski. Do polityki wraca m.in. była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz (druga na liście warszawskiej), na listach są też koalicjanci: Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej i Anna Kamińska z Zielonych. Oraz szefowie komisji śledczych: Michał Szczerba (afera wizowa) i Dariusz Joński (wybory kopertowe). PiS i Lewica w sobotę organizują konwencje przedwyborcze i wtedy zaprezentują swoje listy. PSL do wyborów idzie, tak jak ostatnio, z Polską 2050 Szymona Hołowni. Konfederacja chce swoje listy „sfeminizować” i wystawi kobiety. Wybory wskażą, do czego zmierza Polska w Unii, ale i przemeblują wewnętrzną politykę, wymuszając rekonstrukcję rządu Donalda Tuska.

3. Iga Świątek na mączce w Madrycie

Rozpoczął się drugi w tym sezonie europejski turniej na nawierzchni ziemnej. Iga Świątek właśnie na mączce czuje się najlepiej, a moment jest szczególny: już od stu tygodni przewodzi stawce WTA. Co prawda z turniejem w Stuttgarcie w ostatni weekend pożegnała się na etapie półfinału – musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny, która ostatecznie cały turniej wygrała. Obie zawodniczki mają najlepszy bilans wygranych meczów w tym roku (po 26). Pierwszy mecz Igi w Madrycie rozpocznie się w czwartek nie wcześniej niż o godz. 19, po drugiej stronie siatki stanie Chinka Wang Xiyu. Dzień później swoje mecze rozegrają Magda Linette (a naprzeciw druga rakieta świata, Aryna Sabalenka) i Hubert Hurkacz (z Jackiem Draperem). Magda Fręch przegrała w środę starcie z Rumunką Jaqueline Cristian.

4. Pomoc dla Ukrainy: Senat USA zatwierdził, Joe Biden podpisał

To już była formalność: Joe Biden zapowiedział, że podpisze ustawę od razu, gdy trafi na jego biurko. W ubiegły weekend udało się ją przegłosować po wielu miesiącach sporów i targów w amerykańskim Kongresie, a we wtorek zatwierdził ją Senat. Jak powiedział Joe Biden, sprzęt do Ukrainy zacznie docierać „dosłownie w kilka godzin”. Chodzi w pierwszej kolejności o rakiety do systemów obrony powietrznej, amunicję artyleryjską, pociski do wyrzutni HIMARS i bojowe wozy piechoty Bradley. A pomoc jest już dramatycznie potrzebna. Głównym autorem przełamania półrocznego impasu jest republikański przewodniczący Izby Mike Johnson. który uległ frakcji America First w GOP i nie dopuszczał do głosowania nad pakietem obejmującym także pomoc dla Izraela i Tajwanu. Z czasem dał się przekonać kolegom z mainstreamu swojej partii, że stawką jest obrona Europy i całego Zachodu przed rosyjskim imperializmem. Znalazł sposób przeforsowania funduszy dla Kijowa przez głosowanie nad nimi osobno. Kolejna transza wsparcia wynosi 61 mld dol. (w tej kwocie przewidziano m.in. 23 mld na uzupełnienia sprzętu w USA w zamian za ten wysłany na front). Prócz tego Ukraina otrzyma ok. 9,5 mld dol. na pomoc humanitarną.

Kongres upoważnił też prezydenta do przejęcia, w poczet pomocy dla Kijowa, 5 mld dol. w rosyjskich aktywach zamrożonych w ramach sankcji w amerykańskich bankach. Jak potwierdził w środę Departament Stanu, na front już w marcu dotarły pociski dalekiego zasięgu (300 km) ATAMCS. Joe Biden ostrzegł Rosjan, że jeśli będą używać rakiet balistycznych, Ameryka przekaże Ukrainie broń, która pozwoli na te ataki odpowiedzieć.

5. Nowa szefowa Instytutu Adama Mickiewicza

Minister Bartłomiej Sienkiewicz w środę podał się do dymisji, a teraz walczy o mandat w Brukseli. Jedną z ostatnich jego decyzji w resorcie było mianowanie nowej dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, którego głównym zadaniem jest promowanie polskiej kultury za granicą. Stanowisko objęła Olga Wysocka, w przeszłości szefowa Instytutu Polskiego w Berlinie, wicedyrektorka IAM, ostatnio zaangażowana w tworzenie Warszawskiego Obserwatorium Kultury, lubiana i ceniona w środowisku. Czego nie można powiedzieć o odwołanej dyrektor IAM Barbarze Schabowskiej. Instytut zostanie połączony z Biurem „Niepodległa”, zmiany odbywają się więc w ramach „reorganizacji”. Komentuje Piotr Sarzyński: „Po ciemnych wiekach Barbary Schabowskiej, za której czasów IAM szorował programowo i organizacyjnie po samym dnie, nareszcie rodzi się duża szansa na powrót do wysokiego poziomu merytorycznego”.