Wiejska 9. Miejsce, gdzie można przyjść na aborcję. „Same siebie musimy ocalić”

Rozczarowane polityczno-prawnym patem, aktywistki Aborcyjnego Dream Teamu otwierają pierwszą w Polsce przychodnię aborcyjną. Rzut beretem od Sejmu.

Epoka zawstydzania aborcją bezpowrotnie się skończyła – mówią założycielki pierwszej w Polsce stacjonarnej przychodni aborcyjnej – „AboTak”. Otwarcie kliniki – 8 marca, w Międzynarodowy Dzień Kobiet – jest możliwe dzięki trwającej na ten cel zbiórce i darowiznom (na razie zebrano 138 tys. zł z ustalonego celu 150 tys. złotych). – To miejsce ufundowali ludzie dla ludzi. My same siebie ocalimy – podkreślała w trakcie konferencji prasowej Natalia Broniarczyk.

Położona rzut beretem od Sejmu, Kancelarii Prezydenta i Biura Krajowego Koalicji Obywatelskiej przychodnia będzie stanowić bezpośrednie wyzwanie dla niemal całkowitego zakazu aborcji w kraju. – Ulica Wiejska jest najważniejszą ulicą w Warszawie. To tu zapadają najważniejsze decyzje – teraz także dotyczące aborcji. (...) To miejsce znalazło nas. To znak, żeby wyjść z ukrycia. Od polityków różni nas to, że my naprawdę chcemy pomagać kobietom. A czasu i cierpliwości, by czekać, aż się dogadają, już nie mamy – powiedziała Broniarczyk.

Mimo że od wyborów 15 października minęło już ponad 500 dni, dostęp aborcji pozostaje wciąż obwarowany trzema zakazami. Mająca największe szanse zmianę tej sytuacji ustawa depenalizującej pomoc przy przerywaniu ciąży, została pogrzebana przez Sejm w lipcu 2024 r. O tym, że w parlamencie tej kadencji większości na legalizację aborcji nie będzie mówi od pewnego czasu premier Donald Tusk. To wszystko sprawia, że na organizacjach pozarządowych, takich jak Federa czy Aborcja bez Granic, spoczywa coraz większa odpowiedzialność.

Przychodnia będzie działała przede wszystkim jako punkt informacyjny.