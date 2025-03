Druga rola Barbary Skrzypek. Tak PiS wykorzystuje tę śmierć – machina już ruszyła

Barbara Skrzypek od pięciu lat cieszyła się zasłużoną emeryturą. Choć mogła, to nigdy nie chciała wejść do polityki, ale po jej nagłej śmierci Jarosław Kaczyński zdecydował inaczej.

Jarosław Kaczyński w minionym tygodniu ogłosił, stojąc przed budynkiem prokuratury, że śmierć Barbary Skrzypek (66 lat) może pomóc PiS wrócić do władzy: „Będziemy dążyć do tego, by została wyjaśniona całkowicie, do końca. By stała się elementem tej wielkiej walki, która dzisiaj toczy się w Polsce – walki o przywrócenie państwa prawa i przywrócenie demokracji”. W sobotę na jej pogrzeb, który na prośbę rodziny miał charakter prywatny, przyjechał Andrzej Duda z pośmiertnie nadanym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezesowi towarzyszyła Marta Kaczyńska i wielu polityków PiS, m.in. Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz.

Ta sprawa stała się tematem numer jeden. – Mamy nagłaśniać ją jednym przekazem, któremu prezes nadał ton. Chyba każdy słyszał o sympatycznej pani Basi w „Uchu Prezesa”, dlatego dziś o jej tragicznej śmierci mówią wszystkie media, ludzie o tym dyskutują i sprawa budzi wielkie emocje. Politycznie KO przegrała sprawę – mówi polityk PiS. Prezes narrację nadał we wpisie na X, który wszyscy kopiowali: „Wezwanie i wielogodzinne przesłuchanie przez neoprokurator Wrzosek było dla Barbary Skrzypek ogromnym wstrząsem i ogromnym stresem (…). Śmierć Pani Barbary Skrzypek ma więc bezpośredni związek i z tym przesłuchaniem i szczuciem na panią Skrzypek przez prokuraturę, Romana Giertycha i ludzi z nim związanych. Nie damy się zastraszyć”. Kaczyński dał sygnał do ataku, a jego ludzie potraktowali go dosłownie. Na demonstracji przed prokuraturą, co nagrały kamery TVP, debatowali, jak zaatakować prokurator Wrzosek, tak „by się nie przewróciła”, i wyzywali ją od socjopatek.

Jeden z bywalców Nowogrodzkiej mówi, że Kaczyński ma motywację polityczną, by rozgrzewać emocje wokół sprawy, ale także zwraca uwagę na jego emocjonalny związek ze Skrzypek, z którą współpracował ponad 30 lat.