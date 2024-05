Witold Pawłowski poleca nowy numer „Polityki”

Czy fortyfikacje na wschodniej granicy w razie czego nas obronią; co będzie z nową ortografią; polskie wojny krzyżowe ostatniego 30-lecia; sondaże tuż przed wyborami; wielostronicowy przewodnik po imprezach kulturalnych tego lata. To tylko niektóre pozycje z najnowszej „Polityki”, oferta jest bogata, na każdy gust i nastrój.

A jak to będzie z eurowyborami, już za niecałe dwa tygodnie? Socjolog Przemysław Sadura przedstawia pouczające wyniki badań sondażowych z ostatniej chwili, które w kwestii spodziewanej frekwencji pokazują to, co każdy widzi. Nie ma w narodzie specjalnego euroentuzjazmu do głosowania, mimo że stawka jest przecież gigantyczna: wspólna Europa, wobec skali zagrożeń, jest nam teraz potrzebna jak nigdy. W innym miejscu piszemy o pomysłach, m.in. w Niemczech, Belgii czy Grecji, aby w tych wyborach obniżyć wiek jako sposób na ich ożywienie. Niestety u nas ten temat jest zupełnie nieobecny. Obecny jest za to temat nakrętek do butelek, obecnie, za sprawą Brukseli, do nich na trwale przytwierdzonych. Fałszywy pretekst do szerzenia eurosceptyzymu (pisze o tym Cezary Kowanda).

Polecam także trzy zagraniczne sylwetki: Claudii Sheinbaum (pióra Artura Domosławskiego), spodziewanej prezydent /prezydentki Meksyku, pierwszej w historii kobiety w bastionie maczyzmu; a także Andrieja Biełousowa, nowego rosyjskiego ministra obrony, cywila wśród generałów, o bardzo pouczającym życiorysie (przedstawia go Paweł Reszka); Łukasz Wójcik pisze o Modżtabie, synu Najwyższego Przywódcy Iranu Alego Chameneiego, który ma szansę zastąpić ojca i założyć dynastię – pasjonujące!

A szczególnie gorąco rekomenduję nasz wielostronicowy dodatek Kultura+, przewodnik po imprezach artystycznych tego lata. Zapowiadają się bardzo ciekawie, jest z czego wybierać i co zaplanować, póki czas i dostępne bilety.

To tylko niektóre pozycje z najnowszej „Polityki”, oferta jest bogata, na każdy gust i nastrój. Z pełnym przekonaniem ją Państwu polecam.

Witold Pawłowski

Zastępca redaktora naczelnego