Karol Nawrocki przedstawi dziś wizję Polski. Będzie normalność i dobrobyt?

W niedzielę w podwarszawskich Szeligach poznamy wizję kandydata Prawa i Sprawiedliwości na bezpieczeństwo, rozwój i dobrobyt. Czy opowieść porwie i pomoże z zastojem poparcia oraz wpłat?

Wydarzenie pod hasłem „Polska sferą normalności” rozpocznie się w hali Transcolor w Szeligach o godzinie 11. „Obywatelski” kandydat ma przedstawić kompleksową wizję Polski, z uwzględnieniem tematów bezpieczeństwa, rozwoju i drogi do dobrobytu. Punkty programu mają wynikać ze spotkań odbywanych w ramach kampanii i odnosić się do realnych problemów obywateli.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak wyraził w Sejmie nadzieję na pobudzenie kampanii wystąpieniem Nawrockiego i poszerzeniu bazy wyborczej. „Takie wydarzenie będzie miało charakter konferencji właśnie, to jest subtelna różnica, ale różnica znacząca, a mówiąc wprost: dlatego, że nie stać nas na konwencję” – polityk nawiązał do problemów PiS z odebranymi subwencją i dotacją.

Chwiejny wicelider

Przełamanie stagnacji jest Nawrockiemu niezbędne. Kandydat PiS zatrzymał się w okolicach poparcia na poziomie 25 proc., tracąc kilka punktów procentowych nie tylko do lidera Rafała Trzaskowskiego (ok. 34 proc.), ale również do wspierającej partii. Najnowsze sondaże wskazują, że głos na PiS oddałoby ok. 28 proc. uprawnionych do głosowania. Co więcej, w badaniu SW Research dla „Wprost” prezes IPN poległ w starciu ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji, który uzyskał 18,9 proc. do 16,5 proc. Nawrockiego.

W kampanię w terenie mają zaangażować się politycy PiS. Dotychczas Nawrocki mógł liczyć na wsparcie niewielkiego grona z m.in. Przemysławem Czarnkiem na czele. Obok zaangażowania parlamentarzystów dodatkowym wyzwaniem będzie zachęcenie sympatyków do wpłat na komitet wyborczy, o co apelowali już zarówno prezes PiS, szef klubu, jak i skarbnik Henryk Kowalczyk.

Myślami w drugiej turze

Nie jest przesądzone, czy w niedzielę głos zabierze prezes partii Jarosław Kaczyński. Według rozmówców Onetu lider mógłby wystąpieniem przyćmić kandydata i skupić na sobie uwagę mediów. Nawrockiemu w tej kwestii ostatnimi czasy idzie nie najgorzej.

Prezes IPN przebił się na czołówki mediów wypowiedziami skierowanymi m.in. w stronę Ukraińców. „Rzeczywiście mam takie sygnały, że obywatele, którzy przybyli tutaj z Ukrainy, sprawiają problemy w kolejkach do szpitali i do przychodni. Jestem zdania, że Ukraińcom nie powinno się żyć w Polsce lepiej niż Polakom” – mówił podczas konferencji prasowej w Kłobucku. Wypowiedź jest reakcją na postulaty kandydata Konfederacji o rewizję wsparcia dla Ukrainy i jej obywateli przebywających w Polsce. To również element polityki historycznej, którą prezes IPN prowadzi od lat, mówiąc m.in. o Wołyniu.

Drugim ukłonem w stronę skrajnie prawicowego elektoratu były deklaracje dot. szczepień. „Jestem przeciwko przymusowym szczepieniom, szczególnie ludzi dorosłych, ale także przeciwko przymusowym szczepieniom dzieci, z wyłączeniem tylko tych chorób, które są zagrożeniem generalnym dla populacji. Znamy przypadek szczepień na palio i choroby Heinego-Mediny” – mówił Nawrocki. Pamięć o pandemii koronawirusa i wzmożony sprzeciw wobec szczepień są wciąż żywe wśród wyborców Konfederacji.

Miejsce konferencji jest nieprzypadkowe. Hala Transcolor należy do przedsiębiorcy związanego z PiS. W tym samym miejscu odbywała się m.in. konwencja Prawa i Sprawiedliwości w 2018 r. Tym razem nie dojdzie w niej do przedstawienia planów partii, ale rozpoczęcia trzeciego etapu kampanii, czyli opowieści o wizji Polski. Poprzednimi były budowanie rozpoznawalności oraz objazd po Polsce. Do wyborów pozostało 76 dni.