Szczyt w Paryżu, w Rijadzie bez Ukrainy, Watykan o zdrowiu Franciszka. 5 tematów na dziś

Wnioski po nieformalnym szczycie w Paryżu; rozmowy amerykańsko-rosyjskie w Arabii Saudyjskiej; w PiS awantura o Jacka Kurskiego; rząd umawia się z BigTechem; Watykan o chorobie papieża Franciszka.

1. Nadzwyczajny szczyt w Paryżu

W stolicy Francji w poniedziałek odbyło się spotkanie liderów Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii oraz Danii, a także sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i szefa Rady Europejskiej António Costy. Omawiano plany zakończenia wojny w Ukrainie i wzmocnienia bezpieczeństwa militarnego w Europie.

Po zakończeniu nieformalnego szczytu premier Donald Tusk podkreślał, że wszyscy jego uczestnicy w „kluczowych sprawach” mieli podobny pogląd do Polski oraz że państwa europejskie są zdecydowanymi rzecznikami trwałego pokoju w Ukrainie. „Nadszedł czas na dużo większą zdolność Europy do samoobrony. Tu jest jednomyślność w sprawie zwiększenia wydatków na obronność. To absolutna konieczność. Nie ma co się irytować, gdy sojusznik amerykański mówi, żebyśmy wydawali więcej. Te słowa znajdują uzasadnienie w faktach” – oświadczył polski premier. Zastrzegł jednak, że paryskie rozmowy to dopiero „wstęp do tego, co zdarzy się w najbliższych tygodniach i miesiącach”.

We wtorek z kolei do Warszawy ma przyjechać gen. Keith Kellogg. Specjalny wysłannik USA ds. Rosji i Ukrainy spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, a później uda się do Kijowa na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim.

2. Rosjanie i Amerykanie w Rijadzie

W Rijadzie we wtorek dojdzie do spotkania przedstawicieli władz USA i Rosji. Stronę amerykańską mają reprezentować m.in. sekretarz stanu Marco Rubio, doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz i wysłannik prezydenta ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w poniedziałkowe przedpołudnie poinformował, że w składzie rosyjskiej delegacji znajdą się minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i doradca prezydenta Siergiej Uszakow.

Delegacje amerykańska i rosyjska mają rozmawiać o zakończeniu wojny za naszą wschodnią granicą i rozpoczęciu negocjacji pokojowych.

Na saudyjskie spotkanie nie został zaproszony prezydent Ukrainy, który w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozmawia aktualnie na temat dużego programu humanitarnego dla Ukrainy.

3. W PiS awantura o Kurskiego

Według informacji, do których dotarł Onet, europosłowie PiS spierają się o pozycję Jacka Kurskiego w Parlamencie Europejskim. „Kura” – taki pseudonim ma w partii były prezes TVP – nie przychodzi podobno do pracy w Brukseli, a jednocześnie zarabia „niezłe pieniądze”, jak mówi portalowi jeden z polityków.

Jacek Kurski kandydował w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale nie uzyskał mandatu. Dostał posadę asystenta europosła, a następnie, jak wskazuje Onet, został zatrudniony w strukturach Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czyli frakcji, do której należy PiS. Kurski ma zarabiać 5 tys. euro, czyli ponad 20 tys. zł.

Według Onetu „burzę” w PiS wywołało zwłaszcza opublikowane w walentynki nagranie, na którym widać, jak Kurski tańczy ze swoją żoną na ulicach Waszyngtonu. „Nie przychodzi do pracy, olewa robotę, (...) a tymczasem my łożymy na utrzymanie jego i jego rodziny” – mają się żalić politycy PiS.

4. Rząd umawia się z BigTechem

Po umowie z Google, podpisanej w czwartek 13 lutego, polski rząd zawarł w poniedziałek porozumienie z Microsoftem. Premier Donald Tusk oraz prezydent, wiceprezes Microsoftu Brad Smith ogłosili podczas konferencji prasowej, że do 2026 r. koncern wyda na budowę infrastruktury chmurowej w Polsce ok. 700 mln dol. (ok. 2,8 mld zł).

Głos w sprawie współpracy polskiej administracji z BigTechami zabrała organizacja Polska Chmura zrzeszająca lokalne podmioty z branży centrów danych (m.in. Asseco Cloud czy Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH). „Jej zdaniem zapowiedzi rządu, który deklaruje współpracę z dużymi amerykańskimi podmiotami, budzą obawy o preferencyjne traktowanie tych podmiotów oraz o utratę tzw. cyfrowej suwerenności, co może finalnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polski. Ich zdaniem marginalizacja polskiego sektora technologicznego stwarza zagrożenie dla rozwoju i konkurencyjności kraju” – pisze Karol Tokarczyk, analityk Polityki Insight.

5. Watykan o chorobie papieża Franciszka

88-letni papież przebywa od kilku dni w rzymskiej Poliklinice Gemelli, gdzie trafił w związku z zapaleniem oskrzeli. „Papież kontynuuje kurację, a jego stan jest stabilny. Wszystkie kontrole dokonane do dziś wskazują na złożony obraz kliniczny, który wymaga odpowiedniej hospitalizacji” – poinformował Watykan w poniedziałek.

Nie wiadomo, jak długo papież pozostanie w Gemelli. Z powodu przedłużającej się hospitalizacji odwołano środową audiencję generalną. Prawdopodobnie papieża nie będzie też w niedzielę na Jubileuszu Diakonów z okazji Roku Świętego. Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni zapewnił, że Franciszek jest w „dobrym humorze”.