Finałowa debata. Bez gadżetów, podpowiedzi, w komplecie. Dziś o 20:00

Wiadomości przed debatą są dwie. Obiecująca: to ostatnie spotkanie kandydatów przed pierwszą turą wyborów, a im bliżej 18 maja, tym zacieklej walczą o uwagę widzów. Gorsza: spora szansa, że się zmęczymy. Spotkanie z całą trzynastką potrwa co najmniej 2,5 godz.

Debata rozpocznie się o 20. Przedstawicielami trzech współorganizujących transmisję stacji będą Piotr Witwicki (Polsat), Radomir Wit (TVN) oraz Dorota Wysocka-Schnepf (TVP). Debata już wzbudziła pierwsze emocje ze względu na nazwisko dziennikarki reprezentującej media publiczne – przed majówką wskazanie Wysockiej-Schnepf zostało oprotestowane przez kilka sztabów, a władze TVP z decyzją w tej sprawie czekały do ostatniej chwili.

Udział w 150-minutowym wydarzeniu potwierdzili wszyscy kandydaci i kandydatki. Do siedziby TVP przy ul. Woronicza 17 zjadą się: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch oraz Adrian Zandberg. Bez sztabów, bez telefonów, bez gadżetów – zasady zabraniają korzystania z wymienionych ułatwień. Dyskusja przebiegnie wokół polityki krajowej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, gospodarki, polityki migracyjnej, wojny w Ukrainie i relacji z UE. Oprócz pytań dziennikarzy kandydaci będą mieli możliwość wejścia w interakcje między sobą.

„Neodebata”. Zarzuty wobec TVP

Kandydaci prawicowi ze Sławomirem Mentzenem i Karolem Nawrockim na czele zgłaszają wątpliwości związane ze współorganizowaniem poniedziałkowej debaty przez TVP – „Telewizję w stanie likwidacji”, jak ją nazywają. To echa debaty w Końskich, którą co prawda prowadziła dziennikarka mediów publicznych, ale organizował sztab KO.

Pierwszy zarzut dotyczy właśnie prowadzącej. Jeszcze przed majówką odbyło się spotkanie poświęcone ustaleniu zasad debaty. Władze Telewizji Polskiej przekazały wówczas, że ich przedstawicielką będzie Dorota Wysocka-Schnepf, co spotkało się ze sprzeciwem kilku komitetów. O stronniczość oskarżyli dziennikarkę przedstawiciele m.in. Sławomira Mentzena, Karola Nawrockiego czy osobiście Krzysztof Stanowski. W opublikowanym przez właściciela Kanału Zero nagraniu widzimy kłótnię oraz deklarację władz TVP, że przedyskutuje sprawę swojej reprezentantki i da odpowiedź do godz. 12 kolejnego dnia. Ta przyszła dopiero wczoraj po oficjalnym potwierdzeniu formuły.

Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski przekazał, że jutrzejsza debata będzie „kolejnym wydarzeniem zorganizowanym na rzecz komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego”. Nazwał również wydarzenie „neodebatą”.

Zarzutów prawica ma więcej. Kolejność wystąpień w poszczególnych rundach pytań została ustalona na drodze losowania w trakcie spotkania sztabów 29 kwietnia. Okazało się, że Rafał Trzaskowski trzykrotnie zabierze głos jako ostatni – w obu rundach pytań wzajemnych oraz podczas swobodnej wypowiedzi. Politycy PiS i Konfederacji zareagowali na to szyderstwami. Poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji przytoczył wyliczenia Groka (chatbot serwisu X oparty na sztucznej inteligencji): „Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wynosi około 0,0455% (czyli 1 na 2197). Na pewno jest gdzieś nagranie z tego losowania, które rozwieje wszelkie wątpliwości”.

Poseł Jacek Sasin z PiS z kolei poszedł dalej. „Ciekawe, natomiast, jaki związek jest pomiędzy wynikiem kolejności pytań w debacie a tym, że obecnym szefem TVP, jest dotychczasowy wiceprezes warszawskich zakładów autobusowych u Trzaskowskiego – pan Tomasz Sygut” – czytamy na X.

