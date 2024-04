Pewniaki i wielcy nieobecni. Kogo PiS wysyła do Parlamentu Europejskiego. A kogo nie

Według wszelkich kalkulacji Zjednoczona Prawica utraci kilka mandatów. Obecnie ma ich 27. To oznacza, że na przeciążonych listach nie znalazło się miejsce dla wielu obecnych europarlamentarzystów.

W czwartek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listy, choć z oficjalnym ogłoszeniem wstrzymuje się do ich zarejestrowania. Z licznych doniesień wiemy, kto pojawi się na pewno, kogo zabraknie, a gdzie dojdzie do ciekawych pojedynków. PiS szykuje się do obrony, więc na listach roi się od znanych i budzących emocje nazwisk.

Pewniaki z PiS

Pewny „jedynki” i zapewne też mandatu może być Joachim Brudziński, który otworzy listę w regionie lubusko-zachodniopomorskim (okręg nr 13). W poprzednich wyborach do Strasburga pojechała także druga na liście Elżbieta Rafalska, co tym razem jest dalece mniej prawdopodobne. Na liście zobaczymy również posła Jerzego Maternę, który w 2019 r. bezskutecznie ubiegał się o europoselski bilet.

W Małopolsce i Świętokrzyskiem (okręg nr 10) zobaczymy byłą premier Beatę Szydło (rekordowy wynik w 2019 r.), Arkadiusza Mularczyka, którego start ma być nagrodą za raport dotyczący reparacji, oraz nowego szefa delegacji PiS do PE Dominika Tarczyńskiego. Wszyscy kandydaci mogą być spokojni o mandaty – w poprzednich wyborach partia wzięła w tym okręgu cztery. Podobnie jest na Śląsku (okręg nr 11), gdzie o miejsca w PE ubiegają się europosłowie Jadwiga Wiśniewska z jedynki oraz Patryk Jaki (Suwerenna Polska) z dwójki. W poprzednich wyborach były tu trzy mandaty, więc oboje mogą spać spokojnie.

Na Pomorzu (okręg nr 1) listę otworzy Anna Fotyga, kiedyś szefowa kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, szefowa MSZ i członkini Grupy Refleksyjnej NATO. W Gdańsku PiS walczy o jeden mandat, co raczej przekreśla szanse „dwójki” i „trójki” – byłego rzecznika rządu Piotra Müllera i byłego pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horały. Kandydować miał również Kacper Płażyński, który na Pomorzu cieszy się popularnością (z pewnością nie zaszkodziła mu taśma Daniela Obajtka, w której mówił o nim: „chłop jest za bardzo uczciwy, przeraźliwie uczciwy”). Mówi się, że właśnie ze względu na popularność i zagrożenie dla mandatu Fotygi ma się na listach nie znaleźć.

Okręg nr 12, czyli woj. dolnośląskie i opolskie, otworzy była ministra edukacji narodowej Anna Zalewska. Autorka likwidacji gimnazjów o dwa mandaty powalczy z Beatą Kempą, która startuje z przydziału Suwerennej Polski. Znikome szanse mają już Kamil Bortniczuk, były minister sportu i turystyki, oraz Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. O jeden mandat w woj. kujawsko-pomorskim (okręg nr 12) powalczą Kosma Złotowski, obecny europoseł, oraz Łukasz Schreiber, który dopiero skończył przegraną kampanię na prezydenta Bydgoszczy. Na liście pojawi się również Krzysztof Szczucki, minister edukacji i nauki w trzecim, tzw. dwutygodniowym rządzie Morawieckiego.

Nic za darmo

Jednym z dwóch nazwisk, które do tej pory potwierdził Jarosław Kaczyński, jest Mariusz Kamiński. Prawomocnie skazany i ułaskawiony przez Andrzeja Dudę były szef MSWiA wystartuje w Lubelskiem (okręg nr 8). Nie wystartuje tutaj za to żadna z obecnych europosłanek: Elżbieta Kruk i Beata Mazurek (nie kandydują). O drugi mandat, który w 2019 r. uzyskał PiS, powalczyć może Przemysław Czarnek. Były minister edukacji od kilku tygodni bardzo ostro atakuje Unię Europejską, jest popularny i lubiany w elektoracie, co może pomóc w uzyskaniu lepszego wyniku i wzmocnić „eurosceptyczną” reprezentację PiS.

