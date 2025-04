Bez Trzaskowskiego, ale z Mentzenem. Dziś kolejna debata Republiki

To nie będzie powtórka z rozrywki, a odmienny spektakl. Na świeczniku staną główni konkurenci wyścigu do drugiej tury oraz nieobecni wcześniej kandydaci spoza parlamentu. Zabraknie kandydatów KO i Lewicy, ale raczej nie zabraknie emocji.

O godz. 20 rozpocznie się trzecia debata kandydatów na prezydenta RP. Druga organizowana przez TV Republika w ciągu ostatnich czterech dni. Udział w niej weźmie dziewięcioro kandydatów i kandydatek: Karol Nawrocki (kandydat obywatelski popierany przez PiS), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Adrian Zandberg (Partia Razem), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) oraz bezpartyjni: Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Artur Bartoszewicz. Rafał Trzaskowski i Magdalena Biejat odmówili udziału, Marek Woch zapowiedział, że mimo braku zaproszenia również się stawi.

Prowadząca Katarzyna Gójska przepyta kandydatów w blokach tematycznych: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia, polityka międzynarodowa. Pojawią się też pytania od internautów, m.in. o migrantów z Niemiec, pakt migracyjny i Zielony Ład, zmiany ordynacji wyborczej oraz liczby płci. Czas całości przewidziano na ok. 1,5 godz.

Co nas czeka?

Odmienny charakter debaty definiuje sam jej skład. Nieobecność Rafała Trzaskowskiego do minimum ograniczy zaczepki w jego stronę. Wycieczki w kierunku faworyta są nieuniknione, lecz stracą na powadze wobec jego nieobecności.

Drugim ważnym czynnikiem będzie stawiennictwo Sławomira Mentzena, wielkiego nieobecnego piątkowych starć. Marzący o drugiej turze polityk stanie w ogniu ataków z sondażowej góry – Karol Nawrocki – oraz dołu – Szymon Hołownia. Bojkotującą Republikę Magdalenę Biejat zastąpi Adrian Zandberg, który z pewnością przypomni widzom, co Konfederata myśli o ich prawach. Pikanterii może dodać również Grzegorz Braun.

W trudniejszej sytuacji będzie Szymon Hołownia, który świetnie sprawdził się podczas improwizowanych potyczek. Teraz będzie musiał liczyć się lepszym przygotowaniem przeciwników oraz brzemieniem rządowego bagażu. Marszałek Sejmu będzie jedynym przedstawicielem Koalicji rządzącej.

Warto zwrócić uwagę na zaczepki w trójkącie, który – rywalizując o miejsca na podium – tworzą Nawrocki, Mentzen i Hołownia. Również dynamika dialogu pozostałych polityków będzie interesująca. Czy Marek Jakubiak będzie wspierał Nawrockiego, Braun zaatakuje Mentzena, którego wspierać będzie Stanowski, a także na ile Joanna Senyszyn i Adrian Zandberg przeprowadzą atak z pozycji lewicowej na konserwatywną większość.

Po raz drugi

Jeszcze w piątkowe popołudnie nie było jasne, czy dojdzie do zapowiadanej na godz. 20 debaty między kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim a popieranym przez PiS Karolem Nawrockim. W ciągu dnia okazało się, że do Końskich ruszyli także inni kandydaci na prezydenta – choć nie wszyscy.

Ostatecznie Rafał Trzaskowski po godz. 18 opublikował oświadczenie, w którym Stwierdził, że skoro rozmawiać chcą też inni politycy, to „przez szacunek do nich, ale też wyborców, trzeba debatę rozszerzyć”. „Będę czekał o godz. 20 w Końskich, mam nadzieję, że będzie to debata o Polsce, poważna i z szacunkiem dla wszystkich, którzy wezmą w niej udział” – dodał.

I tak się stało. Liczbę debatujących rozszerzono o wszystkich chętnych, w koneckiej hali sportowej dostawiono kolejne mównice. Wcześniej podano zasady: trzy bloki (bezpieczeństwo, polityka zagraniczna oraz gospodarka), a w każdym po dwa takie same pytania dla wszystkich (na odpowiedź minuta). Na koniec przewidziano rundę pytań wzajemnych (po dwa).

Przypomnijmy, że do debaty wezwał kilka dni temu Rafał Trzaskowski, zaczepiany wcześniej w tej sprawie przez kandydata PiS. „Panie Karolu Nawrocki, słyszę, że chce pan debatować. Zapraszam. Tylko ostrzegam, trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Już w najbliższy piątek o godzinie 20. Czekam na pana w Końskich. Wystarczy Panu odwagi?” – napisał na X. Sztab Nawrockiego zaczął stawiać warunki: podstawowy był taki, żeby debatę organizowały także wspierające partię Jarosława Kaczyńskiego TV Republika i wPolsce24 (ostatecznie zorganizowały własną debatę).

Debata główna rozpoczęła się z opóźnieniem, bo czekano na uczestników dyskusji organizowanej przez prawicowe telewizje. Do debaty w koneckiej hali stanęli ostatecznie: Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Rafał Trzaskowski.

Cała relacja z poprzednich dwóch debat na polityka.pl.