Na zarzuty o nieuczciwość zareagowali prowadzący debatę oraz szefowa sztabu Trzaskowskiego Wioletta Paprocka. „Do wszystkich opisujących teorie spiskowe dzisiejszej debaty: losowanie kolejności odpowiedzi na pytania i swobodnej wypowiedzi na koniec było w obecności sztabów i to przedstawiciele sztabów losowali” – przekazała. Zdjęcie protokołu wraz z asygnatami przedstawicieli sztabów zamieścił Piotr Witwicki z Polsatu: „Protokół z losowania kolejności został podpisany przez wszystkie sztaby. To sztaby losowały. Nikt nie zgłaszał zastrzeżeń”.

Naboje i ślepaki

Na osłodę po aferze mieszkaniowej – która zdominowała ubiegły tydzień – Prawo i Sprawiedliwość zyskało dodatkowe dwa naboje przed telewizyjnym starciem. W niedzielę mieszkańcy Zabrza odwołali popieraną przez KO prezydentkę Agnieszkę Rupniewską. Ze 116 tys. uprawnionych udział w referendum wzięło 29 tys., z czego 27 tys. głosowało za odwołaniem. Co ciekawe, mieszkańcom udało się przekroczyć próg wymagany do odwołania prezydentki (25 tys.), ale do progu obowiązującego przy odwołaniu rady miasta zabrakło ok. 500 głosów (z wymaganych 29,6 tys.). W wyborach samorządowych w starciu z poprzedniczką Rupniewska zdobyła 57,85 proc. poparcia.

Decyzja mieszkańców Zabrza nie umknęła uwadze kandydata PiS Karola Nawrockiego. Polityk na X przekazał: „Pani prezydent Rupniewska jest bliską współpracowniczką wiceszefa Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego”. Nawrocki skwitował, że „to sygnał, że Polacy mają już dość nieudolnej ekipy”. Referendum daje politykom PiS szansę, by na ostatniej prostej wzbudzić w wyborcach nadzieję na zmianę i wskrzesić hasło o wyborach będących „czerwoną kartką dla władzy”.

Drugim słodzikiem dla gorzkiej kampanii Nawrockiego okazał się piątkowy przelew ministra finansów dla PiS. Skarbnik partii Henryk Kowalczyk przekazał, że ministerstwo wypłaciło pierwszą ratę subwencji w wysokości 3,7 mln zł. Zdaniem polityka to o 2,6 mln zł mniej, niż powinno przysługiwać PiS. W miniony poniedziałek PKW podjęła decyzję o pomniejszeniu subwencji dla PiS za 2025 r. z ok. 26 mln zł do 15 mln zł. „Z jednej strony PKW przyjęła nasze sprawozdanie po postanowieniu Sądu Najwyższego w grudniu, a teraz próbują to zakryć i wypłacają subwencję po potrąceniu” – stwierdził Kowalczyk, przekonując o niekonsekwencji komisji wyborczej.

Ten nabój może się jednak okazać ślepakiem. Z jednej strony uderza w suflowaną przez polityków PiS narrację o „bodnaryzmie i tuskizmie”, które w ramach „demokracji warczącej” gnębią opozycję, odbierają pieniądze, a nawet wolność. Z drugiej – skarbnik PiS wpada w pułapkę własnej partii: gmatwanie. W obliczu wypłaty części subwencji odwoływanie się do genezy sporu, pism i odpowiedzi, tłumaczenia, że rząd wciąż prześladuje PiS, mogą być niejasne.

Kłopoty prawicy

W niedzielę dziennikarz „Gońca” powrócił do sprawy sfałszowanych podpisów pod listami poparcia Marka Jakubiaka. W 2020 r. „Gazeta Wyborcza” opisała proceder wykorzystywania obcokrajowców do przepisywania wykradzionych danych na listy poparcia kandydata: „Osoby realizujące pracę dostawały od organizatorów wykazy ludności z imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL i adresem, jak również karty »Komitetu wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Jakubiaka«”. W tekście „Gońca” czytamy, że człowiek odpowiedzialny w 2020 r. za kupowanie podpisów – Mateusz Przepiórka – współpracuje obecnie z kandydatem na prezydenta Arturem Bartoszewiczem.

Wizerunkową wpadkę zaliczył również Sławomir Mentzen. Macierzysta partia kandydata Konfederacji – Nowa Nadzieja – nie złożyła sprawozdania finansowego. W konsekwencji ugrupowaniu grozi wykreślenie z rejestru. W praktyce oznacza to niewiele, jednakże dla kandydata partii, której politycy przedstawiają się jako specjaliści od prawa, gotowi do zarządzania państwem, kompromitujące mogą okazać się formalne wpadki.