Innym zasłużonym dla partii działaczem kandydatem jest Daniel Obajtek. Po „sześciu latach w piekle” (cytat z wywiadu, w którym tak określił swoją prezesurę Orlenu) wreszcie może wystartować z pierwszego miejsca w woj. podkarpackim (okręg nr 9). W „bastionie PiS” partia liczy na dwa mandaty. Drugi przypadnie zapewne Bogdanowi Rzońcy, który w 2019 r. objął go z drugiego miejsca.

Najlepsze potyczki

W wielu okręgach na listach zrobiło się ciasno. Drugim potwierdzonym przez prezesa Kaczyńskiego nazwiskiem jest Maciej Wąsik. Były zastępca szefa CBA o mandat będzie musiał powalczyć z drugiego miejsca z liderem listy Adamem Bielanem. Kampania na Mazowszu (okręg nr 5) pewnie przysporzy emocji, bo chociaż w poprzednich wyborach PiS zdobył w tzw. obwarzanku dwa miejsca, a KO jeden, to teraz mogą jedno z nich utracić na rzecz Trzeciej Drogi. Do podobnej sytuacji może dojść w Łódzkiem (okręg nr 6), gdzie o mandat ubiegają się: z jedynki Witold Waszczykowski, obecny europoseł, oraz Joanna Lichocka i Waldemar Buda.

W Warszawie nie wystartuje żaden z obecnych europosłów. Dotychczasowi, Jacek Saryusz-Wolski i Ryszard Czarnecki, mają powalczyć o mandaty z Wielkopolski (okręg nr 7). Co ciekawe, listę otworzy prezydencki minister Wojciech Kolarski. Czarneckiemu przypadła dwójka, co nie powinno stanowić dla niego przeszkody do przeskoczenia ministra. Były polityk Samoobrony o mandat ubiega się po raz piąty, a do Parlamentu Europejskiego trafiał dotychczas z czterech okręgów (dolnośląskie-opolskie, kujawsko-pomorskie, warszawski i właśnie Wielkopolska). Z Poznania startować ma również Jacek Saryusz-Wolski.

W stolicy (okręg nr 4) zobaczymy zatem byłą wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską na jedynce, kandydata na prezydenta Warszawy Tobiasza Bocheńskiego na dwójce oraz byłą rzecznik PiS Anitę Czerwińską.

Wreszcie do wyczekiwanego wewnętrznego pojedynku dojdzie na Podlasiu. „Jedynką” obszernego okręgu nr 3 (podlaskie i warmińsko-mazurskie) zostanie Jacek Kurski. Były prezes TVP o mandat powalczy z Karolem Karskim, obecnym europosłem. W regionie może dojść do podobnej sytuacji co w „obwarzanku” – PiS może oddać drugi mandat Konfederacji lub Trzeciej Drodze.

Nieobecni

Według wszelkich kalkulacji Zjednoczona Prawica utraci kilka mandatów. Obecnie ma ich 27 (25 PiS, 2 Suwerenna Polska), może skończyć na ok. 20. To oznacza, że na przeciążonych listach nie znalazło się miejsce dla wielu obecnych europarlamentarzystów. Do nieobecnych należą m.in. prof. Ryszard Legutko, Elżbieta Kruk, Krzysztof Jurgiel, Beata Mazurek, Tomasz Poręba, Andżelika Możdżanowska, Grzegorz Tobiszowski i prawdopodobnie prof. Zdzisław Krasnodębski.

W sobotę o godz. 12 odbędzie się konwencja PiS, która ma zainaugurować kampanię do Parlamentu Europejskiego. Na potwierdzenie i ujawnienie pełnych list prawdopodobnie będziemy musieli poczekać dłużej, do oficjalnego zarejestrowania ich przez PKW. Jarosław Kaczyński – w swoim stylu – zostawił sobie furtkę do samego końca: „Jest taka praktyka w naszej partii, że w sytuacjach jakichś szczególnych prezes partii, czyli ja, może dokonać jeszcze jakichś drobnych korekt”.