Radosław Sikorski dla „Polityki”: Mam nadzieję, że wkrótce Trump przełoży tak wajchę, że Putin poczuje

Rozmowa z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim o stylu Donalda Trumpa, co zrobić z nowym liberum veto, dlaczego Polska nie będzie Izraelem nad Wisłą i po co nam miny przeciwpiechotne.

MAREK OSTROWSKI, ŁUKASZ WÓJCIK: – Ostatni raz na łamach POLITYKI rozmawialiśmy dokładnie rok temu („Europa nie składa się z samych Polsk”). Od tego czasu sytuacja międzynarodowa Polski się polepszyła czy pogorszyła?

RADOSŁAW SIKORSKI: – Koniunktura międzynarodowa wokół Polski pogorszyła się, tak jak wokół całej Unii Europejskiej. Będę o tym mówił podczas sejmowego exposé 23 kwietnia. Gdy 10 lat temu wygłaszałem exposé, Wielka Brytania była w Unii, Rosja nie była jeszcze jednoznacznym wrogiem, Stany Zjednoczone sprzyjały integracji europejskiej, Chiny jeszcze nie prowadziły tak agresywnej dyplomacji, polityka europejska nie była aż tak targana populizmami. I nie było ryzyka, że Rosja przejmie zasoby ludzkie, przemysłowe, wojskowe Ukrainy na niekorzyść Europy. Świat nie idzie w dobrą stronę.

A sama Polska?

Tu też zaszła zmiana, którą warto zauważyć. Polska jest silniejsza. Wysiłkami kolejnych rządów zbudowaliśmy armię, która liczy się w Europie, z budżetem obronnym wyższym niż Turcja. A w ostatnim roku odbudowaliśmy polityczną pozycję Polski jako pierwszoligowego gracza, jednego z pięciu najważniejszych państw unijnych. W niektórych sprawach jesteśmy krajem, od którego inni spodziewają się rozwiązań i przywództwa.

Co dalej?

Mam nadzieję, że jako Sojusz Północnoatlantycki wrócimy do polityki powstrzymywania Władimira Putina. Myślę tu przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych. Każda amerykańska administracja uczy się Rosji od nowa. Tylko na ten nowy reset ze strony Waszyngtonu nie ma pozytywnej odpowiedzi ze strony Moskwy, jest za to gra na czas.