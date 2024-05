Incydent z dzidą na granicy. Jak reagować na barbarzyństwo Łukaszenki i Putina?

Najnowsza odsłona wojny hybrydowej XXI w. przypomina średniowieczne oblężenie – obrońca za palisadą został raniony współczesną dzidą. Cywilizowany świat ma problem, jak w takich sytuacjach reagować. Co może zrobić Polska?

Ranny żołnierz na szczęście żyje, choć to mogła być pierwsza śmiertelna ofiara „boju” granicznego po stronie polskich służb mundurowych. Wcześniej zdarzały się przypadki śmierci żołnierzy biorących udział w operacji „na pasku” granicznym, ale były to wypadki albo zgony niespowodowane bezpośrednio oddziaływaniem przeciwnika. Teraz było o włos od tragedii wywołanej przez wrogi atak. Żołnierz otrzymał cios w klatkę piersiową, co zawsze oznacza ryzyko zagrożenia życia. Użyty przedmiot też był narzędziem potencjalnie śmiercionośnym, choć prymitywnym. Straż Graniczna pokazała jego zdjęcia – to „dzida” powstała przez osadzenie noża, przytwierdzonego taśmą samoprzylepną, na długim kiju.

Strażnicy pokazali też nagranie, na którym widać, że opatrująca rannego funkcjonariuszka sama stała się celem takich ataków – w pewnym momencie „oszczep” ląduje pół metra od niej. Krótko potem widać jak zza płotu czyjaś ręka rzuca kolejny kij. W innym epizodzie tej potyczki funkcjonariusz SG został zaatakowany rozbitą butelką i doznał obrażeń twarzy. Obrazy te wywołują jednocześnie przerażenie, wściekłość i bezsilność. Zaimprowizowana dzida wystarczy przecież, by dosięgnąć kogoś przez pręty granicznej zapory, nawet bez jej rozginania. Przy zranieniu w okolicy dużych tętnic wystarczy, by zabić.

Premier Donald Tusk zapowiedział na jutro skoro świt podróż na granicę wschodnią. Starał się też dodać otuchy i po raz kolejny zadeklarował pełne wsparcie dla służących w jej obronie: „Żołnierze i funkcjonariusze bronią naszej granicy, ryzykując swoim życiem. Ranny żołnierz jest pod dobrą opieką, jego rodzina także. Skierowaliśmy na granicę dodatkowe siły”. Tusk demonstruje zwrot – od kwestionowania sensowności stawiania zapory granicznej do jej umacniania i poszerzania w programie wojskowych fortyfikacji znanych jako Tarcza Wschód.