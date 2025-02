Rosjanie pełzną coraz szybciej. Trump jak komunistyczny przywódca. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Ukraińcy coraz częściej się cofają; Trump jak komunistyczny przywódca; Bielat Trumpowi się nie kłania; obrona klientów, nie cenzura sieci; rozmawiamy o książkach – nowy podkast Justyny Sobolewskiej.

1. Ukraińcy coraz częściej się cofają

Tempo pełzania Rosjan przez Ukrainę jest niestety coraz szybsze – analizują Michał i Jacek Fiszerowie. Wyczerpani Ukraińcy cofają się w coraz to nowych miejscach. Pod Kupiańskiem, Kreminną, Czasiw Jarem, Torećkiem, Pokrowskiem, Kurachowym i Weliką Nowosiłką. Najgorzej jest w rejonie Doniecka. Do października 2023 r. Rosjanie tkwili tam w miejscu. Po zdobyciu Awdijiwki poszli na Pokrowsk, szeroką ławą od wysokości Pokrowska do Kurachowego, czyli jakieś 30 km. Przez niecały rok przebyli 50 km, na całym szerokim na jakieś 30 km froncie.

To już jest inne tempo niż wcześniej, kiedy co miesiąc przesuwali się o 2–3 km, teraz to już niemal 5 km. Razem zdobyli 1,5 tys. km kw. A przecież na innych kierunkach też się przesuwali. Zdobyli Weliką Nowosiłkę, Kurachowe, zaraz zdobędą Torećk i Czasiw Jar. Czy to oznacza, że ukraińskie wojska słabną? Z pewnością jeszcze nie, to może być co najwyżej objaw określonego kryzysu, chwilowa słabość, która zostanie jeszcze wzmocniona. Ale w długiej perspektywie – tak. Jeśli taki młyn będzie trwać, skończy się to dla Ukrainy źle.

2. Trump jak komunistyczny przywódca

Donald Trump, jak wielokrotnie zapowiadał, ogłosił podwyższenie taryf celnych na import z krajów będących największymi partnerami handlowymi USA. Towary z Meksyku i Kanady zostaną obłożone cłem w wysokości 25 proc., a z Chin – 10 proc. Prezydent zapowiedział również podwyżkę ceł na import z krajów Unii Europejskiej, która – jak oświadczył – „traktuje nas strasznie”. Protekcjonizm ekonomiczny to gwóźdź programu Trumpa i jego ekipy pod sztandarem America First. Przeważająca większość ekonomistów ostrzega jednak, że protekcjonizm w polityce gospodarczej grozi wzrostem inflacji i wojnami celnymi, które w efekcie hamują wzrost globalnej gospodarki, co odbije się także na USA.

W kwestii Grenlandii Donald Trump zachowuje się jak przywódca komunistycznych Chin Xi Jinping w przypadku Tajwanu. Też nie wyklucza, że użyje wojska, by przechwycić wyspę. Dania traktuje sprawę poważnie.

3. Bielat Trumpowi się nie kłania. Konwencja Lewicy

W niedzielę w Warszawie ogłoszono sztab wyborczy i wizję polityki zagranicznej kandydatki Lewicy. Magdalena Biejat o urząd prezydencki powalczy pod hasłem „Łączy nas więcej”. Polityczka zapowiada twardą obronę polskich interesów i racji stanu przed m.in. cyfrowymi magnatami i Donaldem Trumpem. „Poddańcze hołdy wobec Trumpa nie działają, niech polscy politycy w końcu to zrozumieją” – przekonywała.

Biejat krytycznie podsumowała działalność szefa serwisu X Elona Muska oraz Facebooka Marka Zuckerberga. „Jako jedyna w tym wyścigu prezydenckim nie boję się powiedzieć »stop«, bo ani Elon Musk, ani Mark Zuckerberg nie będą nam dyktowali, jak ma wyglądać nasza demokracja” – zapowiedziała. Według niej odpowiedzią na pośredni i bezpośredni wpływ platform cyfrowych ma być europejska legislacja. Według średnich sondażowych Biejat uzyskuje obecnie 3,6 proc. poparcia. Konwencję relacjonuje Michał Tomasik.

4. Cenzura w internecie? Nie, obrona klientów

Do rozpaczy doprowadzają mnie manipulacje na temat wolności słowa w internecie – przyznaje felietonista „Polityki” Wojciech Orliński. Znów słyszymy, że rząd chce wprowadzić „cenzurę w internecie”, bo treści z X będzie można usuwać bez procesu sądowego. A jak jest naprawdę?

Nie chodzi tylko o usuwanie treści, ale ogólnie o ochronę polskich klientów i przedsiębiorców przed samowolą dużych platform online (tzw. VLOP-ów). W obecnym stanie prawnym Polak jest w starciu z taką firmą bezradny, bo podstawa prawna działania firm internetowych daje tym serwisom liczne przywileje, de facto bezkarność, a użytkownikowi przyznaje tylko prawo do zapoznania się z regulaminem i kliknięcia na „zgadzam się”. To już trwa stanowczo za długo, najwyższy czas to zmienić – przekonuje Orliński.

5. Rozmawiamy o książkach – nowy podkast Justyny Sobolewskiej

Rozmowy o literaturze, które wcześniej były częścią podkastu „Kultura na weekend”, teraz zyskują swoje miejsce w osobnym programie. W inauguracyjnym odcinku Justyna Sobolewska spotyka się z filozofką, artystką i autorką Katarzyną Sobczuk, żeby porozmawiać o jej książce „Mała Empiria” (wyd. Dowody). To książka o „wieku środka” – o codzienności osób, które są na etapie życia, gdzie patrzą na dorastające dzieci i starzejących się rodziców. Sobczuk przygląda się momentowi naznaczonemu utratami, które może jeszcze nie nadeszły, ale które już odczuwamy. „Jak to się dzieje, że ta smutna książka jest zabawna? Nie wiem” – mówi autorka. A rzeczywiście jest zabawna. Może dlatego, że kiedy stajemy się wewnętrznymi obserwatorami siebie, czasami nasze reakcje i zachowania po prostu nas śmieszą. Podkastu można posłuchać na stronie „Polityki”, w aplikacji i w popularnych serwisach muzycznych. Nowe odcinki co dwa tygodnie w soboty rano.