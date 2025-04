Debata Republiki. W studiu nie ma Trzaskowskiego, jest Mentzen. Braun: Coś tu nie gra

To nie będzie powtórka z rozrywki, a odmienny spektakl. Na świeczniku staną główni konkurenci wyścigu do drugiej tury oraz nieobecni wcześniej kandydaci spoza parlamentu. Zabraknie kandydatów KO i Lewicy, ale raczej nie zabraknie emocji.

O godz. 20 rozpoczęła się trzecia debata kandydatów na prezydenta RP. Druga organizowana przez TV Republika w ciągu ostatnich czterech dni. Udział w niej bierze dziewięcioro kandydatów i kandydatek: Karol Nawrocki (kandydat obywatelski popierany przez PiS), Sławomir Mentzen (Konfederacja), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Adrian Zandberg (Partia Razem), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) oraz bezpartyjni: Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Artur Bartoszewicz. Rafał Trzaskowski i Magdalena Biejat odmówili udziału, Marek Woch zapowiedział, że mimo braku zaproszenia również się stawi.

„Coś tu nie gra” – zauważył na początku debaty Grzegorz Braun. W studio Republiki pojawiła się kartonowa podobizna Rafała Trzaskowskiego. Prowadząca Katarzyna Gójska podkreślała, że pomysł nie wyszedł od organizatorów debaty, a od Marka Jakubiaka.

Kandydaci odpowiadają w kilku blokach tematycznych: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia, polityka międzynarodowa. Zapowiedziano też pytania od internautów, m.in. o migrantów z Niemiec, pakt migracyjny i Zielony Ład, zmiany ordynacji wyborczej oraz liczby płci.

Pierwsze pytanie: „Prezydent to zwierzchnik Sił Zbrojnych. W jaki sposób wykorzysta Pan/Pani wynikające z tej roli uprawnienia w obliczu zagrożenia militarnego, przed którym stoi nasz kraj?”.

Sławomir Mentzen deklarował, że zadba o polskie bezpieczeństwo nie wyrażając zgody na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. Podkreślał, że polskie zapasy amunicji starczą na zaledwie kilka dni wojny, żołnierzom brakuje sprzętu, nawet butów. Za winnego tej sytuacji wskazał polski rząd. Karol Nawrocki mówił, że największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa jest nie tylko wschodnia, ale i zachodnia granica Polski. Zapowiedział, że jako prezydent wypowie Pakt Migracyjny i powoła urząd ds. walki z nielegalną imigracją. Adrian Zandberg chciałby, żeby politycy zrobili wszystko, żeby Polska rozbudowała swoje zdolności obronne. Zaniedbaliśmy nasz przemysł chemiczny i przemysł stalowy, to wstyd, że żołnierze muszą sami kupować sobie buty. Szymon Hołownia wspominał o tym, że prezydent ma olbrzymie kompetencje w kwestii bezpieczeństwa. Polska armia jest „wspaniała”, zapowiedział, że wkrótce Polska będzie 10. na świecie eksporterem uzbrojenia. Nasz kraj nie potrzebuje kogoś, kto będzie miał wątpliwości, czy Putin jest dobry czy zły. Dyktatorom nie wolno podawać ręki. Marek Jakubiak poświęcił swój czas na odpowiedź tłumacząc się z pomysłu przyniesienia do studia TV Republika kartonowej podobizny Rafała Trzaskowskiego: „W kartonowym państwie Tuska kartonowy Trzaskowski jakby pasuje. Arogant postanowił, że nie weźmie udziału w największej debacie prezydenckiej”.

Rozmnożenie debat prezydenckich

Jeszcze w piątkowe popołudnie 11 kwietnia nie było jasne, czy dojdzie do zapowiadanej na godz. 20 debaty między kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim a popieranym przez PiS Karolem Nawrockim. W ciągu dnia okazało się, że do Końskich ruszyli także inni kandydaci na prezydenta – choć nie wszyscy.

Ostatecznie Rafał Trzaskowski po godz. 18 opublikował oświadczenie, w którym Stwierdził, że skoro rozmawiać chcą też inni politycy, to „przez szacunek do nich, ale też wyborców, trzeba debatę rozszerzyć”. „Będę czekał o godz. 20 w Końskich, mam nadzieję, że będzie to debata o Polsce, poważna i z szacunkiem dla wszystkich, którzy wezmą w niej udział” – dodał.

I tak się stało. Liczbę debatujących rozszerzono o wszystkich chętnych, w koneckiej hali sportowej dostawiono kolejne mównice. Wcześniej podano zasady: trzy bloki (bezpieczeństwo, polityka zagraniczna oraz gospodarka), a w każdym po dwa takie same pytania dla wszystkich (na odpowiedź minuta). Na koniec przewidziano rundę pytań wzajemnych (po dwa).

Przypomnijmy, że do debaty wezwał kilka dni temu Rafał Trzaskowski, zaczepiany wcześniej w tej sprawie przez kandydata PiS. „Panie Karolu Nawrocki, słyszę, że chce pan debatować. Zapraszam. Tylko ostrzegam, trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Już w najbliższy piątek o godzinie 20. Czekam na pana w Końskich. Wystarczy Panu odwagi?” – napisał na X. Sztab Nawrockiego zaczął stawiać warunki: podstawowy był taki, żeby debatę organizowały także wspierające partię Jarosława Kaczyńskiego TV Republika i wPolsce24 (ostatecznie zorganizowały własną debatę).

Debata główna rozpoczęła się z opóźnieniem, bo czekano na uczestników dyskusji organizowanej przez prawicowe telewizje. Do debaty w koneckiej hali stanęli ostatecznie: Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Rafał Trzaskowski.

