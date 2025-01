Marszałek Sejmu, jak zapowiadał, 8 stycznia przedstawił kalendarz wyborczy. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 18 maja, druga – jeżeli będzie konieczna – dwa tygodnie później, czyli 1 czerwca, w Dzień Dziecka.

Ze względów proceduralnych postanowienie o zarządzeniu wyborów Szymon Hołownia podpisze 15 stycznia – wtedy też oficjalnie ruszy kampania, a Państwowa Komisja Wyborcza zacznie przyjmować zgłoszenia o utworzeniu komitetów wyborczych. Te będzie można rejestrować do poniedziałku 24 marca (wymagane jest co najmniej tysiąc podpisów). Z kolei do piątku 4 kwietnia do godz. 16 będzie czas na zgłaszanie kandydatów – czyli zebranie i przedłożenie PKW przez pełnomocnika wyborczego co najmniej 100 tys. podpisów poparcia pod daną kandydaturą.

Dotychczas chęć walki o urząd prezydenta zadeklarowało co najmniej 10 osób – w tym właśnie marszałek Sejmu. Tłoczno będzie i na lewej flance – gdzie oprócz Magdaleny Biejat (Lewica) i Adriana Zandberga (Razem) o głosy chce także powalczyć Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związkowej Alternatywy – i na prawej – tu oprócz „obywatelskiego” kandydata PiS pojawią się: Sławomir Mentzen (Konfederacja), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) i Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy). W ostatni weekend pojawiły się pogłoski, że do startu szykuje się również Grzegorz Braun. Zamiar kandydowania ogłosiła też, szerzej nieznana, Katarzyna Cichos – 39-letnia doktor prawa, wykładowczyni UKSW, Ślązaczka o centroprawicowych poglądach.

Według aktualnych sondaży nie obejdzie się bez drugiej tury, w której spotkają się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Do końca kadencji obecnego prezydenta pozostało niespełna 29 tygodni – Andrzej Duda opuści urząd 6 sierpnia.