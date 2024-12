Mosty i pomosty 2025

Czy nowy rok pozwoli nam porządnie wypocząć? Kiedy i jak będziemy mogli zaplanować długi weekend, dobrać dni wolne i wyjechać?

Pierwsza okazja nadarza się już z początkiem roku, ponieważ 1 stycznia to środa. Możliwości było kilka, np. połączenie z ostatnim weekendem starego roku i dobranie dwóch dni wolnych (30 i 31 grudnia) lub wzięcie wolnego 2 i 3 stycznia i zbudowanie tzw. mostu urlopowego z pierwszym długim weekendem nowego roku (6 stycznia wypada bowiem w poniedziałek). Ale można też było zaszaleć i biorąc pięć dni wolnego, urządzić sobie niemal dwutygodniową labę na przełomie roku: od Bożego Narodzenia do Trzech Króli (wystarczyło wypisać wniosek urlopowy na 27, 30 i 31 grudnia oraz 2 i 3 stycznia).

Następna okazja do złapania oddechu będzie dopiero w kwietniu – Wielkanoc 2025 r. obchodzić będziemy bowiem 20 i 21 kwietnia. Majówka szykuje się nie tylko gorąca politycznie (finisz kampanii wyborczej), ale też długa, ponieważ 1 maja to czwartek – i choć 3 maja wypada w sobotę, i tak mamy możliwość przedłużenia weekendu, biorąc wolny piątek. Zielone Świątki to tradycyjnie niedziela (w tym roku 8 czerwca), ale Boże Ciało (19 czerwca) to jak zawsze czwartek – więc pojawia się kolejna okazja do przedłużenia weekendu. 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego (i zarazem Wniebowzięcia NMP), to tym razem piątek, więc i w sierpniu możemy liczyć na przedłużony weekend.

Kolejna taka okazja trafi się dopiero w listopadzie, i to nie na samym początku, ponieważ Wszystkich Świętych (1 listopada) to akurat sobota. Jednak już Święto Niepodległości (11 listopada) wypada we wtorek, więc budując most i biorąc wolne 10 listopada, organizujemy sobie kolejny długi weekend.