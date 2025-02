Gdzie kupować „Politykę”

Drodzy Czytelnicy, w ostatnich tygodniach otrzymujemy od Państwa sygnały o trudnościach w zakupie „Polityki” w niektórych punktach sprzedaży, do których prasę dostarcza firma Garmond Press SA. Jest to wynik jednostronnego zmniejszenia zamówień od tej firmy na nasz tygodnik – z dotychczasowego poziomu 10 tys. do 4 tys. egzemplarzy.

Informujemy, że „Politykę” na pewno znajdą Państwo w licznych punktach sprzedaży Kolportera SA, salonikach prasowych Inmedio i Relay, salonach Empiku, w marketach czy na stacjach benzynowych.

W razie problemów z zakupem „Polityki” w Państwa miejscowościach prosimy o kontakt telefoniczny: 22 451 61 65 (od pon. do pt. w godz. 9–17) bądź mailowy: dystrybucja@polityka.pl

Przypomnijmy też, że na sklep.polityka.pl bez wychodzenia z domu można w łatwy sposób nabyć prenumeratę papierową naszego tygodnika w połączeniu z dostępem cyfrowym do serwisu polityka.pl.